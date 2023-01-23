Ученые определили 10 самых привлекательных лысых мужчин (Принца Уильяма подвинули с пьедестала)

Недавно было проведено исследование, которое определило самых привлекательных лысых мужчин в мире. При расчетах принимались во внимание следующие факторы: правило золотого сечения, рост мужчин, их финансовое благополучие, общественное мнение и, конечно же, «фактор блеска» их лысых голов. Каждому участнику присваивалось от 1 до 10 баллов. Вот эти 10 самых горячих лысых парней в мире.

10-е место — Майк Тайсон

Набрав 2,5 балла из 10, бывший профессиональный боксер занял 10-е место в рейтинге. Результат его соответствия идеалу по формуле золотого сечения составил 58,03 %.

9-е место — Дуэйн Джонсон

Обожаемый всеми Дуэйн Джонсон занял 9-е место с 3,62 балла из 10 возможных. Любопытно, что он самый высокий в этом списке (его рост составляет 1 м 93 см) и самый богатый. А вот пропорции его лица набрали всего 43,8 %.

8-е место — Джо Роган

Знаменитый комик и ведущий набрал 72,76 % по формуле золотого сечения, а его общий балл составил 4,37 из 10.

7-е место — Брюс Уиллис

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , Lions Gate / Courtesy Everett Collection / East News

Общий балл Брюса Уиллиса составил 4,75 из 10. А по формуле золотого сечения его результат — 61,33 %.

6-е место — Джейсон Стейтем

Общий балл Джейсона — 5,96 из 10. А вот его лицо наиболее близко к идеалу из всей десятки и набрало 78,09 %.

5-е место — принц Уильям

Самый привлекательный лысый мужчина 2021-го в этом году спустился на 5-е место. Он набрал 6,13 балла из 10, а его лицо соответствует идеалу на 66,83 %.

4-е место — Pitbull

Результаты Pitbull чуть выше, чем у принца Уильяма — 6,16 из 10. А его лицо на 67,69 % соответствует идеалу.

3-е место — Шемар Мур

Звезда сериала «Мыслить как преступник» набрал 6,25 балла из 10 и уверенно занял 3-е место в рейтинге. Стоит отметить, что в одной из соцсетей его признали самым популярным среди остальных участников, так как у него безусловно самая блестящая лысина.

2-е место — Стэнли Туччи

Invision / Invision / East News

По формуле золотого сечения Стэнли набрал 75,83 %, а его общий балл составил 6,33 из 10. Благодаря пропорциям своего лица он находится на 2-м месте в этом рейтинге.

1-е место — Вин Дизель

Самым привлекательным мужчиной этого года стал Вин Дизель. Его лицо на 69,26 % соответствует золотому сечению, а его общий балл составил 6,46 из 10.

Бонус: иногда горячие лысые парни фотографируются вместе