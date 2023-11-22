Как почти в 60 лет Сандре Буллок удается выглядеть так шикарно и причем тут сырое тесто

У актрисы Сандры Буллок миллионы фанатов по всему миру, и она не перестает их удивлять. Это касается как ее личности и творчества, так и внешней привлекательности. Она очень тщательно следит за тем, как она выглядит, и это невозможно не заметить, начиная с самых первых ее появлений на красных дорожках и до настоящего времени.

Ron Wolfson/Everett Collection/East News

35 лет

Регулярные занятия спортом полезны для тела и достаточно сильно влияют на его вид, поэтому Буллок регулярно занимается фитнесом, пилатесом и танцами. Также она вписывает в свое расписание тренировок йогу, бег и езду на велосипеде. Такое разнообразие позволяет держать тело в тонусе, поэтому она не забывает о занятиях даже во время съемок. Так, например, когда женщина работала над фильмом «Птичий короб» она, несмотря на плотный график, не забывала тренироваться.

48 лет

Достаточно много внимания актриса уделяет тому, что она ест и в каких количествах. Она соблюдает баланс и старается питаться небольшими порциями, предпочитая самые свежие продукты. Такого режима она придерживается большую часть недели. Но Буллок такой же человек, как и мы все, поэтому периодически она отпускает контроль и ест то, чего душа пожелает. По ее признанию, в такие дни она, лежа в кровати, смотрит любимые шоу и поглощает все, что хочется, хоть сырое тесто. Она может себе позволить, к примеру, венскую выпечку, сухие завтраки с молоком, шоколад с беконом. И кстати, про сырое тесто — это не шутка. На самом деле эта смесь правда напоминает привычное тесто для печенья, но готовится она без яиц. Такое тесто можно употреблять как десерт, даже не подвергая термической обработке. Подобные расслабленные дни позволяют избежать срывов в плане питания.

Invision/Invision/East News

57 лет

В дополнение ко всему перечисленному актриса, несомненно, следит и за своей кожей. Она не фанатка пластической хирургии, и ее очень задело, когда однажды ее обвинили в использовании филлеров. Мисс Конгениальность рассказала, что в один из выходов на дорожку, она была больна и страдала от аллергии, а ее сразу заподозрили в пластике. На самом деле женщина не прибегала ни к чему подобному и предпочитает более щадящие методы. Она еженедельно делает отшелушивающий уход, а на каждый день у нее не так уж много средств, ведь весь цикл занимает у нее всего 8 минут.

Конечно, на внешность влияют многие факторы, с этим невозможно поспорить. Но все-таки даже человек с не самой лучшей наследственностью будет чувствовать себя лучше, если будет заниматься спортом, следить за режимом питания и сна. А такие женщины, как Сандра Буллок, могут стать отличным мотиватором, ведь она на собственном примере показывает, как важен баланс в еде, спорте и уходе за собой.