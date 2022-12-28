Мы разобрались, какие процедуры сделают вас красивой холодной зимой, а с какими лучше повременить

Зимой кожа нуждается в особом уходе — об этом мы слышим буквально из каждого утюга. Но мало кто знает, что некоторые процедуры по уходу за лицом и телом зимой лучше не делать, а для каких-то, напротив, холода — самое время.

Перманентный макияж губ зимой делать не стоит

Перманентный макияж облегчает жизнь — не нужно постоянно переживать о том, что смажется помада или карандаш на бровях. Однако делать перманент губ зимой нецелесообразно. В холодное время года кожа становится сухой, шелушится, трескается, что не позволяет равномерно нанести краску. Мастера предупреждают об этом редко, но велика вероятность, что процедуру придется повторять еще раз, уже в теплое время года.

Зима для лазерной эпиляции — самое то

Зимой мы реже находимся на солнце. Поэтому холодное время идеально подходит для лазерной эпиляции тела. Ведь одно из главных условий проведения процедуры — избегать солнечных лучей. Также за зимние месяцы можно пройти практически полный курс лазера. А еще в это время годы мы реже ходим в бассейн и меньше потеем, а следовательно, воздействие на кожу также уменьшается.

Запланируйте удаление тату на холода

Удаление татуировки также лучше оставить на зиму. В это время года солнце выходит реже, а значит, снижается риск пигментации. Также после удаления тату кожа должна восстановиться. В это время с участка нельзя удалять волосы, да и в целом кожу лучше «трогать» гораздо реже. А это проще сделать зимой, когда мы носим закрытую одежду.

Химический пилинг идеально делать зимой

Цель химического пилинга — убрать омертвевшие клетки кожи и запустить ее «обновление». После пилинга может уменьшиться количество морщин и высыпаний. Иными словами, это контролируемый химический ожог. После процедуры кожа выглядит не лучшим образом — краснеет и шелушится. В это время важно избегать солнца, поэтому зима отлично подходит для процедуры. Например, актриса Белла Торн опубликовала свое фото после пилинга в феврале.

Мезотерапию — тоже

Во время процедуры под кожу вводятся микродозы препарата. Мезотерапия помогает уменьшить количество морщин, да и в целом улучшить состояние кожи. Время восстановления после процедуры минимальное, следы можно скрыть минеральной косметикой. После мезотерапии также следует избегать солнца, поэтому посещать косметолога для процедуры лучше в декабре, январе и феврале.

Делать склеротерапию самое время зимой

С помощью процедуры лечат варикоз и убирают сосудистые сеточки. Рекомендуется проводить склеротерапию зимой, так как после процедуры важно носить компрессионное белье, что будет гораздо сложнее в жару.

Микродембразия, или алмазная шлифовка лица, — слишком экстремальная процедура для холодного времени года

Специалисты рекомендуют проводить процедуру шлифовки весной или осенью, но никак не зимой. Микродембразия удаляет омертвевшие клетки и очищает кожу, однако не походит для слишком чувствительной кожи.

Инъекции ботокса — зимой

Согласно некоторым исследованиям, повышенная температура тела может негативно влиять на препарат и сокращать время его действия. Иными словами, зимой мы меньше потеем, меньше нагреваемся, а значит, препарат будет работать дольше. Также после ботокса рекомендуют избегать солнечных лучей и активных нагрузок. В общем, идеальное время для процедуры — зима.

Пластику тела также оставьте на холода

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Зима — самое лучшее время для пластической хирургии. В первую очередь потому, что зимой мы ходим в закрытой одежде, которая позволяет скрыть следы операций. Можно надеть огромный свитер, шляпу или шарф, и никто ничего не заметит. Также зимой восстановление после операции проходит быстрее, так как кожа меньше подвергается раздражению со стороны внешней среды.

Массаж хорош в любое время года, но зимой особенно приятен

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Омолаживающий массаж тела идеально походит для холодного времени года. Особенно хорошо зимой проводить массаж с маслом — после него организм согревается, так как от воздействия на кожу и мышцы улучшается циркуляция крови.