15 родителей, которые точно знают, что при воспитании детей без юмора не обойтись

У каждого родителя бывают трудные времена, но, по крайней мере, нас может успокаивать мысль, что мы не одиноки на этом пути. Эти 15 человек с юмором рассказали о том, что такое на самом деле растить детей, и их истории сильно отличаются от идеальных фотографий в соцсетях. А главное, они доказали, что даже самую запущенную ситуацию можно исправить с помощью хорошей шутки.