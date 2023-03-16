Топ мультфильмов, которые стоит показать ребенку, пока он не вырос

Если для прошлых поколений детей мультики были определенным дефицитом, то сегодня выбор огромен, особенно богатым на мультфильмы оказался 2022 год. Конечно, среди огромного количества ярких сказок хочется найти те, которые действительно помогут детям понять важные жизненные вещи и тонкости отношений между людьми. Вот лучшие мультфильмы, каждый из которых рассказывает свою историю, а ребята смогут примерить ее на себя и узнать много нового.

1. Кот в сапогах — 2: Последнее желание / Puss in Boots: The Last Wish, 2022 (США)

Кот в сапогах израсходовал почти все свои жизни, осталась всего лишь 1 из 9. Тем не менее наш герой отправляется в новое захватывающее приключение, чтобы найти мифическое последнее желание и вернуть себе все потраченные жизни. Кот в сапогах также учит детей, что ловкость и сообразительность помогут им достичь успеха в жизни.

2. Балерина / Ballerina, 2016 (Франция, Канада)

Сюжет мультфильма «Балерина» разворачивается вокруг девочки-сироты, которая следует за своей мечтой — стать балериной. Она приезжает в парижскую известную школу, но путь к мечте оказывается непростым. Основной посыл картины: нужно не только делать то, что нравится, идти к цели, но также важно понять, где твои истинные желания. А еще очень важно, чтобы дело, которым ты занимаешься, не вскружило тебе голову, заставив смотреть свысока на других.

3. Рыбка Поньо на утесе / Ponyo on the Cliff by the Sea, 2008 (Япония)

Маленькая любопытная рыбка Поньо, дочь колдуна и морской богини, уплывает из родного дома и попадает в мир людей. Ей удается подружиться с малышом Сооскэ, и теперь рыбка хочет только одного — стать человеком. Все в этом мультфильме учит добру, терпению, открытости миру и пониманию дружбы и взаимопомощи.

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4. Монстры на каникулах / Hotel Transylvania, 2012 (США)

Очень харизматичные монстры под предводительством графа Дракулы живут в отеле, укрытом от посторонних глаз. Дракула растит любимую дочурку, которую оберегает от враждебного мира. Но вездесущие туристы проникают в отель, и размеренная жизнь нарушается. Мультфильм помогает ребенку понять, что судить человека по внешности нельзя, ведь главное то, что внутри. Семья — это самое важное, что есть у нас в жизни, но дети и родители не всегда понимают друг друга. Дети должны простить родителям чрезмерную опеку, а родители — понять, что нужно давать своим крошкам больше свободы.

5. Удача / Luck, 2022 (США, Испания)

Сэм Гринфилд — самая невезучая героиня во Вселенной. В неожиданном повороте судьбы она попадает в невероятную Страну удачи, где объединяется с замечательными волшебными существами, чтобы вернуть свою удачу. Эта захватывающая история, наполненная магией и приключениями, не оставит равнодушным никого. Мультфильм учит тому, что порой неудачи бывают необходимы, чтобы стать сильнее и достичь желаемого.

6. Твое имя / Your Name, 2016 (Япония)

История о парне и девушке из Токио понравится подросткам. Молодые люди обнаруживают, что между ними существует странная и необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает, и они решают выяснить, что случилось. Мультфильм позволяет зрителям задуматься о том, какую роль в жизни играет случай, как различить настоящую любовь и почему время бессильно против истинных чувств и яркой спонтанности молодости.

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7. Паранорман, или Как приручить зомби / ParaNorman, 2009 (США)

На Нормана надеется весь маленький городок. Ведь у него есть супердар — умение общаться с призраками, которые беспокоят жителей. Только он способен отменить давнее проклятье. Немного жутковатый мультфильм щекочет нервы, чтобы донести важную проблему: мы боимся того, чего не понимаем, и без размышлений стараемся уничтожить то, чего боимся. А иногда нужно всего лишь протянуть руку помощи и посочувствовать.

8. Смолфут / Smallfoot, 2018 (США)

Снежный человек по имени Миго спускается с вершины своей горы в неизвестный мир людей, где его поджидает множество открытий. Прекрасная история с посылом о том, что нужно заботиться о природе, не обижать животных и ценить каждое живое существо. А еще о дружбе, предательстве, взаимопомощи и смелости.

9. Вперед / Onward, 2020 (США)

Братья-эльфы живут в сказочном мире, но очень современном, похожем на мир людей. Неожиданная находка заставляет их отправиться в путешествие на поиски настоящего волшебства. История о том, как важно дорожить теми, кто рядом, ведь часто мы не ценим близких людей. Миру нужно волшебство, которое хранится в каждом из нас.

10. Морской монстр / The Sea Beast, 2022 (США, Канада)

Юная девушка прячется на корабле легендарного охотника за морскими монстрами, и в итоге они отправляются в эпическое путешествие в неизведанные воды. Перепись истории и размытие границ между человеком и монстром — такую глобальную тему поднимает новый мультфильм.

11. Тайна Коко / Coco, 2017 (США)

12-летний мексиканец Мигель отправляется в Страну мертвых, чтобы увидеть своего кумира — певца Эрнесто де ла Круса. Там он встречает души своих предков. Необычный сюжет стал проводником таких обычных, но очень важных принципов: берегите себя и близких, цените время рядом с ними и не бойтесь идти за своей мечтой, даже если путь кажется сложным.

