Мы увидели 10 актеров из «Игры престолов» в самом начале их карьеры и, признаться, слегка прибалдели

«Игра престолов» стала звездным часом для многих актеров, о которых раньше мало кто слышал. Вот, к примеру, Педро Паскаль почти 20 лет снимался в небольших ролях, а потом сыграл Оберина Мартелла в 4 сезоне — и понеслась. Теперь, пожалуй, не осталось людей, не впечатлившихся его харизмой. Давайте узнаем, как выглядели звезды «Игры престолов», когда только начинали свою карьеру.

Педро Паскаль (Оберин Мартелл) в сериале «Добро против зла»

Сейчас Педро Паскаль с экрана не сходит, блистая в популярных сериалах, а начинал он с небольших эпизодических ролей — как, например, в сериале конца 1990-х «Добро против зла», где он сыграл молодого парикмахера.

Лина Хиди (Серсея Ланнистер) в фильме «На исходе дня»

Фильм, в котором дебютировала Лина Хиди — экранизация одноименного романа Кадзуо Исигуро. В этой драме о жизни британского аристократа актриса сыграла небольшую роль горничной.

Ханна Уэддингем (септа Юнелла) в сериале «Любовь на шестерых»

Многие были удивлены, что бизнес-леди в сериале «Тед Лассо» и мрачная септа из «Игры престолов» — это одна и та же актриса. А уж в первых ролях ее тем более трудно узнать — например, в сериале «Любовь на шестерых» начала нулевых.

Ричард Мэдден (Робб Старк) в сериале «Тетя Бумеранг»

Принц Севера начал карьеру совсем юным — ему было около 13 лет, когда он снялся в британском комедийном сериале в главной роли. Конечно, в этом смешливом мальчишке нелегко узнать нынешнего Ричарда.

Натали Дормер (Маргери Тирелл) в фильме «Казанова»

А вот исполнительница роли Маргери Тирелл практически не изменилась. Что в «Казанове», что в сериале по романам Джорджа Мартина она сыграла утонченную красавицу-аристократку. Роль в «Казанове» Натали получила через полгода после окончания Академии драматического искусства в Лондоне.

Джейсон Момоа (кхал Дрого) в сериале «Спасатели Малибу»

Все когда-то смотрели сериал «Спасатели Малибу», а если не смотрели, то хотя бы слышали о нем. Тогда, конечно, никто не думал, что Джейсон Момоа станет невероятно популярным благодаря роли кхала Дрого. Но, признаемся, выглядит он великолепно и в юности, и сейчас.

Том Влашиха (Якен Х’гар) в фильме «Никто не спит»

За пределами родной страны этот немецкий актер известен благодаря роли Безликого в «Игре престолов». Карьере Тома дали старт сериалы, которые транслировали на немецком телевидении.

Джемма Уилан (Яра Грейджой) в короткометражке «Frites»

Дебютными для Джеммы стали две короткометражки. Одна из них — черно-белая комедийная зарисовка «Frites» о нездоровой одержимости картошкой фри.

Эйдан Гиллен (Петир Бейлиш) в фильме «Одинокая страсть Джудит Херн»

В отличие от многих других актеров из «Игры престолов», Эйдан и до проекта успел сняться в нескольких популярных сериалах и кинолентах. Но, несомненно, роль Мизинца — одна из самых ярких в его карьере.

Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) в фильме «Ночной сторож»

В 1993 году актер окончил Датскую национальную школу исполнительских искусств, а уже через год сыграл заметную роль в фильме «Ночной сторож».