20+ обычных вещей, которые мы тысячу раз видели. Но есть нюанс

Тех, кто проводит в сети хотя бы полчаса в день, сложновато впечатлить хоть чем-нибудь: все уже по сто раз смотрено-пересмотрено. Но оказывается, пользователи видели еще не все, и фото из статьи — тому доказательство. Нас особенно поразил гибрид тыквы, огурца и кабачка, и мы теперь ломаем голову над тем, как бы мы его назвали.

«Я только что узнал, что зрачки крыс можно увидеть, если свет падает под прямым углом»

«Централизованный пылесос в старом доме. Жильцы подключали рукав к встроенной в стену системе пылесборки, и мусор поступал в резервуары на 1 этаже»

«Бронзовая статуя в виде плавательного круга возле местного бассейна»

«Увидел одноразовую дезинцицирующую палочку. Отламываешь голубой кончик и она пропитывается йодом»

«Прядь моих волос, которую я остригла, когда мне было 16 лет, по сравнению с моими волосами в 27»

«Спилил на участке старую сирень. Оказалось, внутри она тоже сиреневая!»

«В нашем холодильнике все полки вращаются, и вы легко можете достать все необходимое»

«Мой клей полностью высох, и я вырезал его из бутылочки»

У этого здания окна как в мультике

Кукуруза с необычным узором зернышек

«Этого надувного Пикачу я купил в 1999-м году, и он все еще не сдулся»

«Моя подруга начала седеть в 12 лет. Так выглядят ее волосы сейчас. Ей 35»

В Австралии божьи коровки выглядят так

«Если листья остролиста начинают объедать животные, он меняет форму листьев и отращивает колючки»

«Батарейки АА в Мексике другого размера, они не подошли к моей электробритве»

Ископаемое дерево, которое превратилось в камень

«Капля суперклея попала на одежду, через 10 секунд она растрескалась вот так»

«Это гибрид тыквы, кабачка и огурца»

«Двухуровневые столики в кафе»

Иногда кукурузу поражает грибок, заставляющий зерна увеличиваться. Это превращает их в деликатес, который в Мексике кладут в супы и в начинку для кесадильи

«Нашел секцию книг лысых авторов в книжном магазине»

«Лимон с моего лимонного дерева»

«Отпечатки лап моей собаки образуют единую линию»

«В инструкции к лежанке для кошек написано „Ваш кот во всем разберется“»

Бонус: существует еще одна «Мона Лиза», которая сохранилась гораздо лучше первой!