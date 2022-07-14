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17 актеров и актрис, которые меняют амплуа чаще, чем некоторые люди носки

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Часто бывает, что одна яркая роль приносит актеру популярность и зрители начинают ассоциировать человека с этим образом. К примеру, Мерьем Узерли — это в первую очередь Хюррем-султан, а Том Хиддлстон — это Локи. Но профессия актера — это искусство перевоплощений, и у многих артистов есть разноплановые роли, просто мы не всегда о них знаем.

Мы в ADME решили показать, как наши любимые актеры выглядят в других ипостасях. Да, кое-кто вообще на себя не похож.

Мерьем Узерли: «Великолепный век» и «Королева ночи»

Люси Лоулесс: «Зена — королева воинов» и «Салем»

Ли Джон Джэ: «Игра в кальмара» и «Советник»

Милли Бобби Браун: «Очень странные дела» и «Энола Холмс»

Том Хиддлстон: «Локи» и «Пустая корона»

Сельма Эргеч: «Великолепный век» и «Девушка за стеклом»

Зендея: «Эйфория» и «Дюна»

Бенедикт Камбербэтч: «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»

Мишель Фэрли: «Игра престолов» и «Форс-мажоры»

Джаред Падалеки: «Сверхъестественное» и «Уокер»

Элизабет Олсен: «Ванда/Вижн» и «Ветреная река»

Эль Фэннинг: «Великая» и «Неоновый демон»

Сяо Чжань: «Неукротимый» и «Клятва любви»

Аня Чалотра: «Ведьмак» и «Жажда странствий»

Лина Хиди: «Игра престолов» и «Пороховой коктейль»

Ева Грин: «Страшные сказки» и «Эйфория»

Аня Тейлор-Джой: «Ход королевы» и «Эмма»

Какие актеры из этой подборки вам нравятся?

Фото на превью Muhtesem Yüzyil / TIMS Productions and co-producers, Gecenin Kraliçesi / O3 Turkey Medya, Muhtesem Yüzyil / TIMS Productions and co-producers, Camdaki Kiz / OGM Pictures
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AdMe/Кино/17 актеров и актрис, которые меняют амплуа чаще, чем некоторые люди носки
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