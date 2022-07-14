15 вечерних платьев из кино, которые едва не затмили самих героинь

Все мы любим кино, особенно когда в нем впечатляют не только сюжетные повороты, но и костюмы персонажей. Во многих фильмах главные героини в какой-то момент оказываются на важных мероприятиях и демонстрируют вечерние туалеты. И некоторые из этих нарядов особенно западают в душу зрителям.

Мы в ADME решили вспомнить киногероинь, которые надели такие шикарные платья, что впечатлили и героев, и зрителей.

Диана — «Чудо-женщина: 1984» (2020)

При просмотре этого фильма белое платье сразу бросается в глаза, и неудивительно. Галь Гадот оно и правда идет, а крой отображает характер Дианы Принс. Летящая юбка подчеркивает женственность героини, а верхняя часть, лацканами напоминающая пиджак, — ее мужественность. Недаром художник по костюмам Линда Хемминг назвала это платье нарядом для настоящей богини.

Энди — «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003)

Репортер модного журнала Энди выбрала элегантное желтое платье в пол для появления на важной вечеринке. Героиня была так обворожительна в этом образе, что прямо на мероприятии ей доверили носить на шее невероятно дорогое колье с редким желтым бриллиантом. Неудивительно, что она окончательно вскружила голову главному герою.

Пеппер — «Железный Человек» (2008)

До того момента, как героиня Гвинет Пэлтроу появилась в кадре в этом великолепном платье, о романтической линии в сюжете можно было только догадываться. Но вот открытая спина, необычный крой, шелк глубокого синего оттенка, который подчеркивает цвет волос... Неудивительно, что Тони Старк сразу же влюбился.

Диана — «Непристойное предложение» (1993)

Костюм Дианы, которую сыграла Деми Мур, в драме «Непристойное предложение» должен был подчеркивать чувственность и напряженность сюжета. Черное платье со скрещенными лямками и интригующими вырезами на груди прекрасно справилось с этой задачей. А образ героини надолго запомнился зрителям.

Сильвия — «Сладкая жизнь» (1960) и Кэтрин — «Под солнцем Тосканы» (2003)

Многие зрители запомнили чувственную сцену из культового фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь»: актриса Анита Экберг в великолепном черном платье стоит под струями фонтана Треви в Риме. Ничто так не говорит о восхищении образом, как его повторение в другой киноленте. В картине «Под солнцем Тосканы», снятой в 2003 году, можно увидеть идентичную сцену: снова женщина, шикарное черное платье и даже похожий фонтан.

Дэйзи — «Мистическая пицца» (1988)

© Mystic Pizza / The Samuel Goldwyn Company and co-producers , Night Life Inc / Samuel Goldwyn Company / Collection Christophel / East News Night Life Inc / Samuel Goldwyn Company / Collection Christophel / East News

Джулия Робертс воплотила на экране юную очаровательную девушку Дэйзи. Черное платье с акцентным элементом — белым бантом на груди — помогло ей создать незабываемый элегантный образ.

Миранда — «Дьявол носит Prada» (2006)

Миранда Пристли, которую блестяще сыграла Мерил Стрип, появилась на вечере в восхитительном черном платье. Никаких излишеств, только чистая элегантность. Еще бы, ведь у законодательницы мод и главного редактора модного журнала вкус должен быть отменным.

Китнисс — «Голодные игры» (2012)

Пламенеющие платья практически стали элементом фирменного стиля Китнисс, главной героини тетралогии «Голодные игры». Еще до демонстрации главной фишки, когда Китнисс робко сидела на стуле и неуверенно отвечала на вопросы, уже можно было рассмотреть намек на то, что произойдет дальше. Крой платья и вертикальные элементы на юбке уже тогда напоминали языки огня. Неудивительно, что она привлекла внимание зрителей, когда начала кружиться, а подол охватило самое настоящее, но безопасное пламя.

Лиза — «Укрощение строптивого» (1980)

В фильме «Укрощение строптивого» Орнелла Мути предстала перед персонажем Адриано Челентано в синем вечернем платье. И у него был важный элемент, благодаря которому любая модница захочет себе такое же, — карманы. Платье прекрасно, Лиза великолепна — конечно же, герой обнажил свои чувства и буквально прокричал о том, как он ее любит.

Мэри Джейн — «Человек-паук» (2002)

В фильмах, снятым по комиксам, много внимания уделяется именно костюмам супергероев, а наряды обычных персонажей могут проигрывать на их фоне. Но с платьем в китайском стиле, в котором Мэри Джейн появилась на мероприятии, такого не произошло. Его цвет, подобранный под оттенок ее волос, традиционный декор — все подчеркивало индивидуальность героини.

Адалин — «Век Адалин» (2015)

Многие зрители хвалили стиль одежды главной героини фильма «Век Адалин». И действительно, когда женщина появилась на мероприятии в длинном бордовом платье, подчеркивающем достоинства фигуры, она казалась буквально воплощением элегантности. Декоративный черный элемент на талии и причудливые вырезы на боках добавили изюминку этому наряду.

Кристина — «Призрак оперы» (2004)

Юная певица Кристина предстала перед зрителями театра в образе, который напоминал наряд императрицы Австро-Венгрии Елизаветы Баварской, — такое же пышное белое платье и звезды в волосах. В этом платье, которое ей невероятно шло, девушка покорила и зрителей, и Призрака оперы.

Миа — «Как стать принцессой» (2001)

В романтической комедии «Как стать принцессой» можно наблюдать превращение девочки-подростка в монаршую особу. И появление Миа на балу в элегантном белом платье, расшитом золотым узором, завершило эту трансформацию. А перчатки и тиара подчеркнули, что перед нами не обычная девушка, а представительница королевской крови.

Виктория — «Агенты А.Н.К.Л.» (2015)

В этой кинокартине Элизабет Дебики изображала главную злодейку. Но чего не отнять у ее героини, так это отменного вкуса в одежде. Что доказывает выбранное ею черно-белое платье элегантного кроя со строгим геометрическим рисунком.

Сабрина — «Сабрина» (1995)

В ремейке известного фильма «Сабрина» героиня Джулии Ормонд для появления на важном мероприятии выбрала черное платье, дополнив его брошью и болеро со стразами. В таком образе она была восхитительна, и неудивительно, что стала главной звездой вечера.