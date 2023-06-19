Если Земля столкнется с Марсом, какая из планет выживет?

Миллионы людей по всему миру выходят на улицы и залезают на крыши, чтобы увидеть невероятное космическое явление. Другая планета прямо рядом с луной! Большая, красная. Сначала все в радостном возбуждении. Марс, появившийся из ниоткуда, странным образом влияет на человечество.

Подобно Луне, что способна влиять на психологическое и физическое состояние некоторых людей, неожиданный визит Марса заставляет землян вести себя необычно. Каждую ночь небо озаряет белый свет луны и красное сияние Марса. У многих людей что-то типа бессонницы. Некоторые даже перестают пить кофе — они больше не чувствуют сонливости. Марс пробуждает в людях энергию и некую дикость. Они чаще смеются, а некоторые бедняги и вовсе входят с ума. Люди начинают чаще выходить из дома, чтобы насладиться красотой необычного ночного неба. Вскоре все замечают, что происходит... Марс становится всё больше. Ученые подтверждают, что Красная планета медленно приближается к Земле. Столкновение неизбежно! У землян осталось всего несколько лет! Пару месяцев назад в Красную планету врезался гигантский астероид. Удар был настолько сильным, что Марс вылетел со своей орбиты и отправился в свободное плавание. Шанс того, что Марс подлетит ближе к Земле, и без того был большим. Через три секунды после объявления новость разлетается по всему миру. Начинается паника.

С каждой минутой ситуация становится всё хуже. Чем ближе Марс, тем сильнее он влияет на физическое состояние людей. В сети появляются сотни роликов с симуляциями столкновения Марса и Земли. Не ждите счастливого конца. «Хотите увидеть, что произойдет? — спрашивает интернет-знаменитость своих подписчиков. — Земля почти полностью покрыта водой, а Марс — это пыль, песок и камни!» Затем она кладет огромный арбуз посреди комнаты и запускает в него шар для боулинга. Страйк. Марс уже почти такого же размера, как Луна. Он вот-вот зайдет в орбиту Луны и уже оказывает влияние на магнитное поле Земли. Наводнения, ураганы, цунами, мощные грозы... Ситуация становится хуже и хуже. Животные сходят с ума, птицы больше не мигрируют на юг, Северное сияние замечено на Карибах!

Новости плохо влияют на экономику. Люди перестают выходить на работу. А зачем? Всем хочется веселиться и быть с близкими. На Земле достаточно ресурсов, чтобы дожить до катастрофы, поэтому никто даже не пытается решить проблемы планеты. Одежда, еда, машины, яхты — всё теряет свою ценность и становится бесплатным! На улицах по всему миру каждый день устраивают вечеринки. Люди решают провести свои последние месяцы в мире и гармонии. Глобальная катастрофа объединяет человечество, как никогда раньше! Чтобы уйти красиво, земляне организуют масштабный рок-концерт. Красный гигант, уничтожающий нашу прекрасную голубую планету? Рок-музыка будет отличным саундтреком. Времени как раз хватит, чтобы поесть, потанцевать, повеселиться и послушать музыку. По всей планете строятся гигантские сцены — это последний концерт для каждого музыканта! И вдруг появляется надежда. Ученые подсчитали, как будут разворачиваться события, когда Марс столкнется с Землей, и придумали простой план. К счастью, люди уже давно собирались мигрировать на Марс и на протяжении многих лет строили космические корабли.

Времени улететь на другую планету до столкновения нет. Но есть хорошая новость: люди могут переждать катастрофу за пределами земной орбиты. Вы сможете сидеть на космической станции, жевать попкорн и наслаждаться шоу. А когда всё успокоится, возможно, вам удастся вернуться на Землю. Или на то, что от нее останется. Узнав об этом плане, люди принимаются за работу: они достраивают корабли днем и ночью. Каждый вносит свою лепту. До дня икс есть еще два года. Огромные сцены переделывают в космические станции. Марс дает людям всё больше энергии, так что в считанные месяцы, сплотившись, им удается построить тысячи новых станций. Вот что бывает, когда семь миллиардов людей работают вместе! Фермеры, врачи, повара, инженеры, спортсмены, бухгалтеры... Все в одной команде!

Марс уже ближе к нам, чем Луна. Красный гигант закрывает солнце, и наша планета погружается во тьму. Осталось всего несколько дней. Люди работают, словно муравьи в огромной колонии. Они вот-вот закончат строительство нескольких сот тысяч космических станций! Чтобы все поднялись на борт, уходит четыре дня! Плюс погрузка запасов: животные, рыба, зерно, растения, овощи, фрукты, видеоигры... Согласно подсчетам, красный гигант зайдет на орбиту Земли через пару дней. Тогда он начнет ускоряться. По размеру Марс чуть больше половины Земли, но в небе он кажется невероятно огромным. Корабли начинают взлетать. Люди бросают на Землю последние взгляды, чтобы запомнить каждый сантиметр. Через несколько часов мир не будет прежним. Станции улетают на достаточно большое расстояние. Столкновению двух миров не помешает саундтрек. Рок-звезды на кораблях организуют музыкальный фестиваль в открытом космосе.

Под потрясающую рок-музыку Марс входит в атмосферу Земли и сжигает тонкий слой своей собственной поверхности. Это сопровождается мощным выбросом энергии. Марс набирает скорость и врезается в Тихий океан. Мощная ударная волна охватывает весь земной шар. Всё небо озаряется пламенем — люди на кораблях надевают солнечные очки, чтобы не ослепнуть. Наша голубая планета превращается в огненную. Пыль Марса смешивается с водой Земли. Удар такой силы разрушает земную кору и достигает жидкой горячей магмы. Сотни кусочков Марса, некоторые размером с целые страны, словно плавают в атмосфере. При столкновении генерируется столько энергии, что океаны кипят и испаряются. По всей Земле разливаются реки жидкого металла. Проходят дни, недели, месяцы... Вокруг Земли образуется пояс из частиц Марса. Она становится похожа на огненный Сатурн.

Должно пройти много времени, прежде чем люди смогут вернуться на Землю. Но и на кораблях человечество столько не протянет. Еда, вода и кислород закончатся через несколько лет. Но у ученых уже есть план. Корабли перестраиваются и превращаются в гигантские криокамеры. Они оснащены энергетическими панелями. Раскаленная поверхности Земли выделяет много энергии. Этого хватит для непрерывного функционирования кораблей в течение тысячелетий, пока все на борту будут спать. А как только планета остынет, люди проснутся. Проходят сотни тысяч лет. И однажды на всех кораблях одновременно срабатывает сигнализация. Люди медленно просыпаются. Они истощены, но после пары миллиардов чашек кофе все готовы лететь! Внизу, на Земле, должно быть, образовались новые континенты. И атмосфера, скорее всего, уже совсем другая. Планета могла сойти со своей орбиты — есть вероятность, что она вращается под другим углом. Нет привычной смены сезонов. Вся вода на Земле испарилась в первые несколько часов, но на Марсе были гигантские ледники, которые могли растаять при столкновении. Может, Марс поделился водой с нашей планетой?