Мы сравнили детских персонажей в старых и новых лентах. И не на шутку озадачены
Не успели мы опомниться от премьеры «Чебурашки», как киношники уже вываливают на нас поток новых сказок. Так, в 2023 — 2024 годах выходят «Бременские музыканты» и фильм о приключениях Алисы Селезневой. Поэтому мы решили посмотреть, как выглядят известные сказочные герои в разных интерпретациях. Сравнения вышли прямо-таки любопытными.
Баба-Яга («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)
Валентина Кособуцкая и Людмила Артемьева.
Кащей («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)
Николай Боярский и Григорий Сиятвинда.
Леший («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)
Георгий Штиль и Алексей Дмитриев.
Водяной («Летучий корабль» и «Последний богатырь: Корень зла»)
В фильме играет Сергей Бурунов.
Добрыня Никитич («Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и «Последний богатырь»)
В фильме играет Евгений Дятлов.
Алеша Попович («Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Последний богатырь»)
В фильме играет Вольфганг Черни.
Илья Муромец («Илья Муромец и Соловей Разбойник» и «Последний богатырь: Корень зла»)
В фильме играет Юрий Цурило.
Глот («Тайна третьей планеты» и «Сто лет тому вперед»)
В фильме играет Юрий Борисов.
Папа Алисы Селезневой («Гостья из будущего» и «Сто лет тому вперед»)
Юрий Григорьев и Константин Хабенский.
Осел, Пес, Кот и Петух (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)
В фильме играют Роман Курцын (Пес), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел) и Аскар Нигамедзянов (Петух).
Трубадур (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)
В фильме играет Тихон Жизневский.
Король (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)
В фильме играет Сергей Бурунов.
Принцесса (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)
В фильме играет Валентина Ляпина.
Атаманша (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)
В фильме играет Мария Аронова.
Сыщик (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)
В фильме играет Константин Хабенский.
Пока дети наслаждаются сказочными лентами, взрослые могут отдохнуть за просмотром сериалов. Для таких случаев у нас есть специальная подборка. Тут турецкие, корейские и латиноамериканские сериалы с рейтингом даже лучше, чем у некоторых голливудских творений.