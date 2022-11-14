20 фильмов, которые мы обожали смотреть в детстве. А сейчас некоторые из них незаслуженно забыты
В детстве кино казалось настоящим чудом, порталом, который открывался на 1,5 часа, чтобы мы могли путешествовать, не покидая дома. Сердце начинало учащенно биться, когда на экране перед началом фильма появлялась знакомая заставка кинокомпании: например, разноцветный фейерверк, вспыхивающий над диснеевским замком. Мы вместе с интернет-пользователями вспомнили любимые фильмы детства, от которых до сих пор перехватывает дыхание.
- Было время, когда мы с сестрой пересматривали «Принцессу-невесту» каждый день в течение 2 недель. А все потому, что в финале фильма мальчик спрашивает своего дедушку, почитает ли он снова эту историю завтра. Дедушка улыбается и отвечает: «Если захочешь». И мы с сестрой каждый день приклеивались к телевизору, чтобы испытать волшебство заново. © Eric Olivencia / Quora
- «Флаббер» с Робином Уильямсом сильно недооценен. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз видел этот фильм. Хохотал от души, пересматривая его. Это определенно лучшая комедия Disney за долгое время. И даже лучший фильм по сценарию Джона Хьюза со времен ленты «Один дома». © TheLastStop41 / IMDb
- Помню, как прогуливала школу, чтобы посмотреть «Десятое королевство». Самый волшебный сериал, подвинувший в моем рейтинге «Пещеру золотой розы». До сих пор помню наслаждение от момента, когда все только начинается и Вирджиния едет через парк на велосипеде, еще не представляя, сколько приключений ее ждет впереди.
- Недавно я показал «Бесконечную историю» своей дочке. Пока сидел, думал про себя: «Кажется, этот фильм не выдержал проверку временем. Медленный, да и эффекты так себе». И тут гляжу на своего ребенка, а она просто очарована происходящим. Бесценно было услышать, как моя 7-летняя дочь кричала герою: «Беги, Атрейо! Беги!» © InSuTruckyTrailer / Reddit
- Я до сих пор помню, как мы в кино под открытым небом смотрели фильм «101 далматинец». Когда он только вышел, это было чудо анимации. Прошли годы, и мы взяли себе очаровательного щенка, который был самым большим в помете. Он слепо следовал за своей мамой, и, клянусь, я мог слышать, как пухлый маленький далматинец в фильме в этот момент говорит с очаровательным британским акцентом: «Я голоден, мамочка!» Мы назвали щенка Ролли. © CJ / Quora
- «Мумию» с Бренданом Фрейзером смотрел по 3 раза в день, когда болел ветрянкой. Я тогда учился в 1-м классе, но из-за болезни сидел дома. © ImlrrrAMA / Reddit
- «Кто подставил кролика Роджера». Я обожал мультфильмы, и это кино просто взорвало мое воображение, ведь я мечтал жить вместе с персонажами мультфильмов в реальном мире. © Unknown author / Reddit
- «Дорогая, я уменьшил детей» — вечная классика. Отличный приключенческий фильм, который никогда не устареет. Да, эффекты производят уже не такое впечатление, как раньше, но и сегодня они доставляют удовольствие. Этот фильм выдержал испытание временем, и мой сын определенно будет смотреть его со мной, когда немного подрастет. © mikey187-818-899620 / IMDb
- Не могу выбрать между «Уиллоу» и «Приключениями Майло и Отис». Майло и Отис превратили меня из собачника в кошатника. А «Уиллоу» заставил полюбить фэнтези и жаждать приключений. Честно говоря, это привело к тому, что моя жизнь связана с путешествиями и просмотром фантастических фильмов и сериалов. © Unknown author / Reddit
- Серия фильмов «Бетховен» — настоящий кинохит 90-х. У меня все части были на видеокассетах. Помню, как в сцене, где собаки смотрят кино, играет «The Day I Fall in Love» Долли Партон. Я тогда думала, что это самая романтичная сцена на свете, а эта песня до сих пор рвет мне душу.
- «Бандиты во времени» — один из самых удивительных, странных и прекрасных фильмов, которые я когда-либо видел. Если бы вы сказали, что мне понравится картина, в которой ребенок и кучка маленьких людей крадут карту богов и путешествуют через межпространственные порталы, то я бы сказал вам, что вы сумасшедший. Но в этом суть «Бандитов времени», и это, возможно, мой самый любимый фильм всех времен! © Jason Jimenez / Quora
- Выбросьте детство из уравнения, «Балбесы» просто мой любимый фильм всех времен. © sxtaco / Reddit
- Я помню, как моя мама записала фильм «Волшебник страны Оз» на видеокассету. Я пересматривала его постоянно! Однажды вставляю эту видеокассету в магнитофон, и примерно через 10 минут картинка меняется: вместо Элли и Тотошки я вижу своего отца, который берет уроки игры в гольф. Бедный папа, он не знал, что натворил! Я была просто раздавлена, пока через пару дней мама не купила мне новую видеокассету. © ashtastic10 / Reddit
- Фильм «Матильда» заставил меня понять, что дети могут быть такими же умными, как и взрослые, если не больше. Их часто недооценивают, а ведь дети видят мир так, как не видят взрослые, что само по себе удивительно. © Alara Clark / Quora
- «Бэйб» — это каноничный детский фильм про поросенка. Трогательный, умный, сплошное наслаждение от начала и до конца. © Garret Marlerormartin / Quora
- Впервые я увидел кадры из «Темного кристалла» в 1982 году, когда мне было 12. Я пошел в кино на «Инопланетянина», а перед ним крутили трейлер «Темного кристалла». И он меня впечатлил гораздо больше, чем «Инопланетянин»! Только 6 лет спустя я наконец-то увидел этот долгожданный фильм, и мне понравилась каждая минута. «Темный кристалл» — одно из величайших фэнтези всех времен. Хоть и всеми забытое. © Alcaminhante / IMDb
- Когда мне было 10 лет, «Капитан Крюк» был моим фаворитом, у меня даже были фигурки всех героев. Когда я стал старше, я решил пересмотреть его ради удовольствия и могу сказать, что это один из самых удивительных фильмов. Это отличное напоминание о том, как важно поддерживать контакт со своим внутренним ребенком и не подавлять его. © bignasty******* / IMDb
- «Маленькую принцессу» я второй раз пересмотрела уже взрослой и влюбилась в фильм заново. Ни одно детское кино не заставляло меня так плакать, как история о девочке, оставшейся в одиночестве, но не потерявшей достоинства и силы духа. Настоящая штучная вещь, которая зажигает сердца. Тем интереснее, что это детское кино снял никому тогда не известный Альфонсо Куарон, ныне лауреат премии «Оскар» за «Гравитацию».
- Я просто обожал «Джуманджи» в детстве. Этот фильм был для меня достойным «Оскара» за сумасшедшие спецэффекты и игру Робина Уильямса. Я и по сей день получаю огромное удовольствие, пересматривая его. © Smells_Like_Cheese / IMDb
А какие фильмы из детства заставляют ваше сердце биться чаще?
AdMe/Кино/20 фильмов, которые мы обожали смотреть в детстве. А сейчас некоторые из них незаслуженно забыты
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