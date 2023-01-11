Как могли бы выглядеть 15+ знаменитостей на экране, если бы их пригласили сняться в продолжении «Аватара»

Научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона о жителях планеты Пандора вышел на экраны в 2009 году, став знаковым событием в мире киноиндустрии. Инопланетный народ на’ви получился настолько реалистичным, что трудно было поверить в то, что это не просто умело загримированные актеры, а компьютерная графика. Мы тоже решили использовать весь потенциал современных нейросетей, чтобы представить, как могли бы выглядеть аватары в исполнении наших любимых знаменитостей.