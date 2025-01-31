16 историй о том, что иметь сестру или брата — то еще приключение длиной в жизнь

Люди, росшие единственными детьми в семье, часто мечтают иметь сестренку или братика. И неудивительно — это же совершенно иной опыт. В детстве можно все шалости делить на двоих, да и во взрослой жизни сюрпризы не заканчиваются. В этой статье люди рассказали о своих братьях и сестрах и о том, каково с ними уживаться.