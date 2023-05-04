Мы решили сравнить крупным планом лица 10 пар звезд, которых все считают похожими. И результат нас изумил
Двум людям совсем необязательно быть родственниками, чтобы их постоянно путали знакомые: несмотря на то, что каждый человек абсолютно уникален, некоторые наши черты бывают на удивление похожими. Так же дело обстоит и в звездных кругах, и частенько мы не можем сразу назвать имя актера или актрисы: так они похожи на кого-то из своих коллег. Но что если посмотреть на знаменитые лица повнимательнее?
1. Билл Скарсгард и Стив Бушеми
2. Марго Робби и Эмма Маки
3. Лиам Нисон и Рэйф Файнс
4. Джереми Реннер и Нейтан Филлион
5. Мишель Уильямс и Кэри Маллиган
6. Ева Лонгория и Кендалл Дженнер
7. Нелли Фуртадо и Кортни Кокс
8. Дженнифер Коннелли и Деми Мур
9. Хелен Миррен и Александра Грант
10. Эмили Блант и Зоуи Дешанель
Несмотря на схожесть черт лица, каждый человек уникален и имеет свою неповторимую фишку. Просто иногда, чтобы ее заметить, нужно присмотреться внимательнее. И мы, как всегда, рады в этом помочь.
Фото на превью East News, AXELLE WOUSSEN/Bauer Griffin/East News
AdMe/Кино/Мы решили сравнить крупным планом лица 10 пар звезд, которых все считают похожими. И результат нас изумил
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