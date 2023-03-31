Как бы выглядели персонажи из культовых фильмов, если бы их сыграли другие актеры

Некоторые культовые киногерои настолько глубоко врезаются в наше сознание, что трудно представить кого-либо другого в той же роли, каким бы искусным актером он ни был. К счастью, в наши дни искусственный интеллект может удовлетворить наше любопытство и позволить заглянуть в эту альтернативную реальность.