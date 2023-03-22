Интересные факты о человеческом теле, которые взбодрят похлеще кофе

Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько уникально и необычно наше тело? Природа подарила нам возможность видеть даже на большом расстоянии, слышать едва уловимые звуки, чувствовать мельчайшие детали окружающего мира. Мы собрали самые интересные факты о человеке, и теперь нам кажется, что возможности нашего организма чуть ли не безграничны.

В конце статьи вы узнаете о самой необычной иллюзии с телом человека.

Что мужчины не умеют делать?

Ежедневно пользователи сети делают более 8,5 млрд поисковых запросов, чтобы найти нужную информацию. Среди них есть и люди, которые хотели бы узнать побольше о человеческом организме, — вот как мы с вами сейчас. В топе самых необычных вопросов о нашей физиологии встречается и вот такой: «А что мужчины не умеют делать?» Помимо очевидного ответа, что мужчина не может родить, есть еще много любопытных моментов. Например, можно наклониться к стене под прямым углом так, чтобы голова касалась стены, а к груди снизу прижать обычный стул, а потом попытаться вместе со стулом снова выпрямиться. У большинства женщин получится выполнить такое упражнение без каких-либо проблем, а вот мужчины, скорее всего, не справятся. Все дело в центре тяжести: у мужчин он расположен выше. И тут совсем неважно, сигма он или нет.

Почему у взрослого человека костей меньше, чем у младенца?

Многие помнят еще со школьной скамьи, что скелет взрослого человека состоит примерно из 206 костей. Однако так было не всегда: в младенческом возрасте их около 300. Куда же деваются кости, раз с возрастом их становится меньше? Изначально у детей очень подвижное тело благодаря большому количеству хрящей. Спустя некоторое время они срастаются и преобразуются в кости (вот почему количество отличается). Этот процесс называется оссификацией. Кстати, самая маленькая кость человека находится глубоко в ухе — это стремечко. Благодаря ему звуковые колебания передаются во внутреннее ухо и мы можем слышать. Стремечко имеет размер всего 2–3 мм — на фото выше вы можете его увидеть в сравнении с обычной монетой. Но это еще не все необычные факты о теле человека.

Интересные факты о нашем языке

Многие ошибочно считают, что язык — это одна большая мышца. На самом деле наш язык состоит из 8 мышц, 4 из которых являются внутренними и служат лишь для изменения формы. Остальные 4 мышцы считаются внешними — они крепятся к костям черепа и предназначены для изменения положения языка во рту. Отпечатки пальцев у каждого человека уникальны. Разумеется, вы скажете, что такой информацией сложного кого-то удивить. Но что вы скажете, когда узнаете, что палец не единственная часть тела, по которой можно идентифицировать человека? Узор на языке тоже имеет уникальную структуру. А еще на его поверхности расположено от 2 до 10 тыс. вкусовых рецепторов, каждый из которых состоит из 50–150 рецепторных клеток. Эти клетки способны к регенерации и полностью восстанавливаются за 1–2 недели.

Кстати, в этой статье вы можете узнать, кто является обладателем самого длинного языка в мире.

Почему мы можем слышать звуки?

Казалось бы, что может быть проще, чем услышать какой-то звук? На самом деле слуховой механизм очень сложный и состоит из 3 основных частей: Наружное ухо. Сперва звуковые волны попадают в наружное ухо, проходят по слуховому каналу и переносятся на барабанную перепонку.

Среднее ухо. Благодаря 3 крохотным косточкам — молоточку, наковальне и стремечку (о нем мы уже упоминали в статье) — вибрации передаются на улитку.

Внутреннее ухо. Улитка представляет собой спиралевидную трубку, наполненную жидкостью. Звуковой нерв получает информацию с рецепторов улитки и передает их уже в мозг. Однако даже в таком сложном механизме существуют ограничения. Человек способен воспринимать только звуки определенной частоты — обычно от 20 Гц до 20 кГц.

Как видят люди с астигматизмом

Даже люди с орлиным зрением слышали об астигматизме, но не все понимают, что это такое. Если объяснять простыми словами, то это изменение формы роговицы глаза, из-за которого теряется возможность четко видеть на любом расстоянии. К сожалению, истинная причина возникновения такого дефекта до сих пор не изучена, но есть предположение, что виной всему генетические факторы. Есть 3 способа, которые помогут исправить или корректировать астигматизм: очки, контактные линзы и хирургическое вмешательство. Разумеется, последний метод связан с определенными рисками, однако полностью решает проблему.

Как меняется внешность с возрастом

К большому сожалению, наше тело не вечно: со временем кожа становится менее эластичной, а кости более хрупкими, различные процессы замедляются. И лишь с возрастом мы узнаем неприятные факты о себе и о своем организме. Уже к 20 годам можно обнаружить небольшое потускнение кожи. Как правило, причин несколько: много солнца, недостаток сна, стресс.

К 30 годам появляются первые признаки старения: небольшие тонкие морщинки, потеря упругости кожи на щеках и под глазами.

На пороге 40-летнего возраста изменения в организме заметны уже существенно. По самой коже видно, что она уже не такая упругая, как раньше. Да и пигментация, появившаяся под влиянием солнечных лучей, проявляется все активнее.

