Как сложились судьбы актрис, сыгравших Снегурочек в фильмах, которые мы пересматриваем в новогодние праздники

Сложно представить себе новогодние праздники без просмотра любимых тематических фильмов. И, конечно же, во многих из них фигурирует Снегурочка. Этот образ примеряли разные известные актрисы — от Натальи Богуновой до Марии Ароновой.

1. Ирина Борисова

Борисова перевоплотилась в Снегурочку в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975). До того как сняться в этой картине, она уже успела полюбиться зрителям в мини-сериалах «Тени исчезают в полдень» (1971), «Сержант милиции» (1974) и фильме «Только ты» (1972). После работы в новогоднем фильме она снялась всего в 3 картинах, в том числе и в сериале «Папины дочки», который пока остается последним в ее фильмографии. Спустя год после съемок в «Новогодних приключениях...» она окончила юрфак. Позже вышла замуж и родила ребенка. Актриса ничуть не жалеет о том, что перестала сниматься и рада тому, как сложилась ее жизнь.

2. Светлана Орлова

Орлову можно назвать успешной актрисой, ведь она снялась в 40 фильмах. Слава пришла к ней в 1975-м после роли Аленушки в фильме-сказке «Финист — Ясный сокол». Ну а картина «Ледяная внучка» (1980), где артистка примерила роль Снегурочки, закрепила ее славу. В 1980-х актриса продолжала активно сниматься, а потом ее карьера замедлилась. В 1975-м Светлана вышла замуж за врача Георгия Нижанского. Они были счастливы, Георгий очень гордился своей женой. Однако, когда женщина находилась на 7-м месяце беременности, ее супруг скончался. Актриса осталась одна с ребенком на руках и перестала сниматься в кино. Сейчас она преподает хореографию в частной школе, а ее сын Филипп стал бизнесменом. О былой популярности Орлова даже не скучает.

3. Евгения Филонова

Актриса сыграла главную героиню в фильме «Снегурочка» 1968 года. Режиссер долго искал претендентку на роль, а потом случайно увидел фото 22-летней Евгении и понял, что поиски окончены. Однако после выхода картины режиссеры не спешили баловать актрису предложениями. После «Снегурочки» она снялась лишь в 4 лентах. Последним фильмом для нее стал «Служебный роман». Актриса засветилась в одной сцене, но ее имя вообще убрали из титров. В 1970-м Евгения Филонова вышла замуж за телережиссера Евгения Хохлова. У них родилась дочь Марина. Однако спустя 13 лет отношений муж ушел к другой. Позднее Филонова разносила почту и подрабатывала Снегурочкой на праздниках. В 40 лет у актрисы обнаружили онкологию. Евгения Филонова ушла из жизни под Новый год — 30 декабря 1988-го. Ей было 42 года.

4. Мария Порошина

Мария сыграла Снегурочку в двух фильмах — «Четвертое желание» (2003) и «Моя мама — Снегурочка» (2007). До того как засветиться в этих картинах, она успела зарекомендовать себя в ставших культовыми «Антикиллере» и «Бригаде». Сегодня актриса продолжает активно сниматься в кино. Ее можно увидеть в многосерийках «Родители» и «Всем по 50...». Вскоре должен выйти фильм «Бухта Тайцзи», в котором снялась Мария. Некоторое время Порошина состояла в отношениях с Гошей Куценко, от которого родила дочь Полину. На протяжении 17 лет Мария была замужем за Ильей Древновым. В этом браке на свет появились 3 дочки — Серафима, Аграфена и Глафира. В 2019 году у актрисы родился сын Андрей, однако Порошина так и не раскрыла личность его отца. Сейчас актрисе 50 лет.

5. Мария Аронова

Довелось играть Снегурочку и Марии Ароновой. Она воплотила ее в фильме «Кто приходит в зимний вечер» 2006 года, а ее партнером стал легендарный Андрей Мягков. До этого фильма актриса довольно активно снималась. Ее дебют состоялся еще в 1995 году в «Летних людях», с тех пор Аронова была довольно востребованной. И сейчас артистка продолжает сниматься. Последние проекты, в которых ее можно увидеть, — это сериал «Праздники» и фильм «Я делаю шаг». На 2024 год запланирован выход ленты «Лед 3», в котором ей досталась одна из главных ролей. Актриса была замужем дважды. В первый раз она оформила отношения с актером Владиславом Гандрабура. В этом браке на свет появился сын Владислав. После развода Аронова повстречала Евгения Фомина, который старшее ее на 14 лет. В 2004 году у них родилась дочь Серафима. В 2018 году Мария и Евгений решили оформить официальный брак. Сейчас женщине 51 год.

6. Наталия Богунова

Сыграв Снегурочку в «Весенней сказке» (1971), Богунова проснулась знаменитой. Затем последовала не менее яркая роль учительницы Светланы Афанасьевны в «Большой перемене». Но если в 1970-х годах она сыграла в 8 фильмах, то потом ее карьера резко пошла на спад. В 1980-х Богунова отметилась в двух фильмах, а в последующем десятилетии — лишь в одном. После 1992 года актриса больше не снималась. В 20 лет Наталия вышла замуж за будущего режиссера Александра Стефановича. Однако, по утверждению бывшего супруга, их брак на бумаге просуществовал 7 лет, а по факту — лишь 4 года. Детей у супругов не было, о чем актриса впоследствии неоднократно сокрушалась. Она жалела, что всегда ставила карьеру на первое место. Наталия Богунова скончалась в 2013 году в возрасте 65 лет.

7. Евгения Добровольская

До того как сыграть Снегурочку в «Ирония судьбы. Продолжение» (2007), Евгения была уже довольно известной актрисой. Ее дебют состоялся в 1983 году — то была лента «Клетка для канареек». Ну а после «Иронии судьбы. Продолжение» Евгения сыграла еще в ряде картин, среди которых были и очень популярные: «Снежный ангел» (2007), «Ивановъ» (2009), «Небесный суд» (2011), «Желтый глаз тигра» (2018). В 2023 году ее можно увидеть в фильме «Синдром», а еще в сериалах «Балет» и «Актрисы». Добровольская была замужем трижды. Ее первым супругом стал мастер дубляжа Вячеслав Баранов. От него актриса родила сына Степана. От двух последующих официальных браков у Добровольской есть сын и дочь. А от отношений с Ярославом Бойко — сын Ян. Скоро женщина отметит свое 59-летие.

8. Юлия Александрова

Дебют Юлии в большом кино состоялся в полнометражном фильме «Папа» (2004). Настоящая популярность к ней пришла в 2008 году после выхода фильма «Все умрут, а я останусь». Спустя 2 года она сыграла в сериале «Школа», в 2013-м — в ленте «Горько!». А в 2017 году Юлия перевоплотилась в Снегурочку в полнометражке «Елки новые». В 2023-м Александрову можно увидеть в сериале «Кеша должен умереть» и сразу в нескольких фильмах («Новогодний ол инклюзив», «Баба Мороз и тайна Нового года»). В 2009-м Юлия вышла замуж за режиссера Жору Крыжовникова. Через год у них родилась дочь Вера. Крыжовников приглашал жену сниматься практически во всех своих фильмах, а их дочь приняла участие в съемках «Елки новые». В начале 2022-го супруги признались, что развелись еще год назад, но сумели сохранить хорошие отношения. Юлия даже снялась в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который срежиссировал ее бывший муж.