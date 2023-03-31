AdMe
AdMe

Как бы выглядели персонажи из культовых фильмов, если бы их сыграли другие актеры

Кино
-7-1

Некоторые культовые киногерои настолько глубоко врезаются в наше сознание, что трудно представить кого-либо другого в той же роли, каким бы искусным актером он ни был. К счастью, в наши дни искусственный интеллект может удовлетворить наше любопытство и позволить заглянуть в эту альтернативную реальность.

1. Брэд Питт в роли Тони Старка из фильма «Железный человек»

2. Анджела Бассетт в роли императрицы Фуриосы из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

3. Сандра Буллок в роли Круэллы де Виль в фильме «101 далматинец»

4. Джулия Робертс в роли Розы Дьюитт Бьюкейтер в фильме «Титаник»

5. Дженнифер Энистон в роли Харли Квинн в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Clay Enos / Warner Bros. Entertainment Inc. / Collection Christoph / East News

6. Том Круз в роли Максимуса в фильме «Гладиатор»

7. Джейми Ли Кертис в роли Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере

8. Дуэйн Джонсон в роли Тора в фильме «Тор: Любовь и гром»

CAP / RFS / Capital Pictures / East News

9. Кэтрин Зета-Джонс в роли Клеопатры

Twentieth Century Fox Film Corporation / MCL Films SA / Walwa Films / East News

10. Гвендолин Кристи в роли Малефисенты

11. Леонардо Ди Каприо в роли Человека-паука в фильме «Человек-паук — 2»

12. Блейк Лайвли в роли Галадриэль в фильме «Властелин колец: Братство Кольца»

У нас есть еще несколько статей, посвященных творениям искусственного интеллекта:

Фото на превью Clay Enos / Warner Bros. Entertainment Inc. / Collection Christoph / East News
1
-7-1
AdMe/Кино/Как бы выглядели персонажи из культовых фильмов, если бы их сыграли другие актеры
Поделиться этой статьёй