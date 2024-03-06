20 счастливчиков, которые зашли в комиссионку просто посмотреть, а вышли с находкой на миллион
Есть такие счастливчики, которые заходят в комиссионку и умудряются среди гор барахла найти настоящее сокровище. Иногда это бывает брендовая одежда или обувь, порой — интерьерные штучки с ярким дизайном, а подчас — даже стильные вещицы ручной работы.
«Купил в комиссионке шкаф. В нем оказалась сумочка Gucci, а внутри у нее я нашел индивидуальный номер. По нему я выяснил, что это — оригинал»
«Меня аж трясло, когда я вынес из комиссионки эту вазу всего за $ 10. Как они могли не заметить, что это авторская работа Jack Pine. Такая ваза стоит раз в 40 дороже!»
«За $ 5 купил закрытый чемодан с сюрпризом внутри. Открыл, а внутри оказался старинный фотоаппарат и аксессуары к нему»
Понравилось, как тщательно предыдущий владелец размечал отверстия в поролоне)
«Нашла эту тарелку с фруктами на распродаже. Не могу оторвать от нее глаз»
Так хочется их потрогать, подержать в руках, покатать на ладони)
«Мой кошелек из кожи молодого дерматина развалился. Но я нашла в комиссионке эту красоту всего за $ 5 и теперь чувствую себя светской львицей»
«Купила эту картину всего за $ 6. Уже повесила на стену»
- А в Лувре знают, что у них не хватает одного из их шедевров? © hmcfuego / Reddit
«Нашла кольцо, похожее на руку»
«Я давно мечтала об этой штуке. Очень долго ее искала, и вот она у меня. Это винтажные баночки для специй»
«Мне подарили самую лучшую лампу в мире»
- Я бы ее разрезала и поместила внутрь лампочки в виде авокадо и рыбы. © nonmassmedia / Twitter
«Мне подарили кружечку с фигуркой моей собачки»
У собачки грустная мордочка, что вполне объяснимо, если чашкой пользуются для горячих напитков)
«Я официантка. И теперь я просто обязана показать ремень, который я купила за $ 3. Не знаю, зачем, но мне надо»
- Вам надо на работе его носить, больше чаевых будут оставлять. © ArcticStroller / Twitter
«Раньше это была банка для печенья. Но крышка потерялась. Я решила посадить в нее растение»
«Нашел эту штуку по мотивам Гарри Поттера в книжном. Спинер-снитч»
- Абсолютно ненужная и бесполезная вещь. Дайте мне две, пожалуйста. © _iamnotgeorge_ / Reddit
«Я коллекционирую вещи с синим стеклом, и муж решил меня удивить этой штукой»
«Это винтажный кулон из формованного стекла и стерлингового серебра 925 пробы»
«Купила лейку для цветов в виде улитки»
«Получила кольцо, которому больше 100 лет»
- Раньше такие кольца дарили возлюбленным, а каждый камень — это некое обозначение. Так что в кольце было закодировано послание. © that_other_goat / Reddit
«Ухватила на барахолке этих красавиц за $ 40, а потом посмотрела в интернете, что они стоят $ 3000. Кошки хрустальные»
«Кружки незаконно очаровательные. Мой дом уже ломится от кружек, но я не смогла пройти мимо»
Как-то очень грубо выглядит...
--------------
А вот что делает мастер-керамист, когда она в настроении 😸
«Нашла на барахолке пальто с биркой именитого бренда»
«Но в сети о нем не было информации. Написала в компанию, а те в ответ попросили прислать пальто им, потому что захотели его профессионально сфотографировать. Оказалось, что оно — часть старой коллекции, которой не было в архивах. Прислали потом обратно в фирменном пакете и красивой коробке.»
«Представляю вашему вниманию лукового кота»
- Единственный лук, который не заставил меня плакать. © Careless_Law1471 / Reddit
Некоторые умудряются отыскать крутые вещи не только на барахолке, но и в мусорных баках. Вот что значит, когда люди знают цену деньгам.
Комментарии
Хрустальные коты, лейка-улитка, и конечно же, ремень с рыбой - просто классные вещи!
Фуууу, повторы! А зарплату вам выдают за уже выпущенный много раз материал?
Дядя, ты бы хоть руки помыл)