9 продуктов, которые мы по привычке берем про запас, а потом выбрасываем

На первый взгляд следить за порядком в продуктах не так уж и сложно, но и тут есть свои нюансы. Одни любят вакуум, вторые свежий воздух, третьи холод, а четвертые вообще не терпят долгого хранения в любых условиях. Мы разобрались, какие съестные припасы, которые мы нередко покупаем и храним подолгу не стоит на длительный срок оставлять на полках шкафов и холодильников.

Кофе

Отравиться долго хранившимся кофе, конечно, нельзя, но вот вкус он точно изменит не в лучшую сторону. Даже если кофе не смолот и хранится в вакуумной упаковке, спустя месяц-два он начнет терять свой аромат, впитывать в себя влагу и посторонние запахи. Поэтому, если вы цените насыщенный запах и вкус этого напитка, лучше всего покупать его в том количестве, которое вы, ваша семья или сотрудники офиса выпьете за короткий период. Ну а попытка сэкономить приведет лишь к тому, что каждая последующая чашка будет уступать по качеству предыдущей.

Мука

Мука при неправильном хранении может вбирать в себя влагу и стать домом для паразитов, которые быстро размножатся не только в ней. Чтобы избежать этого и увеличить срок хранения муки с 3 месяцев до полугода-года, лучше хранить ее в прохладном месте или в холодильнике. Если это невозможно, лучше покупать муку в небольших пачках и пересыпать в герметичные пластиковые контейнеры.

Пряности и специи

Соль и перец можно покупать с небольшим запасом, ведь мы пользуемся ими часто. А вот такие специи, как имбирь, базилик, корица, мы достаем из своих кухонных шкафчиков гораздо реже. Важно знать, что даже при правильном хранении в сухом и темном месте подобные приправы со временем теряют свой аромат, вкус и полезные свойства. Поэтому лучше использовать молотые специи в течение 6 месяцев, а цельные — в течение 2 лет.

Сахар

Мы зря храним открытый сахар в шкафу подолгу. Для того чтобы он сохранил свои свойства, он должен быть в герметичной емкости или пакете в сухом помещении с хорошей вентиляцией и при оптимальной температуре. В противном случае, открытый продукт может впитать посторонние запахи, скомковаться, а еще хуже — в нем могут поселиться клопы или плесень. Если невозможно обеспечить должный уход за большими запасами сахара, лучше не покупать его в больших количествах.

Дрожжи

Иногда тесто не поднимается, и может показаться, что это произошло из-за недостаточных навыков, но нередко причина может быть и в самих дрожжах и истекшем сроке годности. Дрожжи следует хранить не более 3-4 месяцев, даже если они находятся в холодильнике. Поэтому перед приготовлением не забудьте проверить дату на упаковке.

Мясо и птица

Когда речь идет о запасах мяса и птицы, есть некоторые спорные моменты. Многим хочется сэкономить и закупиться большим объемом, если подворачивается выгодная цена. Однако стоит помнить, что мы напрасно замораживаем мясо на длительное время, потому что оно может изменить свой вкус и стать сухим. Если это вас не беспокоит, то хорошей привычкой будет делить его на порции и укладывать их в маленькие пакетики. Таким образом, вы сможете брать нужное количество для приготовления конкретного блюда, не размораживая и замораживая большой кусок или тушку несколько раз.

Подарочные масла-сувениры

Масла имеют ограниченный срок хранения — около года после вскрытия и до 3 лет в запечатанном виде, в зависимости от типа масла. Они требуют гораздо более бережного хранения, чем мы привыкли думать. Масло должно быть защищено от контакта с кислородом, света и перепадов температур. Особенно важно быть внимательными с подарочными маслами, которые до покупки неизвестно сколько стояли на витрине. Перед использованием такого масла рекомендуется проверить, не стало ли оно горьким, чтобы случайно не испортить блюдо.

Грецкие орехи

Покупка чищеных грецких орехов и их хранение в таком виде может показаться отличной идеей. Однако при покупке стоит учитывать, что в подобном виде они хранятся не более 3 месяцев. Это связано с тем, что ореховая скорлупа помогает защитить жирные кислоты от воздействия температуры, света и кислорода. Именно эти факторы могут привести к горечи во вкусе и потере питательной ценности орехов. В скорлупе орехи могут сохраняться до года.

Начатые соусы

Кто не сталкивался с ситуацией, когда дверцы холодильника заполняются открытыми соусами, майонезом, кетчупом, горчицей и другими соусами в пластиковых контейнерах. Важно помнить, что срок хранения этих продуктов уменьшается сразу после их открытия. Даже плотно закрытая крышка и хранение в холодильнике не гарантируют их сохранность. Важно тщательно следить за этими баночками, чтобы внезапно не ощутить на себе «прелести» отравления.