К 50 годам в организме происходит гормональный сдвиг и снижается уровень эстрогена. Из-за сухости кожи могут появятся прыщи, которых не было несколько десятков лет. Пигментация проявляется еще сильнее. Уже отчетливо заметно, как стареет лицо.

В 60-летнем возрасте главной проблемой становится отсутствие гидратации и задержка влаги. Однако даже в такие годы можно поддерживать состояние кожи с помощью различных процедур.

А вы уже читали статью про 15+ знаменитых женщин, которые приняли и полюбили каждую свою морщинку и седой волосок? На наш взгляд, эти дамы — достойные примеры для подражания.

Почему чешется тело?

Все мы помним момент, когда ощущается сильный зуд на коже от укуса комара. Так вот, чесаться тело может не только от укуса. Однако причин может быть очень много: сухая кожа;

различные заболевания;

аллергическая реакция;

стресс. Справиться с первой причиной несложно, достаточно использовать увлажняющие кремы. Если сильный зуд появился из-за аллергической реакции, то необходимо идентифицировать аллерген, чтобы исключить дальнейший контакт. Это может показаться странным, но стресс тоже может быть причиной «почесушек», особенно если на коже нет никаких видимых проявлений. В 2016 году проводились исследования, которые показали, что зуд чаще всего встречается у людей, переживающих стрессовые ситуации. Какая бы ни была причина, настоятельно рекомендуем обратиться к дерматологу, если зуд вызывает беспокойство.

Как снизить давление

Неприятно осознавать, но с гипертонией знакомы многие люди. Как правило, повышенное давление не вызывает никаких симптомов, но является основной причиной инсульта или ишемии. У взрослого здорового человека в состоянии покоя нормальный показатель давления составляет около «120 на 80», но может немного варьироваться. Примерно в 90–95 % случаев гипертония связана с образом жизни: избытком соли в рационе, избыточной массой тела, вредными привычками. Назначить лечение может только врач, поэтому настоятельно рекомендуем обратиться именно к нему за советом. Однако существуют некоторые простые способы, чтобы в домашних условиях попытаться снизить давление. Конечно, если вам очень плохо или скачок давления существенный, стоит сразу звонить медикам. Постарайтесь расслабиться, глубоко дышите.

Выпейте стакан воды. Из-за обезвоживания повышается давление.

По возможности примите прохладный душ.

Съешьте немного темного шоколада.

Как поднять давление

Логично предположить, что раз давление может быть повышенное, то случается и обратный эффект — пониженное давление, или гипотония. Причины могут быть разные: уменьшенный объем крови (например, после сдачи крови), расширенные кровеносные сосуды, дефицит витамина B12. Как и в случае с гипертонией, консультацию может дать только квалифицированный специалист. Существует несколько бытовых способов быстро поднять артериальное давление. Если у вас в принципе часто понижается давление, советуем и эти способы обсудить со своим врачом. Сядьте на стул или кровать, скрестите ноги, прижав их друг к другу.

Выпейте побольше воды.

Используй компрессионные чулки.

Старайтесь резко не двигаться, особенно это касается быстрой смены лежачего положения.

Выпейте крепкий чай или кофе. Кофеин быстро повысит давление более чем на 30 минут.

Что будет, если отжиматься 100 раз в день?

Практически каждый из нас хоть раз в жизни отжимался от пола: одни делали это в школьные годы на уроках физкультуры, другие до сих пор периодически выполняют эти базовые упражнения на развитие гибкости. В такой тренировке участвуют не только руки, как это может показаться на первый взгляд, но и другие группы мышц. Что же произойдет, если выполнять это упражнение, к примеру, 100 раз в день? Попробуем разобраться. Если вы раньше не выполняли такое количество повторений, то постепенно вам будет легче отжиматься. Но не думайте, что многократно увеличите силу мышц или что-то подобное. Если же вы с легкостью выполняли такое упражнение раньше, то эффекта почти не будет.

Когда вы акцентируетесь на одном упражнении, у вас развивается мышечный дисбаланс, неравномерно прорабатываются группы мышц.

Если отжимания даются вам с трудом, то необходимо обязательно дать мышцам восстановиться (как минимум 2 суток). В противном случае есть риск получить травму. Это может показаться нелогичным, но во время тренировки вы надрываете мышцы, особенно при сильных нагрузках, а вот во время отдыха они восстанавливаются и растут. Но стоит уточнить, что надрыв происходит на микроскопическом уровне, в волокнах мышечной ткани.

Что будет, если приседать 100 раз в день?

Приседание — это силовое упражнение, при котором происходит опускание бедер из положения стоя. Оно считается одним из основных для развития мышц нижней части тела. Но что произойдет с организмом, если выполнять приседания до 100 раз в день? Проведенные исследования доказали, что приседания на протяжении 8 недель сократили общее количество жировых отложений на 4,2 %.

Приседания могут помочь нарастить мышечную массу: увеличиваются икры и бедра — они прорабатываются сильнее всего.

Улучшается осанка. Дело в том, что во время приседаний нужно контролировать положение тела, и со временем это входит в привычку.

Ягодичные мышцы подтягиваются и становятся более упругими.

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