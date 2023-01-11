Как могли бы выглядеть 15+ знаменитостей на экране, если бы их пригласили сняться в продолжении «Аватара»
Научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона о жителях планеты Пандора вышел на экраны в 2009 году, став знаковым событием в мире киноиндустрии. Инопланетный народ на’ви получился настолько реалистичным, что трудно было поверить в то, что это не просто умело загримированные актеры, а компьютерная графика. Мы тоже решили использовать весь потенциал современных нейросетей, чтобы представить, как могли бы выглядеть аватары в исполнении наших любимых знаменитостей.
1. Брэд Питт
2. Дженнифер Энистон
3. Том Круз
4. Леонардо Ди Каприо
5. Скарлетт Йоханссон
6. Роберт Дауни — младший
7. Сандра Буллок
8. Джордж Клуни
9. Джулия Робертс
10. Том Хэнкс
11. Дженнифер Лопес
12. Киану Ривз
13. Анджелина Джоли
14. Генри Кавилл
15. Блейк Лайвли
16. Крис Эванс
Кого из актеров или актрис вы хотели бы увидеть в продолжении фильма «Аватар»?
Фото на превью Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Stable Diffusion
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