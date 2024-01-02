Чем закончились 9 сериалов, чьи серии мы ждали больше, чем подарки на Новый год

Бывает, натыкаешься на описание сериала и сразу хочется его посмотреть. Но потом понимаешь, что первая серия не цепляет. Или сериал растягивают на кучу сезонов и аж в дрожь бросает от осознания того, сколько часов придется потратить на просмотр. Мы схитрили и решили сразу узнать, чем закончились легендарные сериалы. Тем более что некоторые из них многие люди так и не досмотрели.

«Острые козырьки»

О чем сериал: О семье Шелби, которая была одной из самых известных ганстерских банд в Бирмингеме в 20-е годы прошлого века. Чем закончился: Томас Шелби узнает, что он смертельно болен, и старается привести все дела в порядок. В финале он оказывается в горах и видит призрак своей дочери. Та сообщает, что Томас на самом деле не болен, наказывает ему вернуться и развести костер. Герой так и делает и, пока укладывает газеты для розжига, замечает на первой волосе фотографию со свадьбы своего главного врага Освальда. На снимке запечатлен и доктор, который поставил Шелби неутешительный диагноз. Главный герой находит доктора и узнает о сговоре. Однако решает не мстить ему, а просто садится на лошадь и, как говорится, уходит в закат. Такой смазанный финал шоураннеры объясняют скорым выходом полнометражного фильма, который должен рассказать нам, что же было дальше.

«Зачарованные»

О чем сериал: О сестрах-чародейках, которые борются со злом с помощью магии и стараются не забывать о личной жизни и семье. Чем закончился: Пейдж влюбляется в полицейского и выходит замуж. Фиби по-прежнему одержима идеей родить ребенка, поэтому отчаянно пытается найти мужика (отца своего будущего ребенка). После череды неудач она встречает купидона — они влюбляются, у пары рождаются 3 детей. Лео возвращается к Пайпер, у них рождается дочка. В последней серии Пейдж и Фиби умирают, но Пайпер отправляется в прошлое и спасает их.

«Форс-мажоры»

О чем сериал: Майкл всю жизнь мечтал стать юристом, однако из-за некоторых фактов его биографии это стало невозможным. Он случайно попадает на собеседование к Харви Спектру, и тот, оценив изобретательность юноши, идет на риск и берет его на работу. Чем закончился: Луи и Шейла наконец-то женятся, у них рождается ребенок. Харви осознает свои чувства к Донне и делает ей предложение, они тоже женятся. После чего он увольняется из фирмы и едет в Сиэтл, чтобы работать вместе с Майклом и Рейчел. Катрину и Саманту снова нанимают в штат. В конце Майкл в шутку разыгрывает собеседование с Харви и просит доказать, что тот достоин работать с ним.

«Во все тяжкие»

О чем сериал: Школьный учитель химии узнает, что болен раком. Чтобы оплатить лечение, он и его напарник Джесси начинают незаконный бизнес. Чем закончился: Уолт узнает, что снова болен раком и пытается исправить свои ошибки перед смертью. Через друзей он передает деньги своей семье. Герой придумывает план по освобождению Джесси и обманом встречается с похитителями. На этой встрече Уолта смертельно ранят, он умирает в лаборатории. Джесси сбегает.

«Секретные материалы»

О чем сериал: Секретные агенты расследуют странные и необъяснимые дела, связанные с инопланетянами. Чем закончился: Скалли и Малдер узнают, что их сын Уильям — продукт науки (наполовину человек, наполовину инопланетянин), а не плод их любви. Заговор, угрожавший человечеству, прекращается. В финальной сцене Скалли сообщает Малдеру, что снова беременна, теперь уже точно он него.

«Город хищниц»

О чем сериал: Джулс — разведенная 40-летняя женщина, которая мечтает наладить свою личную жизнь. Две ее лучшие подруги составляют ей компанию в этом нелегком деле. Кстати, некоторые зрители сравнивают сериал с «Друзьями», но в «Городе хищниц» все уже зрелые люди. В эпизодических ролях даже мелькали актеры из «Друзей»: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Метью Пэрри. Чем закончился: Джулс становится бабушкой и переживает переезд всех своих друзей, который потом оказывается инсценированным. В конце каждый из друзей говорит, за что благодарен Джулс.

«Дом с прислугой»

О чем сериал: В семье Тернер погиб младенец. Мать — Дороти Тернер — не может оправиться и начинает нянчить реалистичную куклу, а потом даже нанимает для этого няню. Вскоре в доме начинают происходить странные события. Чем закончился: Джулиан (брат Дороти) и Шон (ее муж) рассказывают Дороти, что ребенок погиб, а ее мозг заблокировал воспоминания. К Дороти возвращается память. Семья идет в дом к Лиэнн (няне) и все ей рассказывает. Но няня заявляет Дороти, что может вернуть малыша, если та согласится. Мать внезапно отказывается. Лиэнн поджигает дом и погибает. Офицер Рейес намекает Джулиану, что тот был воскрешен (во 2-м сезоне), а посему должен присоединиться к культу, в который входила и Лиэнн. В финальной сцене Джуллиан видит в зеркале крылья, но они оказываются лишь силуэтом на фреске.

«Тед Лассо»

О чем сериал: Футбольный тренер приводит университетскую команду к победе на одном из крупных национальных турниров. Ему предлагают тренировать английскую команду «Ричмонд». Никто не воспринимает мужчину всерьез, но он оказывается отличным специалистом, который заботится прежде всего о людях, а не о победах. Чем закончился: Кили предлагает Ребекке присоединиться к женской команде футбольного клуба «Ричмонд», а Бирд женится на Джейн. Тед Лассо возвращается домой и тренирует футбольную команду своего сына Генри.

«Декстер: Новая кровь»

О чем сериал: Декстер трудится экспертом по брызгам крови в полицейском участке. А в свободное от работы время расправляется с преступниками своими методами. Основной сериал закончили снимать в 2013 году, но в 2021-м вышел мини-сериал — продолжение истории. Чем закончился: В сериале 2013 года сестра Декстера Дебра умирает. Ханна вместе с его сыном бежит из страны. Декстер в шторм уплывает на лодке в океан и терпит крушение. Однако выживает и оседает на севере страны под чужим именем. В продолжении сериала сын Декстера находит отца. Последний пытается наладить отношения, параллельно выслеживая местного преступника. Полиция узнает о прошлом Декстера и хватает его. В конце концов главный герой погибает. Сестра Дебра возвращается в этом сезоне лишь в виде образа в голове Декстера.