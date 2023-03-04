15 человек рассказали о самых искренних комплиментах, которые греют им душу даже спустя десятки лет
Крутой комплимент — это вам не просто «Хорошо сегодня выглядишь». Тут нужно проявить изобретательность и немалую сноровку. А уж если хочется, чтобы объект внимания надолго запомнил сказанное, придется извернуться и выложиться на всю катушку. Такие случаи не грех и в интернете опубликовать — как, собственно, и поступили герои сегодняшней подборки.
- Шли как-то с женой по улице, по тротуару. Мимо проезжала машина, и женщина из окна крикнула, видимо обращаясь к моей супруге: «А парень у тебя что надо! Не потеряй его, держи крепче!» Это просто сделало тогда наш день. Да и сейчас, когда вспоминаю, сразу так настроение поднимается. © MustachioWizard / Reddit
- Помню, работал на монтаже вывески, по рекламе. Стою себе бородатый, с перфоратором посреди улицы, мимо проходит барышня 30 лет и вдруг спрашивает: «Молодой человек, как пройти на улицу такую-то?» Я ответил. А она тут же мне в ответ: «А какой у вас прекрасный баритон!» Уже лет 5 прошло, а я этот комплимент помню до сих пор. © Sovetskiy777 / Pikabu
- Однажды я читала вслух книгу в колледже для слепого студента. Внезапно он прервал меня и сказал: «Ты прекрасна». Я была ошеломлена. Говорю ему: «Но ты ведь не знаешь, как я выгляжу». Он ответил: «А я не говорил, что ты красиво выглядишь или что-то такое. Ты просто прекрасна, и все». Я была очень, очень тронута. © Gauri Noolkar / Quora
- Не было милее в жизни комплимента, чем от грустного мужчины в ресторане, где я работала официанткой. С такой нежностью он сказал, что у меня глаза как у его любимой хаски, которая ждет его дома — на севере. © Подслушано / Ideer
- Учу итальянский. А мне языки в принципе даются очень плохо. Так вот, говорил на днях с итальянцем, он мне: «У тебя так круто получается! Хотел бы я так же уметь говорить на твоем языке!» Наверное, только тогда я понял, какой у меня на самом деле прогресс. Улыбался как дурачок и благодарил его за эти слова. © ELlobosolo / Reddit
- Всегда думал, что мне по фигу на все эти комплименты. Я самодостаточен и вообще альфа-самец. И тут вдруг вспоминаю, как больше 10 лет назад я что-то покупал в каком-то магазине: даю крупную купюру, а мне кассирша, миловидная женщина лет 40 с короткой стрижкой, шатенка с зелеными глазами и тонкими губами, говорит (у нее, видимо, не было сдачи): «А может, у такого импозантного мужчины с дорогим кожаным кошельком есть банковская карточка?» Я: «Конечно, есть...» Так вот, я до сих пор помню, как выглядела эта женщина, хотя в том магазине я больше никогда не был. Задумался. © freeandr / Pikabu
- Я высокая — 180 см, в 18 лет получила самый смешной комплимент. Шагаю походкой «от бедра» мимо кучки мужчин, и тут из этой толпы выступает дедок и смачно так: «Эх, смотрите, мужики, вот шагает генофонд нашей нации, вот таким надо рожать, и побольше!», — а потом повернулся к ним, вздохнул и сказал: «Но не от вас, конечно, не от вас». © Подслушано / Ideer
- Как-то в воскресенье к нам заходила знакомая с маленьким сынишкой 4 лет. Уходят они, и мама говорит малышу: «Попрощайся и поблагодари за игру». Ребенок с неохотой так говорит: «Спасибо...» А потом поворачивается и выдает: «Ты лучше всех умеешь строить крепости из подушек и одеял!» Ребята, это один из лучших комплиментов в моей жизни. © Dushka Zapata / Quora
- Мне как-то сказали, что минимум 4–5 раз в неделю я выгляжу прямо как Мэтт Деймон. А ведь он парень хоть куда! © RedDragons8 / Reddit
- Помню, жаловался другу, говорил: «Знаешь, я не хочу быть серой массой. Лучше быть или красивым, или уродливым, но не вот этим вот „ни то ни се“. Умным или совсем тупым. Очень высоким или совсем маленьким. Понимаешь?» Друг посмотрел на меня, подумал и ответил: «Нет, чувак, ты точно не серая масса. Ты не такой». © Sean Kernan / Quora
- Мне как-то зуб удаляли около 3 часов. Сначала тянула маленькая хрупкая девушка, но, видно, ей было не под силу. Потом за дело взялся здоровенный хирург. Снова начинает тянуть мой бедный зуб, и наконец ему удается его вырвать. Потом говорит: «Вы молодец, мужественно держались, прямо как женщина». Я слегка удивился такому комплименту, а он продолжает: «Вы не обижайтесь, просто мужики обычно паниковать начинают, если операция затягивается, женщины лечение зубов гораздо более мужественно переносят». © SummerMike / Pikabu
- Зашел как-то в кофейню с друзьями. И тут внезапно ко мне подходит офигенно красивая девушка, говорит только «Привет!», сует мне в руку какой-то листочек и уходит. Разворачиваю, а там ее имя и номер телефона. Блин, было сказано всего одно слово, а какой эффект. © atlienk / Reddit
- Самый запомнившийся комплимент — это когда парень, кассир в магазине компьютерных комплектующих (не сетевой супермаркет с бешеным потоком клиентов, когда тупеешь), обратился ко мне «молодой человек». Мне было примерно 55. © 58diman58 / Pikabu
- 3-летний малыш как-то сказал 30-летней мне: «Ты единственный человек, который меня понимает. Все остальные думают, я ребенок!» Я обалдела. Пожалуй, лучших слов мне и не говорили. © Anonymous / Quora
- С мужем женаты достаточно долго. Недавно выдал: «У меня вечно такое чувство, что мы просто встречаемся, и мне снова и снова хочется сделать тебе предложение». Это лучший комплимент в моей жизни. © Подслушано / Ideer
Разумеется, комплимент — это почти всегда способ выказать расположение, попытка порадовать, создать повод для улыбки. Но так случается не всегда. Тут ведь очень просто перестараться и перегнуть палку. А по этим ссылкам вы можете найти самые разные истории о том, чем может обернуться простая, казалось бы, приятность. Жизнь непредсказуема, но этим и прекрасна, правда?
AdMe/Маразмы/15 человек рассказали о самых искренних комплиментах, которые греют им душу даже спустя десятки лет
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