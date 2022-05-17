30+ актеров, которые с блеском перевоплотились в похожих героев, но наделили их абсолютно разными характерами

Кто-то без ума от сдержанного Эркюля Пуаро в сериале «Пуаро Агаты Кристи», ну а другим по душе нетерпеливый Шерлок Холмс в «Шерлоке». Одни предпочитают наблюдать за делами жуликоватого адвоката Сола Гудмана в телепроекте «Лучше звоните Солу», вторые хотят любоваться самоуверенным Харви Спектером в «Форс-мажорах». Очевидно одно: от этих героев фанатеют многие зрители.

Мы в ADME решили пересмотреть кучу фильмов и сериалов, в которых актеры сыграли похожих персонажей, но наделили их совсем разными характерами.

1. Вампиры

В «Интервью с вампиром» (1994) Брэд Питт воплотил образ человечного вампира. Как актер рассказывал позднее, во время съемок он испытывал постоянный дискомфорт он макияжа и цветных контактных линз. В 2008 году на экраны вышел фильм «Сумерки», в котором Роберт Паттинсон стал таинственным вампиром Эдвардом Калленом. Ну а в 2014 году зрители увидели необычного уморительного вампира Виаго в фильме «Реальные упыри», роль которого сыграл Тайка Вайтити.

2. Детективы

Эркюль Пуаро от Дэвида Суше в «Пуаро Агаты Кристи» (1989–2013) — настоящий образец сдержанности. Его герой благороден, отзывчив, но и не лишен толики самовлюбленности. В сериале «Шерлок» (2010–2017) Бенедикту Камбербэтчу удалось воплотить образ легендарного сыщика Шерлока Холмса. Он был нетерпелив, категоричен и иногда вел себя как ребенок. В 2019 году на большие экраны вышел фильм «Достать ножи». В нем роль любезного и дотошного сыщика Бенуа Бланка досталась Дэниелу Крейгу.

3. Космонавты

В 2014 году Мэттью Макконахи снялся в картине «Интерстеллар», где предстал в качестве овдовевшего космического исследователя Купера. Его герой готов самоотверженно выполнять самые разные задачи, тем самым ставя под угрозу свою жизнь. В 2015 году уже Мэтт Деймон примерил на себя скафандр в ленте «Марсианин», где он предстал в образе неунывающего и хладнокровного космонавта Уотни. Ну а в 2019 году мир увидел фильм «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли. Там он стал одиноким астронавтом Роем Макбрайдом.

4. Священники

В сериале «Гранчестер» (с 2014 года) Джеймс Нортон предстал в образе добродушного и справедливого священника Сидни Чемберса, который помогал распутывать сложные детективные загадки. Сериал «Молодой папа» (2016) подарил нам преподобного Ленни Белардо, который был самоуверен, красив и слишком противоречив. В 2019 году во втором сезоне «Дряни» появился персонаж Эндрю Скотта — харизматичный священник.

5. Врачи

С 2004 по 2012 год многие засматривались телесериалом «Доктор Хаус», фразочка из которого «Все врут» уже стала культовой. Ее постоянно произносил заглавный герой, которого сыграл Хью Лори. Этот персонаж был редчайшим циником и мизантропом. В 2017 году мир увидел сериал «Хороший доктор», в котором нестандартно мыслящий гений доктор Шон в исполнении Фредди Хаймора умеет безошибочно распознавать диагнозы пациентов. Ну а с 2018 года в сериале «Новый Амстердам» можно наблюдать за принципиальным реформатором Максом Гудвином в исполнении Райана Эгголда.

6. Художники

В «Девушке с жемчужной сережкой» (2003) Колин Ферт стал Яном Вермеером. Художник у этого актера получился сдержанным, спокойным и немногословным. В 2017 году увидела свет лента «Микеланджелло: Бесконечность», в которой роль застенчивого и одновременно с этим мужественного творца досталась Энрико Ло Версу. 2018 году вышла картина «Ван Гог. На пороге вечности» с Уиллемом Дефо в роли импульсивного и эмоционального Ван Гога.

7. Королевы

Культовая кинотрилогия «Властелин колец» (2001–2003) подарила нам мудрую, справедливую и строгую царицу древних эльфов Галадриэль, с ролью которой блистательно справилась Кейт Бланшетт. В 2012 году в «Белоснежке и охотнике» Шарлиз Терон перевоплотилась в стервозную и беспощадную злодейку королеву Равенну. Ну а образ сильной и могущественной королевы подарила зрителям Сирша Ронан в фильме «Две королевы» (2018).

8. Писательницы

Фильм «Сможете ли вы меня простить?» (2018) основан на мемуарах писательницы Ли Израэль. В фильме ее образ воплотила Мелисса Маккарти. Взрывной характер и социопатия — главные составляющие ее героини. В том же году вышла биографическая картина «Вита и Вирджиния». Там роль Вирджинии Вулф досталась Элизабет Дебики. Она показала зрителям драматичную и неординарную писательницу. В триллере «Ширли» (2020) Элизабет Мосс сыграла писательницу Ширли Джексон, которая была безумной, но очень талантливой.

9. Короли

В саге «Властелин колец» (2001) Вигго Мортенсену досталась роль смелого, благородного, романтичного и скромного короля Арагорна. В 2010 году зрители любовались королем Британской империи Георгом VI в исполнении Колина Ферта, который наделил своего героя большим усердием. Ну а в 2019 году на экраны вышел фильм «Король», где Тимоти Шаламе предстал в образе величественного Генриха V.

10. Певицы

В 2007 году на экраны вышла картина «Жизнь в розовом цвете», в которой роль ранимой и слегка истеричной Эдит Пиаф сыграла Марион Котийяр. В фильме «Бурлеск» (2010) Кристина Агилера изобразила амбициозную и яркую певицу Али, которая напролом шла к заветной цели стать звездой. Перевоплотилась в певицу и Мерил Стрип. В «Примадонне» (2016) ей досталась роль наивной и бесхитростной Флоренс Фостер Дженкинс.

11. Адвокаты

В 2011 году на экраны вышел фильм «Линкольн для адвоката», в котором роль ушлого и преуспевающего адвоката Микки Холлера досталась Мэттью Макконахи. С 2011 до 2019 годы зрители наслаждались сериалом «Форс-мажоры». Там амбициозного юриста из Нью-Йорка, который всегда ходит по грани, сыграл Гэбриел Махт. Нельзя не упомянуть о, пожалуй, самом известном экранном адвокате Соле Гудмане в сериале «Лучше звоните Солу» (2015–2022). Там Боб Оденкерк представил жуликоватого юриста.

12. Женщины-ученые

В исторической драме «Агора» (2009) Рэйчел Вайс досталась роль жертвенной, непреклонной и прогрессивной женщины-философа Гипатии. В 2019 году в «Опасном элементе» Розамунд Пайк предстала на экране в роли серьезной и импульсивной Марии Склодовской-Кюри. Примерила на себя образ ученой и Кейт Уинслет в картине «Аммонит» (2020). В ленте исследовательница и геолог Мэри Эннинг с одной стороны чувственная, с другой — твердая характером.