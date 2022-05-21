13 исторических персонажей сыграли разные актеры и актрисы. Одним из них зрители аплодировали, а других освистали

Во многих фильмах и сериалах фигурируют известные исторические личности. Порой такие ленты выходят с разницей в несколько лет, и одного и того же человека в них играют вообще непохожие актеры. И мы, зрители, можем не только посмотреть на персонажа под новым углом, но и сравнить игру артистов.

Мы в ADME пересмотрели множество исторических фильмов и насчитали как минимум 13 случаев, когда одну и ту же известную личность нам показали совсем по-разному.

Кейт Бланшетт и Марго Робби в роли Елизаветы I

Кейт Бланшетт дважды сыграла королеву Елизавету I: в 1998 году в исторической драме «Елизавета» и в 2007-м в ленте «Золотой век». За каждую из этих работ актриса получила номинацию на премию «Оскар», а созданный ею образ королевы нередко называют лучшим кинематографическим изображением Елизаветы I. Хорошей актерской игрой запомнилась и Марго Робби в драме «Две королевы». При этом сам фильм критикам не понравился: они отметили многочисленные манипуляции историческими фактами ради красивого кадра и скучный сюжет.

Гэри Олдмен и Эд Харрис в роли Людвига ван Бетховена

Людвиг ван Бетховен — гениальный музыкант, который рано начал терять слух, а вдобавок к тому долгое время страдал от безответной любви. Такая биография — идеальный сценарий для любого режиссера. Одним из лучших фильмов о великом композиторе считается драма с Гэри Олдменом «Бессмертная возлюбленная». В ней жизнь Бетховена рассматривается как раз через призму его чувства. А вот в ленте «Переписывая Бетховена» показан поздний этап жизни музыканта, когда он дописывает свою Девятую симфонию и уже страдает от глухоты. Главную роль там исполняет Эд Харрис.

Розамунд Пайк и Каролина Грушка в роли Марии Склодовской-Кюри

Фильм «Опасный элемент» вышел в прокат в 2019 году и не вызвал особого ажиотажа. А жаль, ведь Розамунд Пайк отлично справилась с ролью, передав всю глубину и сложность характера Марии Кюри. Стоит вспомнить и Каролину Грушку, которая также исполнила роль великой ученой. Лента «Мария Кюри» гораздо меньше внимания уделяет науке и больше сосредотачивается на романтической составляющей.

Леонардо Ди Каприо, Алан Рикман и Жан-Пьер Лео в роли короля Людовика XIV

О Людовике XIV сняли несколько фильмов, показав разные этапы жизни монарха. Молодой король — герой ленты «Человек в железной маске», его роль исполнил Леонардо Ди Каприо. Критики отметили, что по сравнению с другими своими работами актер сыграл плохо. А то, как он вел себя в кадре, не очень-то соответствовало показанному в фильме историческому периоду. Работа Алана Рикмана в драме «Небольшой хаос» тоже получилась так себе. В картине показали более поздний период, когда Людовик XIV занимался строительством сада и парка Версаля. Но Рикман выглядел слишком доброжелательно для «короля-солнца». А вот игрой Жан-Пьера Лео нельзя не восхититься: актер идеально вписался в роль монарха в фильме «Смерть Людовика XIV».

Джон Кьюсак и Бен Чаплин в роли Эдгара Аллана По

Одно только упоминание имени Эдгара Аллана По нагоняет жути, поэтому неудивительно, что писатель оказал большое влияние на кинематограф: по его произведениям сняты десятки фильмов. В некоторых из них показывают и самого По, порой даже в качестве главного героя. Так, в 2012 году роль Эдгара По исполнил Джон Кьюсак. Фильм «Ворон» — вымышленная история, и образ писателя там мало соответствует действительности. Куда более мистичным и эмоциональным вышло эпизодическое появление Бена Чаплина в триллере «Между». По сюжету Эдгар По появляется во сне одного из героев и выводит его из мира кошмаров.

Сирша Ронан и Клеманс Поэзи в роли Марии Стюарт

В драме «Две королевы» Сирша Ронан исполнила роль королевы Шотландии Марии Стюарт. В фильме показали ее сложные отношения с Елизаветой I, которую сыграла Марго Робби, затмившая главную героиню. Критики отмечают, что Сирша жутко переигрывала, хоть и выглядела довольно неплохо на фоне слабого сценария. А вот дебютантка Клеманс Поэзи многим понравилась в телефильме «Заговор против короны». «Молодая французская актриса придает персонажу Марии особого шарма, ранее невиданного в исторических экранизациях. Она наивная и очень чувственная», — написали в одном из отзывов.

