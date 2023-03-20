14 героев, которых сыграли разные актеры. А нейросеть слепила из них одного — идеального

История кинематографа насчитывает огромное количество ремейков, и не всегда мы можем решить, кто из актеров лучше сыграл одного и того же персонажа. Мы пофантазировали, как бы выглядели известные герои, если объединить нескольких исполнителей при помощи искусственного интеллекта.

Джокер (Хит Леджер и Хоакин Феникс)

Кстати, здесь мы подробно разобрали фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом, а здесь вспомнили, как Хит Леджер готовился к роли Джокера, что происходило на съемках и какой была реакция зрителей.

Ганнибал Лектер (Энтони Хопкинс и Мадс Миккельсен)

Лара Крофт (Анджелина Джоли и Алисия Викандер)

Круэлла (Гленн Клоуз и Эмма Стоун)

Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч и Роберт Дауни — мл.)

Джеймс Бонд (Шон Коннери и Дэниел Крейг)

Шон Коннери стал первым и эталонным Джеймсом Бондом, а Дэниел Крейг пока последний исполнитель этой роли. Как это произошло, можно почитать здесь и здесь.

Эркюль Пуаро (Дэвид Суше и Кеннет Брана)

Еще больше неожиданных историй оказалось связано с Дэвидом Суше и его участием в съемках сериала «Пуаро Агаты Кристи».

Бэтмен (Кристиан Бейл и Роберт Паттинсон)

Клеопатра (Вивьен Ли и Моника Беллуччи)

Конан-варвар (Арнольд Шварценеггер и Джейсон Момоа)

Анна Каренина (Вивьен Ли и Кира Найтли)

Хитклифф (Тимоти Далтон и Рэйф Файнс)

Злая Королева (Джулия Робертс и Шарлиз Терон)

Злая Королева — персонаж из сказки о Белоснежке. Здесь можно почитать подборку фактов о легендарном сюжете братьев Гримм.