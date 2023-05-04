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Мы решили сравнить крупным планом лица 10 пар звезд, которых все считают похожими. И результат нас изумил

Кино
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Двум людям совсем необязательно быть родственниками, чтобы их постоянно путали знакомые: несмотря на то, что каждый человек абсолютно уникален, некоторые наши черты бывают на удивление похожими. Так же дело обстоит и в звездных кругах, и частенько мы не можем сразу назвать имя актера или актрисы: так они похожи на кого-то из своих коллег. Но что если посмотреть на знаменитые лица повнимательнее?

1. Билл Скарсгард и Стив Бушеми

Invision/Invision/East News, Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News

2. Марго Робби и Эмма Маки

Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News, ISABEL INFANTES/AFP/East News

3. Лиам Нисон и Рэйф Файнс

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News, Evan Agostini/Invision/East News

4. Джереми Реннер и Нейтан Филлион

zz/Galaxy/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, LISA O'CONNOR/AFP/East News

5. Мишель Уильямс и Кэри Маллиган

BFLA /Broadimage/Broad Image/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

6. Ева Лонгория и Кендалл Дженнер

Cyril Pecquenard/KCS/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

7. Нелли Фуртадо и Кортни Кокс

0000587/Reporter / East News, ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS

8. Дженнифер Коннелли и Деми Мур

CJ Rivera/Everett Collection / East News, Evan Agostini/Invision/AP/East News

9. Хелен Миррен и Александра Грант

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, Invision/Invision/East News

10. Эмили Блант и Зоуи Дешанель

East News, AXELLE WOUSSEN/Bauer Griffin/East News

Несмотря на схожесть черт лица, каждый человек уникален и имеет свою неповторимую фишку. Просто иногда, чтобы ее заметить, нужно присмотреться внимательнее. И мы, как всегда, рады в этом помочь.

Фото на превью East News, AXELLE WOUSSEN/Bauer Griffin/East News
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116-6
AdMe/Кино/Мы решили сравнить крупным планом лица 10 пар звезд, которых все считают похожими. И результат нас изумил
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