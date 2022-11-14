20 фильмов, которые мы обожали смотреть в детстве. А сейчас некоторые из них незаслуженно забыты

В детстве кино казалось настоящим чудом, порталом, который открывался на 1,5 часа, чтобы мы могли путешествовать, не покидая дома. Сердце начинало учащенно биться, когда на экране перед началом фильма появлялась знакомая заставка кинокомпании: например, разноцветный фейерверк, вспыхивающий над диснеевским замком. Мы вместе с интернет-пользователями вспомнили любимые фильмы детства, от которых до сих пор перехватывает дыхание.