16 историй о том, что иметь сестру или брата — то еще приключение длиной в жизнь
Люди, росшие единственными детьми в семье, часто мечтают иметь сестренку или братика. И неудивительно — это же совершенно иной опыт. В детстве можно все шалости делить на двоих, да и во взрослой жизни сюрпризы не заканчиваются. В этой статье люди рассказали о своих братьях и сестрах и о том, каково с ними уживаться.
- У моего супруга есть сестра, которая в какой-то момент стала для него как вторая мать. Проблемы начались, когда я сообщила о своей беременности. Я жду мальчика, уже выбрала ему имя, а сестра мужа настаивает, чтобы я назвала его Артурчиком. Недавно нас пригласили на семейный ужин, и я вдруг узнаю, что сестра мужа приготовила подарок для моего сына — носочки с именем "Артур". Я возмутилась и заявила, что не приду, пока она не уберет этот подарок. Но сестра была непреклонна. Муж разозлился и сказал, что я порчу отношения с его семьей... Сумасшествие. © Мамдаринка / VK
- У меня всегда были натянутые отношения со старшей сестрой, но в последние годы это просто какая-то катастрофа. Однажды она на полном серьезе выставила мне счет за то, что она нянчилась со мной в детстве, отдавала мне свои игрушки и одежду, жертвовала временем с друзьями, чтобы посидеть со мной. В тот момент у нее было тяжело с финансами, поэтому я заплатила, чтобы помочь. Вот только она восприняла это не как помощь, а как данность, так как в ее картине мира я действительно должна ей эти деньги. Жалею, что заплатила, потому что после этого она неоднократно вспоминала какие-то древние эпизоды из нашего детства и требовала и за них расплатиться. Не знаю, что с ней, но заблокировала ее, чтобы не расстраиваться еще больше. © Мамдаринка / VK
- У папы есть брат-близнец. Оба они женаты, у обоих дети. И оба они ходят в один и тот же ресторан со своими семьями. Так вот каждый раз, когда мы идем в этот ресторан, персонал показывает в папину сторону пальцем и шепчется. Папа говорит, все из-за того, что они думают, будто он и его брат — это один и тот же мужик, который живет на две семьи, и обе семьи водит в одно и то же место. © lattest / Reddit
- Сестренка моя моложе меня на десять лет. Вышла замуж, родила племянника, поселилась в нашем же городке. Звонит как-то раз: «У нас розетка сломалась, зайди, почини, пожалуйста». Я не электрик, да и лениво, поэтому отвечаю, что, мол, у тебя на этот случай муж есть, вот пусть он и чинит. Ответ: «Ты что, дурак, что ли? А вдруг его током ударит?!» © MartinBek / Pikabu
- Мы с братом очень похожи. Как-то раз ко мне в магазине мужик обратился так, будто мы сто лет дружим — а дружил он, конечно, с моим братом, спутал нас. Потом я этого мужика опять увидел, машу ему, а он делает вид, будто знать меня не знает! Напоминаю про брата — а он якобы и брата моего не знает. Рассказываю потом брату, а он мне: «Так у этого чувака брат-близнец есть». © logicalsilly / Reddit
- У моего ребенка три мамы. Дело в том, что мы сестры-тройняшки. И так как мы очень дружны между собой и живм недалеко, сестры часто приходят ко мне в гости. А шестимесячный малыш не сильно отличает, кто из нас троих настоящая мама. Сынок замечает неладное, только когда «другая мама» берет его на ручки. Но и у своих теть он с радостью сидит на руках по 20-30 минут, и это существенно облегчает мне жизнь. Очень люблю своих сестер и благодарна им за помощь с малышом. © Мамдаринка / VK
У нас с сестрой 7 лет разницы, и нам самим кажется, что мы совсем непохожи. Но нас иногда путают другие люди, и моя 2х летняя дочка с рождения к ней тянулась, хотя могла других родственников пугаться. Сейчас ее иногда мамой зовет.
