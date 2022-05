13 исторических персонажей сыграли разные актеры и актрисы. Одним из них зрители аплодировали, а других освистали

Кейт Бланшетт и Марго Робби в роли Елизаветы I

Гэри Олдмен и Эд Харрис в роли Людвига ван Бетховена

Розамунд Пайк и Каролина Грушка в роли Марии Склодовской-Кюри

Леонардо Ди Каприо, Алан Рикман и Жан-Пьер Лео в роли короля Людовика XIV

Джон Кьюсак и Бен Чаплин в роли Эдгара Аллана По

Сирша Ронан и Клеманс Поэзи в роли Марии Стюарт

Хью Грант и Том Старридж в роли Джорджа Гордона Байрона

Николь Кидман и Элизабет Дебики в роли Вирджинии Вулф

Рэй Лиотта и Деннис Хоппер в роли Фрэнка Синатры

Дэниел Рэдклифф и Джеймс Франко в роли Аллена Гинзберга

Хилари Суэнк и Эми Адамс в роли Амелии Эрхарт

Дэвид Боуи и Гай Пирс в роли Энди Уорхола

Джон Малкович, Хью Джекман и Тайка Вайтити в роли Эдварда Тича

Фото на превью The Man in the Iron Mask / United Artists and co-producers