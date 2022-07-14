17 актеров и актрис, которые меняют амплуа чаще, чем некоторые люди носки
Часто бывает, что одна яркая роль приносит актеру популярность и зрители начинают ассоциировать человека с этим образом. К примеру, Мерьем Узерли — это в первую очередь Хюррем-султан, а Том Хиддлстон — это Локи. Но профессия актера — это искусство перевоплощений, и у многих артистов есть разноплановые роли, просто мы не всегда о них знаем.
Мы в ADME решили показать, как наши любимые актеры выглядят в других ипостасях. Да, кое-кто вообще на себя не похож.
Мерьем Узерли: «Великолепный век» и «Королева ночи»
Люси Лоулесс: «Зена — королева воинов» и «Салем»
Ли Джон Джэ: «Игра в кальмара» и «Советник»
Милли Бобби Браун: «Очень странные дела» и «Энола Холмс»
Том Хиддлстон: «Локи» и «Пустая корона»
Сельма Эргеч: «Великолепный век» и «Девушка за стеклом»
Зендея: «Эйфория» и «Дюна»
Бенедикт Камбербэтч: «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»
Мишель Фэрли: «Игра престолов» и «Форс-мажоры»
Джаред Падалеки: «Сверхъестественное» и «Уокер»
Элизабет Олсен: «Ванда/Вижн» и «Ветреная река»
Эль Фэннинг: «Великая» и «Неоновый демон»
Сяо Чжань: «Неукротимый» и «Клятва любви»
Аня Чалотра: «Ведьмак» и «Жажда странствий»
Лина Хиди: «Игра престолов» и «Пороховой коктейль»
Ева Грин: «Страшные сказки» и «Эйфория»
Аня Тейлор-Джой: «Ход королевы» и «Эмма»
Какие актеры из этой подборки вам нравятся?
Поделиться этой статьёй