- Мой брат-близнец сидит в приложении для знакомств, и у него примерно 5 совпадений с потенциальной парой в день. Я пользуюсь тем же приложением уже год. Сколько совпадений было у меня? Да ноль. У нас же буквально одинаковая внешность, что не так-то? © d3athR0n / Reddit
- Мы с сестрой близнецы, нам по 28 лет. У нас одинаковые рост и телосложение. И лица тоже одинаковые, естественно. Но сестра с подросткового возраста считает себя красивее меня, ведь она круто выглядит: каблуки, пуш-апы, узкие шмотки в облипочку, куча золота, боевая раскраска, гиалуроновые губы. Тем временем для меня шуба с зимними кроссами — ок. Толстовки оверсайз — просто улет. Не крашусь, не люблю украшения. Без губ, ресничек, бровей и ногтей мне тоже нормально. К загонам сестры и шуткам, что она красивее, всегда относилась именно как к шуткам. В последний наш с сестрой поход в ТЦ я отвлеклась на витрину, а к сестре подошла женщина и спросила, где она своей "дочери" (мне) купила такой рюкзак. Так сестра разоралась на весь ТЦ, послала бедную женщину, потом меня, убежала в истерике и больше со мной не общается, ведь на моем фоне она "выглядит старой". Вся семья угорает и пытается нас помирить, а мне как-то уже и не хочется. Ты не старая, ты дурная, мы же вообще-то одинаковые! © Подслушано / Ideer
- Я сильно старше своих братьев и сестер (у нас разница от 10 до 19 лет). И старшие члены семьи все время забывают, что я тоже их сын или внук. Мои родители были молоды, когда у них родился я, потом они разошлись и встретили новых супругов, и завели новых детей. И теперь моя жизнь — это «Ой, давайте сфотографируемся все вместе» (но не со мной, меня позвать забыли); «Перевела денежку всем своим внукам» (кроме меня, я же взрослый). Раньше меня это не беспокоило, пока моя девушка не обратила внимание, что я постоянно остаюсь "за бортом". Я чувствую, что обо мне часто забывают. Да, у меня все хорошо, и деньги мне их не нужны, но знаете, приятно, когда тебя хоть иногда замечают. © Jyzz / Reddit
- Нас у родителей две сестры, мы идентичные близнецы, и... нас обеих зовут Александра. Семья и друзья называют Саша и Аля, но по документам мы два абсолютно одинаковых человека с одинаковыми данными. И как же это удобно! Когда я переехала учиться в столицу, сестра получала за меня посылки и платила налоги. Я за сестру подавала документы в университет и ходила на собеседование. А сейчас сестра живет за границей, а я за нее сдаю ее квартиру. © Подслушано / Ideer
- Проходила собеседование на работу мечты. Понимала, что шансов немного — без опыта, недавно из декрета... Тут в кабинет заглянул дядька и поздоровался со мной как со старой знакомой. И начальница говорит: "Ну, раз он вас знает, сочтем за рекомендацию". И только под конец испытательного срока я узнала, что он — начальник другого отдела, — учился вместе с моей сестрой и тупо меня с ней перепутал, мы действительно очень похожи. Очень удачно получилось! До этого нас путали только в детстве и мне за нее влетало... © Unknown author / Pikabu
Сестры близнецы обе Александры, вас родители для работы шпионами родили?
