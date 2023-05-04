Мы решили сравнить крупным планом лица 10 пар звезд, которых все считают похожими. И результат нас изумил

Двум людям совсем необязательно быть родственниками, чтобы их постоянно путали знакомые: несмотря на то, что каждый человек абсолютно уникален, некоторые наши черты бывают на удивление похожими. Так же дело обстоит и в звездных кругах, и частенько мы не можем сразу назвать имя актера или актрисы: так они похожи на кого-то из своих коллег. Но что если посмотреть на знаменитые лица повнимательнее?