13 звезд, которые празднуют пополнение в семействе и делятся радостью со всем миром

Нет для фанатов большей радости, чем пополнение в семье звезды. Герои нашей сегодняшней подборки доказывают, что увеличить свою семью никогда не поздно, а иногда даже расставание не является серьезным поводом для того, чтобы не становиться родителями. Яркие, успешные и популярные люди делятся с миром частичкой своего счастья. Давайте на это посмотрим.

Кейли Куоко

36-летняя звезда «Зачарованных» и «Теории Большого взрыва» Кейли Куоко рассказала всему миру о своем романе с актером Томом Пелфри в мае, а уже в октябре они объявили, что ждут дочку. В соцсетях Кейли написала: «Малышка Пелфри родится в 2023 году. Это настоящее благословение, и мы на седьмом небе от счастья».

Хилари Суэнк

Хилари Суэнк 48 лет, звезда замужем за бизнесменом Филипом Шнайдером, и ей привалило двойное счастье — она беременна двойней. «Это то, чего я давно хотела, и моя следующая цель — стать мамой, — сказала Суэнк. — И не одного, а двух малышей. Не могу в это поверить».

Актриса до последнего не хотела признаваться съемочной группе сериала «Аляска Дейли», но, когда на нее не налезли джинсы и не сошлась куртка, тайное стало явным.

Блейк Лайвли

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс — одна из самых ярких голливудских пар. Они уже воспитывают дочерей Джеймс, Инес и Бетти, а недавно подтвердили, что ждут своего четвертого ребенка. Пока не разглашается, мальчик это или девочка, но в одном можно точно быть уверенными — у малыша будет отменное чувство юмора, как и у мамы с папой.

Хлои Кардашьян

Invision / Invision / East News

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон, глядя на свою дочь Тру, решили, что у них рождаются прекрасные дети и останавливаться не стоит. Поэтому от суррогатной матери появился на свет сын. При этом, когда он решил явить себя миру, пара уже рассталась. Хлои сказала: «Я так благодарна. Это прекрасный подарок, который мы получили». Судя по всему, у 2-месячного ребенка еще нет имени, пока его называют просто Малыш.

Том Хиддлстон

41-летний актер, известный ролью Локи, станет отцом. Первенцем Тома осчастливит его невеста Зэйв Эштон. Пара тщательно охраняет свою личную жизнь, но им пришлось отправиться в пресс-тур для фильма «Список мистера Малкольма» и там уже не получилось скрыть интересное положение Зэйв.

Мэнди Мур

38-летняя звезда сериала «Это мы» объявила о том, что они с мужем Тейлором Голдсмитом ждут ребенка так: «Одна невероятно важная глава моей жизни только что закончилась, и вот-вот должна начаться следующая, теперь я буду мамой двоих детей... и мы все глубоко благодарны и взволнованы». У пары уже есть сын по имени Гас, который появился на свет в феврале 2021 года.

Келли Осборн

Дочка, пожалуй, самого скандального хеви-метал-вокалиста в мире Оззи Осборна написала:

«Я знаю, что последние несколько месяцев была очень тихой, поэтому я решила поделиться с вами причиной такого поведения... Я на седьмом небе от счастья, потому что собираюсь стать мамой. Сказать, что я счастлива, будет не совсем верно. Я в восторге!» Это будет первый ребенок 37-летней британской певицы.

Ники Хилтон

Пока поклонники затаив дыхание ждут, когда Пэрис объявит о беременности, ее младшая сестра Ники времени даром не теряет: она родила уже третьего малыша. Ники с мужем Джеймсом, финансистом и наследником династии Ротшильдов, дают детям необычайно звучные имена. Старших наследников зовут Тедди Мэрилин и Лили Грейс. И хотя имя маленького сына пока неизвестно, мы уверены, что оно тоже будет красиво звучать.

Мишель Уильямс

Invision / Invision / East News

42-летняя актриса, звезда фильмов «Веном» и «Величайший шоумен», и ее муж театральный режиссер Томас Кейл ждут второго ребенка, который вот-вот появится на свет. «Эта удача не ускользнула ни от меня, ни от моей семьи», — сказала будущая мама. У пары уже есть сын Харт, а также Мишель воспитывает 16-летнюю дочку Матильду, которую она родила от Хита Леджера.

Крис Салливан

Invision / Invision / East News

Девушкам трудно было не влюбиться в Тоби Дэймона — очаровательного героя сериала «Это мы», который во всем поддерживал жену и с нетерпением ждал появления ребенка. В жизни все точно так же: в ожидании дочки в соцсетях Крис разместил видео, где его сын по имени Беар играет в саду в футболке, на которой перечеркнута надпись «Единственный ребенок» и написано «Старший брат», а в руке сжимает снимок УЗИ.



Эшли Грин

Звезда «Сумерек» в марте объявила, что ждет ребенка от мужа Пола Хури, а в сентябре родила дочь, назвав ее необычайно красивым именем — Кингсли Рэйнн. 20 сентября молодая мама написала: «И вот так — все изменилось. В одно мгновение ты пришла в наш мир и все остальное исчезло. Ничто не имело значения. Любовь, в которую мы погрузились, невозможно описать, только почувствовать. Мы так любим тебя, малышка. Добро пожаловать в наш мир».

Адриана Лима

41-летняя Адриана Лима и ее муж продюсер Андре Леммерс стали родителями очаровательного мальчика и назвали его Циан. То, что имя необычное, признают и родители, так что Адриана пояснила: «‎Циан — это цвет между зеленым и голубым на видимом спектре света. И цвет воды на Бора-Бора и Мальдивах, а это места нашей мечты. Циан теперь наш любимый цвет и цвет глаз нашего мальчика». Супермодель стала мамой в третий раз, она уже воспитывает дочерей Валентину и Сиенну.

Квентин Тарантино

Израильская модель Даниэлла Пик покорила сердце упрямого холостяка Тарантино и подарила ему семейное счастье: сначала у них родился сын Лео, а этим летом — дочка. Кстати, вопреки досужим домыслам, имя сына никак не связано с Леонардо Ди Каприо. Эту версию опроверг сам Квентин: «Он назван в честь дедушки моей жены, а еще потому, что для нас он наш маленький лев».