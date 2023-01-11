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Как могли бы выглядеть 15+ знаменитостей на экране, если бы их пригласили сняться в продолжении «Аватара»

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Научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона о жителях планеты Пандора вышел на экраны в 2009 году, став знаковым событием в мире киноиндустрии. Инопланетный народ на’ви получился настолько реалистичным, что трудно было поверить в то, что это не просто умело загримированные актеры, а компьютерная графика. Мы тоже решили использовать весь потенциал современных нейросетей, чтобы представить, как могли бы выглядеть аватары в исполнении наших любимых знаменитостей.

1. Брэд Питт

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News, © Stable Diffusion

2. Дженнифер Энистон

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

3. Том Круз

Lee Jae-Won / Aflo Images / East News, © Stable Diffusion

4. Леонардо Ди Каприо

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

5. Скарлетт Йоханссон

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, © Stable Diffusion

6. Роберт Дауни — младший

Jordan Strauss / Invision / East News, © Stable Diffusion

7. Сандра Буллок

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

8. Джордж Клуни

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

9. Джулия Робертс

Greg Allen / Invision / East News, © Stable Diffusion

10. Том Хэнкс

ANGELA WEISS / AFP / East News, © Stable Diffusion

11. Дженнифер Лопес

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

12. Киану Ривз

The Canadian Press / Associated Press / East News, © Stable Diffusion

13. Анджелина Джоли

zz / Doug Peters / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, © Stable Diffusion

14. Генри Кавилл

Jordan Strauss / Invision / East News, © Stable Diffusion

15. Блейк Лайвли

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

16. Крис Эванс

zz / Doug Peters / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, © Stable Diffusion

Кого из актеров или актрис вы хотели бы увидеть в продолжении фильма «Аватар»?

Фото на превью Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Stable Diffusion
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AdMe/Кино/Как могли бы выглядеть 15+ знаменитостей на экране, если бы их пригласили сняться в продолжении «Аватара»
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