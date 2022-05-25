15+ супругов, которые в браке пуд соли съели и уже ничему не удивляются

«На берегу» выявить все подводные камни будущей супружеской жизни, увы, не получится. По-настоящему узнать свою вторую половинку можно только после свадьбы. Вот тут-то и выясняется, кто на самом деле ленится прибираться и разбрасывает носки по всему дому, а кто не умеет готовить и обижается по пустякам.

Мы в ADME обратились к историям от пользователей сети, которые в браке притерлись друг к дружке и не понаслышке знают о том, что такое семейная жизнь.

Мы спали в одной кровати, вдруг он вскакивает в постели и орет: «Чей это ребенок?» Меня аж зазнобило с испугу. Спрашиваю: «А?» Медленно поворачиваюсь к нему, и тут оказывается, что он уже спит как убитый. А я еще целый час боялась встать в туалет, потому что мне повсюду мерещился ребенок-призрак. © SassyWalkingGoldfish / Reddit

Моей жене нравится выяснять, что меня раздражает, чтобы постоянно делать это снова и снова, ее это забавляет. © ill_change_it_later / Reddit

Муж — скряга. Я не осознавала этого, пока не прожила с ним в браке 6 лет. Я думала, что ему просто лень выбрасывать старые вещи. Пока однажды не убралась в его офисе — выбросила старые квитанции, журналы и проигрыватель мини-дисков. Он просто взбесился и вытащил все это из корзины для мусора. В конце концов мне удалось убедить его выбросить большую часть этого, но он не стал выбрасывать мини-проигрыватель, даже несмотря на то, что не пользовался им уже 15 лет. © hobojen / Reddit

На выходных сидел с друзьями — оба женаты. Одному жена звонила пару раз, у второго телефон молчит. Говорит: «Не разговариваем уже 2-ю неделю, не знаю, че делать». Тут другой выдает: «Как-то со мной моя месяц не разговаривала, ну и подходит ко мне сынок: „Пап, а почему вы с мамой не разговариваете?“ Я: „Да мама решила мне выходные устроить“. И в тот же вечер помирились». © hronoskopist / Pikabu

Муж каждое утро приходил ко мне на кровать перед выходом на работу, сидел пару минут, прислонившись ко мне, а потом вдруг перестал. Я решила, наверное, что-то изменилось в его отношении ко мне. И тут выясняется, что он там носки оставлял и приходил их надевать, а потом начал оставлять носки в другом месте. © Jesschoco / Pikabu

Мой муж не может выйти из душа без того, чтобы вода не залила все вокруг и не промочила коврик для ванной. У меня очень густые волосы, последние несколько лет они были почти до талии, и я ни разу не оставила лужицы. © juel1979 / Reddit

Я обнаружила, что супруг оставляет свои носки и рабочие рубашки на диване или разбрасывает вокруг него. Он не кладет грязное белье в корзину или на пол в спальне, как нормальный человек. Каждый раз, когда я стираю, мне приходится искать его носки. В прошлый раз под диваном я нашла как минимум шесть носков. И при этом они у него никогда не заканчиваются, это какой-то заговор. © verytallfemale / Reddit

Легко и быстро отучила мужа разбрасывать носки. Жил он раньше с мамой, поэтому сложно было перестроиться, но со мной так не прокатит. Носки лежали там, где он их бросил, неделю, две, три. Часто выходить из дома ему было не в чем, надевал грязные. По одному носку я время от времени выбрасывала, а потом делала круглые глаза и говорила: «Не надо было бросать». Три месяца — и вуаля: начал класть в корзину, стирать, сушить. По тому же принципу он прекрасно стал гладить свои рубашки и готовить еду. В итоге полгода — и у меня лучший муж. © Подслушано / VK

«Нашел два одинаковых».

Мой ненавидит, когда кухонные шкафы остаются открытыми. Когда я узнала об этом, я открывала по несколько каждый день. Ему потребовалось время, чтобы понять, что я делаю это, чтобы его подколоть. Время от времени, если знаю, что меня не будет дома, когда он придет, я оставлю все шкафы и ящики открытыми, просто чтобы дать ему понять, что думаю о нем. © hehbur / Reddit

Я всегда шучу, что живу с полтергейстом: я выхожу из кухни — все хорошо, а когда возвращаюсь — все шкафы открыты. До того как мы стали жить вместе, муж жил с отцом, и это считалось нормальным. Это еще что, раньше он открывал ящик для посуды и просто вываливал туда контейнер из посудомоечной машины. © SarahAB227juel1979 / Reddit

Муж постоянно щекотал. Я психовала, объясняла без криков, что мне не нравится, но это все равно продолжалось. В один прекрасный момент, когда у меня ноутбук был на коленях, опять начал щекотать. И я из-за щекотки разбила экран ноутбука. И муж мне говорит, что я виновата. © Подслушано / VK

Уходя рано на работу, я щекотала его ногу, он быстро прятал ее под одеяло, а затем медленно высовывал обратно. Я думала, что это милая утренняя игра, но потом пощекотала пятку, когда он не спал, а он смущенно посмотрел на меня и спросил: «Что ты делаешь?» Я ответила, что просто пытаюсь сыграть в нашу утреннюю игру с щекоткой, а он не понял, о чем я говорю. Оказывается, ему щекотно, только когда он спит, и я играла в эту игру в одиночку почти 2 года. © Ann_Slanders / Reddit

Мой любит подождать, пока я все съем, а потом сказать: «О, я так надеялся, что ты не собираешься это доедать, хотел попробовать немножко». © ssshield / Reddit

Жена очень расстраивается, если я делаю себе бутерброд и не предлагаю ей откусить. © DJheddo / Reddit

У моей жены аллергия на кокос, и всякий раз, когда я пробую что-то из ее тарелки, просто говорю ей, что проверяю, нет ли там кокоса. Неважно, газировка это, пюре, чипсы — что угодно. © ShiftingLuck / Reddit

У меня была знакомая, которая скрывала от мужа, что умеет готовить, чтобы не стоять у плиты. И спустя несколько лет он ее раскрыл. Начал готовить плов, а она ему, значит, начала подсказывать: «Вот это можно добавить, вот это бросить». Он поворачивается и говорит: «Так ты умеешь готовить? Вот тебе ложка». И все, встала она у плиты с того дня. © Anastasiya / ADME