- Когда мой младший брат пошел в девятый класс, у него начали расти вот эти вот характерные усики. Я не знаю, почему, но он уперся, что не будет их сбривать. Почти все одноклассники у него уже начали бриться, а он все берег свою верхнюю губу. И вот однажды я зашла ночью в его комнату и аккуратно сбрила половину, а остальное не успела, потому что он проснулся. Долго злился и не разговаривал со мной, а потом сдался и сбрил все. Ходил надутый еще несколько дней, потом подошел и поблагодарил — решил, что без усов ему лучше. Примирились окончательно, когда я подарила ему хорошую бритву и гель. © Карамель / VK
- Родители всегда старались, чтобы мы с братом больше времени проводили вместе. Но в последние 5 лет все скатилось в «подари брату», «помоги брату». Еду на море — просят взять его. Получаю права — нужно оплатить и брату обучение. Он не прошел на бюджет на нужную специальность — родители уже сказали, что я оплачу учебу. Сказала, что 120 тысяч — это для меня слишком высокая цена за отношения с братом, поэтому я прекращаю с ним общаться. Родители в шоке, а мне кажется, что это было закономерно. © Подслушано / Ideer
- Мы со старшим братом всегда были как кошка с собакой. Помню, ему было тринадцать, мне десять, и был у меня любимый плюшевый медвежонок, с которым я засыпала каждую ночь. И однажды брат его спрятал. Я искала медвежонка весь день и, не выдержав, разрыдалась. Мама пыталась утешить меня, но слова не помогали. Поздно ночью, когда я уже отчаялась и снова залилась слезами, дверь в комнату приоткрылась. Это был брат. Он держал медвежонка в руке и смотрел так, как никогда раньше — смущенно, даже виновато. Без единого слова он сел на край кровати, протянул мне игрушку и крепко меня обнял. С тех пор у нас появилось негласное соглашение: брат больше не дразнит меня, а я всегда готова поддержать его, когда у него проблемы. Да, мы по-прежнему спорим и порой раздражаем друг друга, но в глубине души я знаю, что если что-то случится, он всегда рядом, и больше никогда не «заберет медвежонка». © Карамель / VK
- Так как мы с сестрой близнецы, мы вечно попадаем в странные истории, и у нас накопилась куча странных вопросов, которые нам задавали. Одна официантка как-то спросила, положить ли нам все в одну тарелку. Да, знаете, когда мы кушаем, то соединяемся в одного большого близнеца. © Marik_draw / X
- Завидую своей старшей сестре. У нас разница в 6 лет, и она круче меня в миллион раз. Она веселая, общительная, милая, добрая, отзывчивая, у нее много друзей, она всегда чем-то занята, где-то находит веселые приключения, она крутая сноубордистка, она прыгала с парашютом, она гордость родителей, и все считают ее самой клевой и замечательной. Я же стараюсь ей соответствовать, но на деле ничего не выходит, и я остаюсь неудачницей. И так всю мою жизнь. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
Бонус: иногда лучше уж самая вредная родная сестра, чем вот такие сюрпризы
- К нам приехала двоюродная сестра мужа. Хорошая девочка, Ленкой зовут. Я раньше не слышала о ней, муж сказал, живет далеко, приехала устраиваться на работу и ей надо перекантоваться. Я ее приняла с душой, подготовила отдельную комнату. А потом подслушала их разговор и узнала, что сестра эта никакая ему не сестра, а его бывшая, с которой они встречались 3 года. Ну вы прикиньте! Я ее выставила, а муж говорит: "Ну зачем ты так? Мы не врали, просто недоговорили, чтобы тебя не травмировать. Ей правда негде жить". © Мамдаринка / VK
А вот в этой статье люди раскрыли семейные тайны и взглянули на близких совершенно иначе.
Комментарии
Кажется, еще одна такая Ленка - и мужу из бонуса тоже будет негде жить)
Сестра сбривающая усы брату немного ипанашка - вот тебе какое дело что он не сбривает усы? Заведи себе свои усики и сбривай их сколько хочешь...
До меня вот тоже докапываются - ну стригу я голвоу под ноль и редко бреюсь, и? Кому какое дело кроме меня как я выгляжу...
Моя старшая сестра - самый лучший подарок, который мне сделали родители. Очень рада, что она у меня есть. Хотя в детстве мы постоянно ругались, но примерно с моих 16 лет у нас мир и гармония, с тех пор ни разу не поссорились. Люблю ее 😊