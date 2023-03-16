15 историй о том, что отцы и дети никогда не договорятся: ни за круглым столом, ни за квадратным

Вещи, которые кажутся очевидными и понятными младшему поколению, старшему зачастую видятся абсурдными, и наоборот. На этом фоне частенько случаются курьезы и недопонимания, забавные и не очень. А бывает и так, что у детей и родителей настолько разные характеры, что о спокойной жизни остается только мечтать. О таких ситуациях и рассказали пользователи сети, а мы прочитали и заботливо упаковали это в статью.