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15 вечерних платьев из кино, которые едва не затмили самих героинь

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Все мы любим кино, особенно когда в нем впечатляют не только сюжетные повороты, но и костюмы персонажей. Во многих фильмах главные героини в какой-то момент оказываются на важных мероприятиях и демонстрируют вечерние туалеты. И некоторые из этих нарядов особенно западают в душу зрителям.

Мы в ADME решили вспомнить киногероинь, которые надели такие шикарные платья, что впечатлили и героев, и зрителей.

Диана — «Чудо-женщина: 1984» (2020)

При просмотре этого фильма белое платье сразу бросается в глаза, и неудивительно. Галь Гадот оно и правда идет, а крой отображает характер Дианы Принс. Летящая юбка подчеркивает женственность героини, а верхняя часть, лацканами напоминающая пиджак, — ее мужественность. Недаром художник по костюмам Линда Хемминг назвала это платье нарядом для настоящей богини.

Энди — «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003)

Репортер модного журнала Энди выбрала элегантное желтое платье в пол для появления на важной вечеринке. Героиня была так обворожительна в этом образе, что прямо на мероприятии ей доверили носить на шее невероятно дорогое колье с редким желтым бриллиантом. Неудивительно, что она окончательно вскружила голову главному герою.

Пеппер — «Железный Человек» (2008)

До того момента, как героиня Гвинет Пэлтроу появилась в кадре в этом великолепном платье, о романтической линии в сюжете можно было только догадываться. Но вот открытая спина, необычный крой, шелк глубокого синего оттенка, который подчеркивает цвет волос... Неудивительно, что Тони Старк сразу же влюбился.

Диана — «Непристойное предложение» (1993)

Костюм Дианы, которую сыграла Деми Мур, в драме «Непристойное предложение» должен был подчеркивать чувственность и напряженность сюжета. Черное платье со скрещенными лямками и интригующими вырезами на груди прекрасно справилось с этой задачей. А образ героини надолго запомнился зрителям.

Сильвия — «Сладкая жизнь» (1960) и Кэтрин — «Под солнцем Тосканы» (2003)

Многие зрители запомнили чувственную сцену из культового фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь»: актриса Анита Экберг в великолепном черном платье стоит под струями фонтана Треви в Риме. Ничто так не говорит о восхищении образом, как его повторение в другой киноленте. В картине «Под солнцем Тосканы», снятой в 2003 году, можно увидеть идентичную сцену: снова женщина, шикарное черное платье и даже похожий фонтан.

Дэйзи — «Мистическая пицца» (1988)

© Mystic Pizza / The Samuel Goldwyn Company and co-producers, Night Life Inc / Samuel Goldwyn Company / Collection Christophel / East News

Джулия Робертс воплотила на экране юную очаровательную девушку Дэйзи. Черное платье с акцентным элементом — белым бантом на груди — помогло ей создать незабываемый элегантный образ.

Миранда — «Дьявол носит Prada» (2006)

Миранда Пристли, которую блестяще сыграла Мерил Стрип, появилась на вечере в восхитительном черном платье. Никаких излишеств, только чистая элегантность. Еще бы, ведь у законодательницы мод и главного редактора модного журнала вкус должен быть отменным.

Китнисс — «Голодные игры» (2012)

Пламенеющие платья практически стали элементом фирменного стиля Китнисс, главной героини тетралогии «Голодные игры». Еще до демонстрации главной фишки, когда Китнисс робко сидела на стуле и неуверенно отвечала на вопросы, уже можно было рассмотреть намек на то, что произойдет дальше. Крой платья и вертикальные элементы на юбке уже тогда напоминали языки огня. Неудивительно, что она привлекла внимание зрителей, когда начала кружиться, а подол охватило самое настоящее, но безопасное пламя.

Лиза — «Укрощение строптивого» (1980)

В фильме «Укрощение строптивого» Орнелла Мути предстала перед персонажем Адриано Челентано в синем вечернем платье. И у него был важный элемент, благодаря которому любая модница захочет себе такое же, — карманы. Платье прекрасно, Лиза великолепна — конечно же, герой обнажил свои чувства и буквально прокричал о том, как он ее любит.

Мэри Джейн — «Человек-паук» (2002)

В фильмах, снятым по комиксам, много внимания уделяется именно костюмам супергероев, а наряды обычных персонажей могут проигрывать на их фоне. Но с платьем в китайском стиле, в котором Мэри Джейн появилась на мероприятии, такого не произошло. Его цвет, подобранный под оттенок ее волос, традиционный декор — все подчеркивало индивидуальность героини.

Адалин — «Век Адалин» (2015)

Многие зрители хвалили стиль одежды главной героини фильма «Век Адалин». И действительно, когда женщина появилась на мероприятии в длинном бордовом платье, подчеркивающем достоинства фигуры, она казалась буквально воплощением элегантности. Декоративный черный элемент на талии и причудливые вырезы на боках добавили изюминку этому наряду.

Кристина — «Призрак оперы» (2004)

Юная певица Кристина предстала перед зрителями театра в образе, который напоминал наряд императрицы Австро-Венгрии Елизаветы Баварской, — такое же пышное белое платье и звезды в волосах. В этом платье, которое ей невероятно шло, девушка покорила и зрителей, и Призрака оперы.

Миа — «Как стать принцессой» (2001)

В романтической комедии «Как стать принцессой» можно наблюдать превращение девочки-подростка в монаршую особу. И появление Миа на балу в элегантном белом платье, расшитом золотым узором, завершило эту трансформацию. А перчатки и тиара подчеркнули, что перед нами не обычная девушка, а представительница королевской крови.

Виктория — «Агенты А.Н.К.Л.» (2015)

В этой кинокартине Элизабет Дебики изображала главную злодейку. Но чего не отнять у ее героини, так это отменного вкуса в одежде. Что доказывает выбранное ею черно-белое платье элегантного кроя со строгим геометрическим рисунком.

Сабрина — «Сабрина» (1995)

В ремейке известного фильма «Сабрина» героиня Джулии Ормонд для появления на важном мероприятии выбрала черное платье, дополнив его брошью и болеро со стразами. В таком образе она была восхитительна, и неудивительно, что стала главной звездой вечера.

Какое из этих платьев вам понравилось больше всех? Может быть, среди них есть то, которое вы не отказались бы надеть на важное мероприятие?

Фото на превью Wonder Woman 1984 / DC Entertainment and co-producers
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AdMe/Кино/15 вечерних платьев из кино, которые едва не затмили самих героинь
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