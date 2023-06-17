9 бьюти-средств, которые только проедают гигантскую дыру в кошельке

Современные производители создают кучу средств, обещая избавить нас от морщин, убрать целлюлит и растяжки или просто подарить удовольствие и расслабление после рабочего дня. Вот только действенных средств оказывается немного, а предметов, которые попросту захламляют дом, а то и вредят нашей красоте и здоровью — предостаточно.

Люксовая тушь для ресниц

В косметике для глаз особенно быстро заводятся болезнетворные бактерии. Поэтому для здоровья лучше регулярно покупать новую недорогую тушь через каждые 2-4 месяца, чем год пользоваться одной и той же люксового бренда. Тем более, что качество средства не всегда зависит от цены. В свое время я перепробовала туши всех ценовых категорий, но теперь это одно из косметических средств, которое я покупаю в бюджетном варианте. Есть дорогая марка туши, которая размазывалась и отслаивалась у меня, а есть недорогие бренды, которые сопоставимы с хорошими средствами высокого класса. Более того, для себя я решила, что скорее куплю дорогую помаду или кремовые румяна, чем люксовую тушь. © Marsha Klein / Quora

Женские средства для бритья

Женские дезодоранты, парфюмерия и бритвы часто стоят дороже, чем мужские. При этом качество может быть хуже или точно таким же, как в мужских аналогах, а затраты на изготовление, ингредиенты и материалы не сильно отличаются. Многие женщины знают о так называемом «розовом налоге» и давно не ведутся на удочку производителя, ведь если станок розовый, значит цена на него неоправданно завышена. Любые средства для бритья розового цвета, особенно женские бритвы, — полная фигня. Однажды мне просто надоело возиться со своей женской бритвой и я воспользовалась бритвой моего мужа. И вот сюрприз! Она действительно брила, как надо. © warda8825 / Reddit

Бомбочки и пена для ванн

Любые средства для ванны, в которых много ароматизаторов, такие как пена и бомбочки, могут при частом использовании нанести вред женскому здоровью и даже привести к молочнице и другим неприятным заболевании. Поэтому лучше использовать их либо как можно реже, либо не тратиться на них вовсе.

Стайлеры

Производители выпускают стайлеры со все новыми и новыми насадками, с помощью которых можно делать голливудские волны, афролоконы, выпрямлять волосы и делать еще кучу всяких разнообразных причесок. Но многие женщины, покупая их, используют только по особым случаям, а все остальное время делают обычную укладку феном. В результате стайлеры и выпрямители просто пылятся на полочке и не успевают себя окупить.

Гуаша

Традиционный китайский массаж гуаша при помощи одноименного скребка из камня или дерева должен улучшать кровообращение и питание кожи. Но, если человек не освоил правильную технику, есть большая вероятность навредить, поцарапать кожу или оставить на ней синяки или ожоги. При этом подтвержденной пользы для здоровья у гуаша нет. Так что без возможности обучиться массажу у специалиста смысла покупать скребок и масла для него нет.

Скрабы для лица

Дерматологи рекомендуют не использовать скрабы для лица, так как грубое отшелушивание может навредить коже. Гораздо полезнее для кожи пилинги с невысокой концентрацией кислот. Их рекомендуется делать не чаще раза в неделю, а перед самой первой процедурой провести тест на чувствительность на сгибе локтя, чтобы проверить реакцию.

Кокосовое масло

Многие женщины используют кокосовое масло, чтобы избавить волосы от излишней сухости и ломкости — и приходят прямо к противоположному результату. Кокосовое масло проникает в кутикулу волоса, и волосы с низкой пористостью могут начать страдать от недостатка увлажнения. А наносить это средство на лицо и вовсе не стоит: оно закупоривает поры на коже и может стать причиной появления прыщей и черных точек.

Силиконовые вакуумные банки

Вакуумные банки из силикона кажутся не такими пугающими, как их стеклянные прототипы, но от них останутся синяки. А вот целлюлит, скорее всего, никуда не денется, поскольку эффективность банок до сих подтвердить не удалось. Если хочется сгладить бугорки на коже, куда эффективней будут занятия бегом, езда на велосипеде и другие тренировки. Кроме того, все переживания по поводу целлюлита неоправданны: он не вредит здоровью и есть у 80-90% зрелых женщин, а значит, по сути, является нормой.

Огромные наборы расчесок и кистей для макияжа

«Обращаюсь ко всем: помойте сегодня кисти для макияжа»

Приятно приобрести огромный набор кистей, как у профессионального визажиста, или кучу различных гребней и расчесок. Но если вы не готовы регулярно перемывать все это великолепие, лучше ограничиться только несколькими, действительно нужными вам кистями и всего несколькими расческами. Для поддержания чистоты расческу следует очищать от волос через день, а мыть — раз в неделю, если вы пользуетесь средствами для укладки, или раз в 2 недели — если нет. Еженедельно рекомендуется мыть и кисти для макияжа: бактерии на них могут вызвать не только акне, но и серьезные инфекции.