Мы изучили все плюсы и минусы разных способов удаления волос на теле. И теперь точно знаем наиболее эффективные

Многие с нетерпением ждут лета из-за того, что больше не нужно будет кутаться в тысячи слоев одежды. Это пора платьев, шорт, коротких юбок и купальников. И в это же время вопрос удаления нежелательных волос с различных частей тела становится особенно актуальным. К счастью, на современном рынке красоты представлено множество разнообразных решений: бритье, лазерная эпиляция и электроэпиляция, тридинг и многие другие варианты.

Мы в ADME озадачились вопросом о том, какие плюсы и минусы таит в себе каждая из подобных процедур. А помимо ответов получили еще и дельные советы на эту тему от специалистов и людей, которые опробовали данные методы на себе.

Бритье

Привычный для многих способ удаления волос имеет как свои плюсы, такие как доступность и возможность делать это дома, так и минусы. Один из очевидных — результат продержится всего лишь пару дней. Однако есть недостаток и посерьезнее. Речь идет о перспективе появления вросших волос, которые растут под кожей, не вылезая наружу. Чтобы избежать этой проблемы, дерматологи рекомендуют: Непосредственно перед процедурой смочить кожу теплой водой или специальным гелем.

Бриться исключительно острой бритвой с 1 лезвием.

Промывать водой лезвие бритвы после каждого движения.

Если вы пользуетесь электробритвой, помните: ее нужно держать немного выше поверхности кожи.

Мужчинам нужно ежедневно протирать лицо круговыми движениями, используя влажную мочалку или отшелушивающий скраб. Так удастся избежать вросших волос. Кстати, истории о том, что после бритья волосы становятся толще, — это всего лишь миф. Такая иллюзия создается за счет того, что после бритья кончик волоска затупляется и кажется от этого более грубым. И еще один важный момент. Многие из нас всегда делали так: брили кожу против роста волос. Так вот, эффективнее и безопаснее делать это по направлению их роста.

Выщипывание

Если речь идет об удалении нескольких волосков на какой-либо части тела, то выщипывание — неплохой вариант. Однако проведение такой процедуры на большом участке кожи — дело травмоопасное. Неприятным сюрпризом могут стать как вросшие волосы, так и настоящие рубцы. Что касается выщипывания бровей: перед тем как взять в руки пинцет, несколько раз подумайте, что именно вы хотите сделать. Лишние удаленные волоски могут надолго испортить вам настроение. По словам специалистов, они растут в 3 раза медленнее, чем волосы на других частях тела. Я совершил немало ошибок, прежде чем понял, как нужно ухаживать за бровями. Если вы решили опробовать какую-то другую форму, используйте на первый раз бритву для бровей. Так в случае неудачи волосы быстрее отрастут, ведь вы не трогали корень. А когда вы уже точно определитесь с внешним видом брови, можно будет переходить к пинцету. © Clafoutie / Reddit

Депиляция кремом

На первый взгляд может показаться, что эта процедура максимально простая и не требует каких-то дополнительных знаний. Однако это заблуждение. Суть работы крема для депиляции — растворение волос с помощью химических веществ. И малейшая ошибка может здорово повредить кожу. Покупая депиляционный крем, внимательно прочтите, для какой части тела он предназначается. К примеру, средство для ног никак нельзя использовать для лица.

Перед первым использованием протестируйте крем на небольшом участке кожи, чтобы убедиться, что у вас нет на него аллергии.

Строго соблюдайте требования инструкции. Несвоевременно удаленный с кожи крем может оставить ожог.

После депиляции кожу обязательно нужно увлажнить гипоаллергенным кремом. К слову, на корни волос такие средства никак не влияют, а потому они исчезнут лишь на пару дней, как после обычного бритья. Я удаляю депиляционным кремом волоски над верхней губой. Главный минус — это неприятный запах. Зато эффект на 5 недель. © sunflower_m / Reddit

Эпиляция воском

Большинство средств для такого рода эпиляции представляют собой смесь пчелиного воска и парафина. Неоспоримый плюс такой эпиляции по сравнению с бритьем — это отсутствие царапин и порезов, а с депиляционным кремом — минимальный шанс раздражения. Ни в коем случае не окунайте использованный аппликатор снова в воск для повторной эпиляции. Так можно занести инфекцию.

Наносите воск по направлению роста волос, а удаляйте — против.

Перед проведением процедуры дождитесь, пока волосы достаточно отрастут. Их длина должна быть сопоставима хотя бы с рисовым зернышком. Тогда воску будет за что зацепиться.

В конце процедуры нанесите тоник с ромашкой, чтобы успокоить кожу и уменьшить вероятность отека и раздражения.

Если у вас много родинок, бородавок или есть проблемы с венами, то от эпиляции воском дерматологи советуют отказаться. Результат после восковой эпиляции сохраняется примерно на 2 недели. Главный минус — для многих эта процедура является очень болезненной. Я заметила, что восковые полоски справляются с задачей хуже воска из банки. Чтобы полоски сработали, они должны нагреться до температуры тела. Для моих жестких густых волос нужна температура повыше. Поэтому мой выбор — вишневый воск. © throwaybeauty / Reddit

Тридинг

Так называется удаление волосков при помощи нити. Доказано: после этого кожа дольше остается гладкой. Для аллергиков тридинг подходит идеально, так как здесь не используются химические средства. Для аллергиков важно, чтобы нить была изготовлена из 100%-го хлопка.

Такая процедура подходит только для удаления волос на лице. Стоит обратить внимание на то, что людям с акне тридинг не рекомендуется: он может еще больше усугубить состояние кожи. Я просто зашел в интернет и научился тридингу сам. Для этого мне понадобилось всего 5 минут. Зато теперь для меня эта процедура бесплатна. © usernamerdit / Reddit

Лазерное удаление волос

Большим плюсом данного метода является точность: лазер воздействует точечно на конкретный волос, не повреждая кожу вокруг. Еще это не требует много времени: на каждый волосок затрачивается 1/4 секунды. Но есть и минус: одним походом в салон красоты здесь не обойтись. Для идеального результата понадобится от 3 до 7 сеансов лазерной эпиляции. Если вы решились на лазерную эпиляцию, за 6 недель до процедуры следует перестать удалять волосы любыми способами. Они должны достаточно отрасти.

В течение 6 недель до и после процедуры необходимо воздержаться от пребывания на солнце.

Повторять процедуру понадобится примерно 1 раз в год.

У меня бледная кожа и темные волосы. Я сделала 6 сеансов лазерной эпиляции, и спустя 3 месяца волосы снова стали отрастать. Видимо, требовались дополнительные процедуры. Сейчас, спустя пару лет, волосы растут так, будто ничего и не было. Подписываясь на эту процедуру, по сути, вы должны быть готовыми делать ее всю жизнь. © spicyechidna / Reddit

Электроэпиляция

Электроэпиляция, как и лазерная, требует нескольких сеансов. Многим она кажется достаточно болезненной, потому мастера часто предлагают клиентам обезболивание. К слову, мнение о том, что после этой процедуры волосы больше никогда не будут расти, не более чем миф. Хотя результат сохраняется в течение довольно длительного времени, рано или поздно щетина все равно появится. Сейчас делаю электроэпиляцию подбородка и верхней губы. У меня было около 10 сеансов по 1,5 часа каждые 10 дней. Теперь я хожу на процедуру 2 раза в месяц, сеансы длятся по 30 минут. На данный момент волосы на подбородке исчезли на 90 %, над верхней губой — на 60 %. © westcoastbanana / Reddit