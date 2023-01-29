15 родителей, которые точно знают, что при воспитании детей без юмора не обойтись
У каждого родителя бывают трудные времена, но, по крайней мере, нас может успокаивать мысль, что мы не одиноки на этом пути. Эти 15 человек с юмором рассказали о том, что такое на самом деле растить детей, и их истории сильно отличаются от идеальных фотографий в соцсетях. А главное, они доказали, что даже самую запущенную ситуацию можно исправить с помощью хорошей шутки.
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А у вас были смешные истории с детьми?
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