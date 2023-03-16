15 историй о том, что отцы и дети никогда не договорятся: ни за круглым столом, ни за квадратным
Вещи, которые кажутся очевидными и понятными младшему поколению, старшему зачастую видятся абсурдными, и наоборот. На этом фоне частенько случаются курьезы и недопонимания, забавные и не очень. А бывает и так, что у детей и родителей настолько разные характеры, что о спокойной жизни остается только мечтать. О таких ситуациях и рассказали пользователи сети, а мы прочитали и заботливо упаковали это в статью.
- В детстве мама давала мне сдачу, и я всегда клал ее в копилку. Когда мама нашла эту копилку, спросила, зачем. Я сказал, что хочу купить ей шубу, которую папа не хотел покупать. Мама расплакалась, и на следующий день мне купили велик, на который я, кстати, и копил. Ведь талант сочинять у меня был с раннего детства. © Legrand.Biradov / Pikabu
- У нас с мамой очень сложные характеры, мы часто ссоримся, а папа каждый раз нас мирит. Так было и на прошлой неделе. Папа сказал, что все решит, если узнает причину ссоры. Ну мы ему и объяснили, что поссорились из-за аппроксимации числа Пи. Отец посмотрел на нас огромными глазами, поискал решение в интернете, а потом куда-то вышел. Его не было часа 4, мы с мамой уже успели помириться. Когда он вернулся, заявил: «Чтобы я еще раз женился на математичке, а ребенка отдал в математический класс? Да никогда в жизни!» © Палата № 6 / VK
- Однажды папа снова взялся ворчать на меня из-за того, что я сижу за ноутом. Мол, вот он в мои годы помогал отцу в поле, и никаких забав. Я как можно мягче говорю: «Пап, у нас тут поля нет. Да и нет нужды там работать. А у тебя в детстве не было гаджетов, чтобы отвлекаться на них. У меня сейчас есть время и возможность заниматься любимым делом — так почему бы и нет?» Но он все равно продолжил спорить, повторяя, что дети только и делают, что пререкаются со старшими. Я молча выключил ноут и пошел спать. Эх, тут никакие аргументы не помогут. © Sidharth Sabat / Quora
- В моей семье все очень уважают морепродукты, только мама их не любит. Рыбу-то она ест, а вот креветки, мидии там всякие доверия ей не внушают. Ну не любит и не любит. Никто ее эти морепродукты насильно есть не заставлял. Но на днях она выдала: «Я вот смотрела лекцию одного профессора-биолога, и он сказал, что эти ваши креветки падалью со дна моря питаются. Не просто так они мне никогда не нравились. Я чувствовала, что что-то не так! Фу, гадость какая!» На что я ей ответила: «Мам, а ничего, что ты грядки у себя на огороде навозом каждый год поливаешь, а потом с них свою любимую клубничку кушаешь и иногда ее даже не моешь?» 3 дня уже не звонит. © Springsong / Pikabu
- У меня есть двое старших братьев и сестра, за которой, так уж случилось, нужен постоянный уход. И родители последнее время стали все чаще заговаривать о том, чтобы именно я взял на себя опекунство над ней. Перспектива так себе, и я поставил условие: я полностью беру на себя ответственность за сестру, если они в итоге завещают мне дом. Или отказываюсь от опекунства совсем, и они могут вычеркнуть меня из завещания и отдать все остальным детям. Ох, как они разозлились! А ведь предложение логичное. © Illustrious_Fig5484 / Reddit
- Я часто спорю с папой и братьями и сестрами. Держусь своей позиции, если убежден, что прав. А вот мама постоянно утверждает, что я веду себя грубо: «И чего ты такой упрямый, а?» Она не может понять, что это не упрямство, а логика: переубедите меня, аргументируйте свою позицию, и я изменю мнение. А она все время требует от меня слепого послушания и принятия чужой точки зрения. © John McArony / Quora
- Рассталась с парнем, в слезах рассказываю маме, какой он идиот, кого потерял, как плохо поступил. Смотрю на маму, а она так помрачнела, грустнее меня стала. Спрашиваю: «Что такое?» А она отвечает: «Дочь, он, конечно, дурак. Но ты не могла потерпеть? Кто же теперь огород вскопает? Петуньи посадит? В моих мечтах все было так красиво!» © Палата № 6 / VK
- Мама родила меня, когда ей было 20 лет, а через пару лет появилась моя сестра. Сейчас мне 18, родители захотели еще детей, и теперь у нас еще 2 малыша. Мама с папой работают полный день, и все, на что мы с сестрой тратим свое время, — уход за детьми. Я серьезно, мы просто бесплатные няньки для них. Я выдохся донельзя и сказал, что хочу съехать, потому что не успеваю ни учиться, ни работать. А в ответ они только разозлились на меня. © Posted by AffectionatePeace999 / Reddit
- Бабуля: «Мне нужны новые ботинки».
