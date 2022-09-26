10 признаков того, что ваш мастер по наращиванию ресниц не заслуживает доверия

Записываясь на косметологические процедуры, мы, конечно же, рассчитываем получить за свои деньги качественную услугу. Однако тот факт, что мастер активно практикует и набирает клиентов, и даже то, что он получил соответствующую квалификацию, к сожалению, не всегда является гарантом его профессионализма. Мы решили разобраться, по каким однозначным признакам можно определить, что нам попался не самый добросовестный мастер по наращиванию ресниц (или лэшмейкер).

10. Мастер работает слишком быстро

Качественный процесс классического наращивания ресниц должен занимать не менее 90 минут, если у мастера уже большой опыт, и до 120 минут, если он еще набивает руку и не любит торопиться. Если вы замечаете, что лэшмейкер каждый раз спешит завершить работу побыстрее, можно предположить, что он гонится за заработком и старается принять как можно больше клиентов в день. При этом качество услуги, конечно же, будет хромать.

9. Вам сложно расчесывать наращенные ресницы

Если вам сложно расчесывать наращенные ресницы и щетинки щеточки постоянно застревают в волосках и фактически выдирают их — это определенно признак несоблюдения техники работы. В частности, мастер, вероятно, использовал слишком много клея либо же плохо изолировал реснички в процессе наращивания. Обратите внимание, 1 или 2 пинцета у него в руках. У профессионала их обязательно будет 2: один — изолирующий, которым отодвигаются волоски, второй — для детальной работы.

8. В процессе наращивания ощущается жжение глаз

Профессионал обязательно позаботится о том, чтобы ничего не мешало вам плотно сомкнуть веки на время работы. Если вы ощущаете жжение глаз в процессе наращивания и после, значит, мастер не предпринял меры безопасности, чтобы предотвратить контактирование химических паров с оболочкой глаза. Например, он, возможно, оттягивает кожу века, чтобы добраться до труднодоступных мест, вместо того, чтобы использовать специальное зеркальце, из-за чего пары и клей проникают к глаза. Помните, что наращивание ресниц — это максимально расслабляющий и безболезненный процесс, если все делается по правилам.

7. Клей заметен невооруженным глазом

Искусственные ресницы должны присоединяться к натуральным без стыков и выглядеть эстетично. А избыток клея может привести к неприятным последствиям. Например, к преждевременному выпадению волосков из-за закупорки волосяных фолликулов, а также к замедлению роста натуральных ресниц. Так что если мастер относится к этому легкомысленно, не стоит ему доверять.

6. На коже век появляется раздражение

Зуд, покраснение и опухание век могут появиться по двум причинам. Во-первых, неправильная техника нанесения. По правилам наращенные ресницы должны располагаться на расстоянии 1 мм от кожи, а не у самого основания натуральных ресниц. Если приклеить их слишком близко к коже, они могут натирать веки и тем самым вызывать раздражение. Во-вторых, клей, содержащий формальдегид, способен вызывать аллергию. Поэтому перед наращиванием лучше уточнить состав средств у своего мастера.

5. Все ресницы от внутреннего до внешнего уголка глаза — одинаковой длины

Наращивание ресниц отличается от приклеивания стандартных накладных тем, что мастер имеет возможность миксовать волоски разной длины, чтобы добиться максимально естественного эффекта с учетом формы ваших глаз. Таким образом, одинаковая длина ресниц по всему веку от внутреннего до внешнего уголка — признак некачественной работы.

4. Ресницы лезут в глаза, когда отрастают

Такое случается, если мастер, опять же, не соблюдает правильную технику выполнения работы. Ресницы начинают болтаться, перекручиваться и колоть глаза, если недостаточно крепко прикреплены к натуральным волоскам, приклеены под неправильным углом или была выбрана слишком большая для ваших глаз длина. И чем сильнее такие ресницы будут отрастать, тем больше дискомфорта будут причинять, поэтому лучше сразу обратиться за помощью к профессионалу.

3. Мастер не соблюдает элементарные правила безопасности

Например, к ним относится обязательное и очень тщательное приклеивание специальных патчей под глаза. Это крайне важный этап подготовки к наращиванию, поскольку таким образом нижние ресницы изолируются от верхних. Если сделать это плохо или не сделать вовсе, ресницы могут склеиться, и отделить их друг от друга будет крайне сложно и даже болезненно.

2. Ресницы начинают отклеиваться слишком быстро

В некоторых случаях эта проблема может быть связана с особенностями организма клиента. Например, цикл роста ресниц у некоторых людей короче, чем у других. Кроме того, выпадение могло спровоцировать несоблюдение некоторых правил, в частности, если вы намочили ресницы в течение первых 48 часов. Если же эти причины можно исключить и вы столкнулись с быстрым отклеиванием впервые, например, обратившись к новому мастеру, то, скорее всего, это его недоработка. Лэшмейкер мог плохо очистить ресницы, использовать неудачный клей или недостаточное его количество, выбрать неудачный угол фиксации и так далее.

1. Ресницы выглядят слишком ненатурально

На конечный результат, как следует из всех вышеперечисленных пунктов, может повлиять огромное количество нюансов. Если, посмотрев на себя в зеркало после наращивания, вы обнаруживаете, что ресницы выглядят «пластиковыми» и ненатуральными, значит, мастер мог не учесть вашу форму глаз и особенности натуральных ресниц или взять слишком толстые волоски или густые пучки. А совсем недобросовестный человек и вовсе мог использовать накладные ресницы, не предназначенные для этой процедуры. В любом случае всегда лучше подготовиться самостоятельно заранее и знать конкретно, чего вы хотите. И если даже после подробного обсуждения результат оставляет желать лучшего — это определенно повод подумать о поиске нового мастера.