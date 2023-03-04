15 человек рассказали о самых искренних комплиментах, которые греют им душу даже спустя десятки лет

Крутой комплимент — это вам не просто «Хорошо сегодня выглядишь». Тут нужно проявить изобретательность и немалую сноровку. А уж если хочется, чтобы объект внимания надолго запомнил сказанное, придется извернуться и выложиться на всю катушку. Такие случаи не грех и в интернете опубликовать — как, собственно, и поступили герои сегодняшней подборки.

Разумеется, комплимент — это почти всегда способ выказать расположение, попытка порадовать, создать повод для улыбки. Но так случается не всегда. Тут ведь очень просто перестараться и перегнуть палку. А по этим ссылкам вы можете найти самые разные истории о том, чем может обернуться простая, казалось бы, приятность. Жизнь непредсказуема, но этим и прекрасна, правда?