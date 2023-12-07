20+ домочадцев, чья логика настолько необъяснима, что можно лишь разводить руками

Когда с кем-то живешь под одной крышей, то приходится мириться с некоторыми их странностями. Например, любимый мужчина никогда не закрывает дверцы шкафов на кухне, или же бабушка вечно портит на плите какую-нибудь посуду. Порой так и хочется задать им один вопрос: «О чем вы вообще думаете?»

«Моя девушка положила свои ботинки в морозилку»

«Спрашиваю, мол, зачем? Представляете, говорит мне, что внутрь положила пакеты с водой, чтобы вода замерзла и расширилась. Она хотела немного растянуть обувь».

«У моего жениха есть привычка не закрывать ящики и шкафы. Видите весь этот беспорядок? Он только что закончил готовить»

Я своему всегда говорю: «Обалдеть, у нас завелись привидения, или это ты не закрыл шкафы?» © littlegnat / Reddit

«Мама ставит большую кастрюлю в холодильник даже если внутри совсем немного еды»

«Ну ведь можно же было взять и переложить содержимое в маленькую и компактную кастрюльку».

Я сначала подумал, что это мой холодильник. Такая же кастрюля. Да все такое же! © __JustMyOpinion__ / Reddit

«Ну почему моя жена и дети считают это совершенно нормальным и приемлемым?»

«У нас семья из 4 человек, и у нас всегда открыты все упаковки! Никто даже не смотрит, есть ли открытая буханка хлеба или нет».

Возьмите немного денег, скажите своей семье, что собираетесь пойти за молоком. А сами просто уезжайте куда-нибудь подальше. © Plastic_Top5413 / Reddit

«Обычно моя мама ест буррито так»

Да купи ты ей уже тарелку. © aFreeScotland / Reddit

«Батя всегда так делал в тихом семейном кругу»

«На выходных у брата была гулянка с его друзьями. Теперь он говорит, чтобы я помыла посуду, а то тут, видите ли, беспорядок. Из моего здесь только кофейник и черная кружка»

«Купил еду. Жена есть отказалась. Отошел на секунду в ванную, а она вот что натворила»

Тебе еще повезло. А моя бы вообще съела как минимум треть. © Hagar316 / Reddit

А моя съела бы вообще все, включая обертку. © Magister5 / Reddit

«Вот так жена открывает упаковки»

Только не говори, что ты женат на кошке? © O**mas-****y / Reddit

«Не могу понять, почему когда заканчивается туалетная бумага, то я заменяю рулон, но все четверо моих братьев и сестер делают так»

«Каждый раз, когда я возвращаюсь с работы, то вижу такую картину. Да, это не конец света, но неужели трудно потратить 5 секунд, чтобы надеть рулон на держатель? Где логика?».

«Вчера бабушка использовала пластиковый дуршлаг, чтобы приготовить фрикадельку на пару. Сегодня она сделала это снова»

«Ребенок попросил сделать ему завтрак. Съел только половину тоста и сказал: „Я объелся“»

«Мой муж почему-то оставляет одноразовые контейнеры после еды в микроволновой печи вместо того, чтобы просто их выбросить»

Но ведь поставить их в микроволновую печь сложнее, чем выбросить. © listentolana / Reddit

Посмотрите еще на 20+ домочадцев, с которыми жизнь похожа на американские горки.

«Свекровь покупает всякие средства для гигиены, если в бутылках осталось 50–75 %. Затем она использует новые, но старые не убирает»

«А-а-а, жена делает так постоянно»

«Единственное, для чего такой метод может быть эффективен — чтобы всякие насекомые внутрь не попали. Но не в холодильнике же».

«Вот таким методом брат посыпает солью дорожку»

«Теща потратила более $ 20, чтобы отправить нам 1 пакетик апельсинов из другой части страны»

Это так по-мамски. Моя только что потратила $ 60, чтобы отправить мне по почте коробку, полную дешевых пижам из Тайваня, которые слишком малы для меня и украшены детскими рисунками. © emi_lgr / Reddit

«Моя 12-летняя дочь складывает посуду так»

«Моя девушка кладет использованные спички обратно в коробку»

Она не очень хорошая пара для вас. © AsymptotesMcGotes / Reddit

«Девушка сказала, что будет готова через 5 минут»

«Муж снова и снова продолжает открывать новые банки с вареньем до того, как доест предыдущую»

1 или 2 банки я еще могу понять, но в данном случае я бы обратился за помощью. © FortuneDW / Reddit

«После того, как мама помоет ножи, она оставляет их так»