20+ обычных вещей, которые мы тысячу раз видели. Но есть нюанс
Тех, кто проводит в сети хотя бы полчаса в день, сложновато впечатлить хоть чем-нибудь: все уже по сто раз смотрено-пересмотрено. Но оказывается, пользователи видели еще не все, и фото из статьи — тому доказательство. Нас особенно поразил гибрид тыквы, огурца и кабачка, и мы теперь ломаем голову над тем, как бы мы его назвали.
«Я только что узнал, что зрачки крыс можно увидеть, если свет падает под прямым углом»
«Централизованный пылесос в старом доме. Жильцы подключали рукав к встроенной в стену системе пылесборки, и мусор поступал в резервуары на 1 этаже»
«Бронзовая статуя в виде плавательного круга возле местного бассейна»
«Увидел одноразовую дезинцицирующую палочку. Отламываешь голубой кончик и она пропитывается йодом»
«Прядь моих волос, которую я остригла, когда мне было 16 лет, по сравнению с моими волосами в 27»
«Спилил на участке старую сирень. Оказалось, внутри она тоже сиреневая!»
«В нашем холодильнике все полки вращаются, и вы легко можете достать все необходимое»
«Мой клей полностью высох, и я вырезал его из бутылочки»
У этого здания окна как в мультике
Кукуруза с необычным узором зернышек
«Этого надувного Пикачу я купил в 1999-м году, и он все еще не сдулся»
«Моя подруга начала седеть в 12 лет. Так выглядят ее волосы сейчас. Ей 35»
В Австралии божьи коровки выглядят так
«Если листья остролиста начинают объедать животные, он меняет форму листьев и отращивает колючки»
«Батарейки АА в Мексике другого размера, они не подошли к моей электробритве»
Ископаемое дерево, которое превратилось в камень
«Капля суперклея попала на одежду, через 10 секунд она растрескалась вот так»
«Это гибрид тыквы, кабачка и огурца»
«Двухуровневые столики в кафе»
Иногда кукурузу поражает грибок, заставляющий зерна увеличиваться. Это превращает их в деликатес, который в Мексике кладут в супы и в начинку для кесадильи
«Нашел секцию книг лысых авторов в книжном магазине»
«Лимон с моего лимонного дерева»
«Отпечатки лап моей собаки образуют единую линию»
«В инструкции к лежанке для кошек написано „Ваш кот во всем разберется“»
Бонус: существует еще одна «Мона Лиза», которая сохранилась гораздо лучше первой!
В мадридском музее Прадо есть еще одна Джоконда, которая ранее считалась поздней копией шедевра. Однако после реставрации и исследования картины ученые обнаружили замазанный черным пейзаж — такой же, как на оригинале, и установили, что сама копия создана в те же годы, что и настоящая «Мона Лиза». Исследователи пришли к выводу, что копия написана одним из учеников Леонардо и под его присмотром, в той же студии, что и работа да Винчи. Картина отлично сохранилась и может дать нам представление о том, как выглядела Джоконда кисти Леонардо, пока не потемнела от времени. Кажется, у Моны Лизы все-таки были брови!
Если вы хотите узнать еще больше впечатляющих фактов о нашем мире, вот вам еще статьи на эту тему: