Мы сравнили детских персонажей в старых и новых лентах. И не на шутку озадачены

Не успели мы опомниться от премьеры «Чебурашки», как киношники уже вываливают на нас поток новых сказок. Так, в 2023 — 2024 годах выходят «Бременские музыканты» и фильм о приключениях Алисы Селезневой. Поэтому мы решили посмотреть, как выглядят известные сказочные герои в разных интерпретациях. Сравнения вышли прямо-таки любопытными.

Баба-Яга («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)

Валентина Кособуцкая и Людмила Артемьева.

Кащей («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)

Николай Боярский и Григорий Сиятвинда.

Леший («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)

Георгий Штиль и Алексей Дмитриев.

Водяной («Летучий корабль» и «Последний богатырь: Корень зла»)

В фильме играет Сергей Бурунов.

Добрыня Никитич («Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и «Последний богатырь»)

В фильме играет Евгений Дятлов.

Алеша Попович («Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Последний богатырь»)

В фильме играет Вольфганг Черни.

Илья Муромец («Илья Муромец и Соловей Разбойник» и «Последний богатырь: Корень зла»)

В фильме играет Юрий Цурило.

Глот («Тайна третьей планеты» и «Сто лет тому вперед»)

В фильме играет Юрий Борисов.

Папа Алисы Селезневой («Гостья из будущего» и «Сто лет тому вперед»)

Юрий Григорьев и Константин Хабенский.

Осел, Пес, Кот и Петух (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

В фильме играют Роман Курцын (Пес), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел) и Аскар Нигамедзянов (Петух).

Трубадур (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

В фильме играет Тихон Жизневский.

Король (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

В фильме играет Сергей Бурунов.

Принцесса (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

В фильме играет Валентина Ляпина.

Атаманша (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

В фильме играет Мария Аронова.

Сыщик (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

В фильме играет Константин Хабенский.