Хью Грант и Том Старридж в роли Джорджа Гордона Байрона

Наверняка у многих Хью Грант ассоциируется с романтическими комедиями, однако в его послужном списке есть и много других ролей. К примеру, в фильме «Грести по ветру» он сыграл самого лорда Байрона, и эта работа определенно заслуживает внимания. Еще одно запоминающееся появление Байрона в кино пришлось на фильм «Красавица для чудовища», который повествует о писательнице Мэри Шелли. В нем роль поэта исполнил Том Старридж.

Николь Кидман и Элизабет Дебики в роли Вирджинии Вулф

В 2002 году Николь Кидман идеально сыграла Вирджинию Вулф в драме «Часы». В ней показано всего 2 дня из жизни великой писательницы, которые пересекаются с историями 2 других женщин. Фильм получил 9 номинаций на премию «Оскар», а Кидман забрала статуэтку за «Лучшую женскую роль». Ленту «Вита и Вирджиния», которая рассказывает о более продолжительном этапе жизни писательницы, наоборот, не очень-то хвалят. Элизабет Дебики в роли Вирджинии была хороша, остальной актерский состав тоже, но сценарий откровенно подвел.

Рэй Лиотта и Деннис Хоппер в роли Фрэнка Синатры

Рэй Лиотта сыграл Фрэнка Синатру в фильме «Крысиная стая». Критики отмечают, что выбор актера оказался не лучшим. Несмотря на хорошую игру и старания Лиотты, трудно поверить, что перед нами тот самый легендарный музыкант. Позже вышла комедия «Ночь, которую мы назвали днем», в которой главную роль исполнил Деннис Хоппер. Актер отлично вжился в образ, концертные сцены с ним называют великолепными.

Дэниел Рэдклифф и Джеймс Франко в роли Аллена Гинзберга

В 2013 году Дэниел Рэдклифф предстал в образе поэта Аллена Гинзберга. Критики высоко оценили проделанную им работу: «Рэдклифф был очень хорош, он проявил смелость и желание дистанцироваться от прилипшего к нему образа Гарри Поттера». Не менее запоминающейся получилась роль и у Джеймса Франко в драме «Вой». Это независимое кино с нелинейным сюжетом, в котором подробно разбирается жизнь и творчество Гинзберга. Есть и сцены с воссозданием реальных интервью поэта, в которых Франко проявил себя лучшим образом.

Хилари Суэнк и Эми Адамс в роли Амелии Эрхарт

«Амелия» — биографический фильм об авиаторе Амелии Эрхарт, роль которой исполнила Хилари Суэнк. Режиссер слишком большое внимание уделил съемке пейзажей, костюмам и романтической составляющей, однако личность Амелии практически не раскрыл. Отчасти поэтому лента нередко встречается в различных рейтингах с пометкой «Провал». Другое появление Амелии на экране состоялось в фэнтезийной комедии «Ночь в музее — 2». Ее сыграла Эми Адамс, которая вызвала у зрителей восторг. Да, сюжет фильма далек от реальности, а Эрхарт здесь лишь оживший музейный экспонат, зато ее характер передан блестяще: она та еще авантюристка, независимая и романтичная.

Дэвид Боуи и Гай Пирс в роли Энди Уорхола

Фигура Энди Уорхола популярна среди режиссеров. Художник и сам снимался в нескольких фильмах, и сейчас его образ продолжают использовать в кино. Ярким появлением в биографической драме «Баския» отличился Дэвид Боуи, которого называют лучшим исполнителем роли Уорхола. Еще одно запоминающееся выступление на счету Гая Пирса в драме «Я соблазнила Энди Уорхола».

Джон Малкович, Хью Джекман и Тайка Вайтити в роли Эдварда Тича

Пирата Эдвард Тича, более известного как Черная Борода, играли многие актеры. Например, Джон Малкович появился в его образе в сериале «Череп и кости», который получил довольно плохие отзывы. А Хью Джекман стал Черной Бородой в семейном фильме «Пэн: Путешествие в Нетландию». Ему, кстати, перепало от критиков за неудачный грим. Ну и как не вспомнить о Тайке Вайтити, который сыграл заскучавшего от жизни пирата в комедийном сериале «Наш флаг означает смерть»? Он отлично проработал роль, его персонаж вышел не только забавным, но и довольно глубоким и продуманным.