Я: «Не проблема, давай я сначала поищу в интернете».
Бабуля: «Не пойму, почему доктор выписал мне это...»
Я: «Давай разберемся, в интернете посмотрю».
Бабуля: «Где этот магазин, где большие скидки сейчас, помнишь?»
Я: «Сейчас в интернете найду!»
Бабуля: «Слушай, куда-то дела очки, не могу найти... Не могла бы ты поискать в интернете?» © Waqar Ul Islam / Quora
- Мама: «Как дела?»
Я: «В творческом конкурсе выиграл, решил побольше времени уделять своему хобби».
Мама: «И зачем оно тебе нужно? Кому это интересно, кроме тебя? А как же учеба? Ты же взрослый!»
Затем негодование и бросок трубки с обидой. Потом удивляется, а что это я не делюсь своими планами, достижениями и интересами. Эх. © Mixonec / Pikabu
- Мама пришла к нам (молодоженам) в гости, в новую квартиру. Первым делом начала заунывное: «Тарелки не мыты, полы не помыты, вещи разбросаны». Я даже не успел ничего сказать, как жена молниеносно протянула веник со словами: «Не нравится? Сделайте как нравится». Мать аж офигела. Она-то думала, что получится как у брата: сядет, будет пальчиком тыкать, а все станут прыгать, куда она укажет. А тут такое. Но из вредности решила сделать, чтобы превосходство показать. Только начала подметать, как жена вдруг в другую комнату ушла своими делами заниматься. И все, и концерт уже некому смотреть. После этого, даже если у нас действительно был какой-то беспорядок, она никогда замечаний не делала. © Палата № 6 / VK
- Уже больше четырех лет я фрилансер, зарабатываю около $ 40 тыс. в год на акциях и игре на гитаре. А мой папа продолжает настаивать, чтобы я нашла «нормальную работу». И это несмотря на то, что мои доходы куда выше, чем его. © Unknown author / Reddit
- Мама упорно продолжает забрасывать меня электронными письмами о том, что у нее не работает интернет, и просьбами прийти и починить его. В какой-то момент я пришел и объяснил ей лично, что если ты шлешь электронные письма, то твой интернет в порядке. Едва ли она ко мне прислушалась. © Unknown author / Quora
- Я практически не общаюсь со своими родителями, потому что они немного странные и слегка скандальные люди, но время от времени все-таки созваниваемся. Недавно был длительный перерыв в общении, потому что мама узнала, что я хочу завести собаку, и чуть не получила инфаркт. Начала причитать, какая это огромная ответственность, сколько нужно денег, чтобы содержать это существо, и все такое прочее. Я бросила трубку, мы не разговаривали 2 недели. Потом созвонились, мама успокоилась и начала спрашивать, когда у меня уже появятся дети... И ведь ничего не щелкает у человека. © Палата № 6 / VK
- Звонит мама.
Я: «Алло! Привет, мам! Не могу говорить: по уши в мазуте стою. Освобожусь — перезвоню».
Мама: «Ага, хорошо, поняла. Так вот, слушай...»
Я: «Блин, мам, не могу говорить!»
Мама: «Ну понятно, с мамой он поговорить не может, ясно. Не ори на меня».
И так каждый раз. © Mr.Don / Pikabu
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