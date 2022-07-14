17 актеров и актрис, которые меняют амплуа чаще, чем некоторые люди носки

Часто бывает, что одна яркая роль приносит актеру популярность и зрители начинают ассоциировать человека с этим образом. К примеру, Мерьем Узерли — это в первую очередь Хюррем-султан, а Том Хиддлстон — это Локи. Но профессия актера — это искусство перевоплощений, и у многих артистов есть разноплановые роли, просто мы не всегда о них знаем.