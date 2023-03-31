Как бы выглядели персонажи из культовых фильмов, если бы их сыграли другие актеры
Некоторые культовые киногерои настолько глубоко врезаются в наше сознание, что трудно представить кого-либо другого в той же роли, каким бы искусным актером он ни был. К счастью, в наши дни искусственный интеллект может удовлетворить наше любопытство и позволить заглянуть в эту альтернативную реальность.
1. Брэд Питт в роли Тони Старка из фильма «Железный человек»
2. Анджела Бассетт в роли императрицы Фуриосы из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»
3. Сандра Буллок в роли Круэллы де Виль в фильме «101 далматинец»
4. Джулия Робертс в роли Розы Дьюитт Бьюкейтер в фильме «Титаник»
5. Дженнифер Энистон в роли Харли Квинн в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
6. Том Круз в роли Максимуса в фильме «Гладиатор»
7. Джейми Ли Кертис в роли Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере
8. Дуэйн Джонсон в роли Тора в фильме «Тор: Любовь и гром»
9. Кэтрин Зета-Джонс в роли Клеопатры
10. Гвендолин Кристи в роли Малефисенты
11. Леонардо Ди Каприо в роли Человека-паука в фильме «Человек-паук — 2»
12. Блейк Лайвли в роли Галадриэль в фильме «Властелин колец: Братство Кольца»
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Фото на превью Clay Enos / Warner Bros. Entertainment Inc. / Collection Christoph / East News
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