12. Головоломка / Inside Out, 2015 (США)

Райли — обычная школьница. Ее поведение определяют основные эмоции — Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Эти человечки в ее голове каждый день помогают ей справляться с трудностями, например с неожиданным переездом, на котором завязан сюжет. Мы имеем право на разные эмоции, более того, часто без одной не бывает другой. Но внутри другого человека такой же сложный мир, как и внутри нас, поэтому уважение и понимание очень важны.

13. Красные туфельки и 7 гномов / Red Shoes, 2019 (Южная Корея)

Однажды девушка из сказочного королевства нашла волшебные туфельки, которые способны превратить ее в красавицу-принцессу. В этом же королевстве живут 7 зеленых гномов, которые когда-то были принцами. Однажды их дороги пересекутся. Дружба, любовь, красота и помощь — мультфильм поднимает эти важные темы. Но еще аккуратно рассказывает детям о том, как важно принимать себя, свою внешность и заботиться о том, какой ты человек, чем ты наполнен.

14. Тайный мир Анны / Ana y Bruno, 2017 (Мексика)

Крошечная девочка Анна живет со своей мамой, которая заботится о ней изо всех сил, хотя очень тяжело работает. Однажды мама заболевает, и Анна вместе с ней попадает в больницу. Ночью в коридорах больницы девочка знакомится со странным существом, с которым вскоре заводит дружбу. Мультик поднимает тяжелую тему: смерть существует, приходит неожиданно, и нужно уметь с этим жить.

15. Тито и птицы / Tito e os Pássaros, 2018 (Бразилия)

Мальчик Тито живет в мире, где людям угрожает болезнь — эпидемия страха. Тито уверен, что спасение людей кроется в загадке песен птиц. Когда-то его отец построил машину, способную понимать пернатых. Но папу Тито не видел уже очень давно, и вместе с друзьями он отправляется на его поиски. Тема, которую иногда нелегко понять и взрослым: часто мы сами становимся источником своих проблем, поддаемся панике и неадекватному страху. Прежде чем принимать решения, нужно понять, что вызвало страх, и разобраться, как его нейтрализовать.

16. Букашки-2 / Minuscule — Les mandibules du bout du monde, 2018 (Франция, Гваделупа)

Яркие букашки живут среди суровых джунглей, полных опасностей. Детям предлагается изучить этот красочный мир насекомых и птиц, а еще узнать о проблемах, которые существуют в нашем мире: вырубке лесов и ухудшении экологической ситуации.

17. Дитя погоды / Child of Weather, 2019 (Япония)

Еще один сюжет о первой любви и отношениях людей, которые только собираются вступить во взрослую жизнь. Режиссер поднимает темы взросления, дружбы, любви, самопожертвования. У молодой пары впереди вся жизнь, а чувство юмора и смекалка позволяют им переживать новые впечатления.

18. Большое путешествие, 2019 (Россия)

Однажды рассеянный Аист все перепутал и вместо семьи панд принес малыша-панду медведю по имени Мик-Мик. Ответственный медведь решает вернуть малыша родителям в Южный Китай и отправляется в дорогу, по пути встречая разных животных. Любовь и взаимопомощь, дружба и умение поставить себя на место другого, важность семьи и близких — основной посыл мультфильма.

19. Дом / Home, 2015 (США)

Пришельцы захватили Землю и занялись ее благоустройством. Смелая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая от захватчиков, встречает на своем пути существо по имени О, отвергнутое своими инопланетными собратьями. И этой странной парочке предстоит спасти нашу планету. Честь и долг, вера в успех, когда, казалось бы, он невозможен, оптимизм и умение смеяться в трудных ситуациях — парочка покажет, как нужно жить в полную силу.

20. Эверест / Abominable, 2019 (США, Китай)

Странное мохнатое существо сбегает из исследовательской лаборатории. Оно прячется на крыше дома, где его обнаруживает девочка, и рассказывает об этом друзьям. Ребята решают спасти его от злобных ученых, и начинаются приключения. Дети могут наблюдать, как раскрываются характеры в сложной ситуации, как герои помогают друг другу. И конечно, мультфильм рассказывает о вечных ценностях — вопросах любви, семьи и духовной близости людей.

21. Папа-мама гусь / Duck Duck Goose, 2018 (Китай, США)

Веселый неудачник Пэм постоянно попадает в неприятности. Ах да, Пэм — это гусь. Однажды он сломал крыло, при этом чуть не задавив маленьких утят. Он позаботился о них, и новая компания решает отправиться в маленькое путешествие. Мультик при всей его простоте и понятности для детей имеет очень глубокий подтекст: семья — это главное, что может заставить любого, будь то человек или гусь, чувствовать себя нужным, полезным, востребованным.

22. Город героев / Big Hero 6, 2014 (США)

В центре сюжета — юные изобретатели и экспериментальный робот Бэймакс, которого из веселого толстяка перепрограммируют в боевую машину. Мультфильм поднимает много жизненных вопросов, но самые главные среди них — это вопросы дружбы и важности образования, постоянного развития.

23. Лоракс / Dr. Seuss’ The Lorax, 2012 (США)

Как найти живое дерево в мире, где все пластиковое? Конечно, влипая в истории и спасая природу. Что и делают два друга — мальчик и мохнатый чудак Лоракс. Мультфильм поднимает важнейшие вопросы экологического состояния нашей планеты и дает понять, что не нужно пилить сук, на котором сидишь. Жизнь планеты и будущих поколений зависит от нас.

Вот еще 12 мультфильмов, которые нужно показать ребенку, пока он не перестал мечтать. А когда их посмотрите, взгляните на этот список мультфильмов с глубоким смыслом, которые помогут детям понять себя и наш мир. А эти анимационные ленты и взрослых заставят залипнуть у экранов.

Внимание: в марте 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.