История Светланы Немоляевой и Александра Лазарева, чья любовь прошла бурю испытаний, но лишь окрепла

Они поженились, когда обоим было всего по 22 года. Сейчас тяжело поверить, что такой союз долго протянет — уж слишком много впереди трудностей. Актеры и впрямь многое пережили: квартирные проблемы, испытание ребенком, ревность. Только они не растеряли любовь, а преумножили ее. Рассказываем сказочную историю одной из самых крепких пар кинематографа.

Свою будущую жену Лазарев отбил у другого актера

Их встреча была судьбоносной. В 1959 году актеры устроились работать в один театр, приехав на пробы в один и тот же день. Хотя многие участницы труппы потом вздыхали по Лазареву, сам он сразу влюбился в Немоляеву. Только на свидание позвать все не решался. Пока Александр собирался с духом, у Светланы появился другой ухажер — актер Анатолий Ромашин. Когда Лазарев узнал об этом, то решил во что бы то ни стало отбить девушку. И пригласил наконец ее на свидание. Светлана тотчас же ответила взаимностью, и у актеров завязались отношения. Возлюбленные встречались год, прежде чем пожениться.

Супруги жили очень скромно, но им было все равно — ведь они любили друг друга

Светлана и Александр поженились совсем молодыми, за душой у них не было ни гроша. Ведь они только начинали строить карьеру. Актеры даже не праздновали свадьбу: вечером в день торжества они уже играли на сцене. Жить молодоженам особо было негде. Пара поселилась в маленькой квартире родителей Светланы. Спустя 3 года им наконец дали отдельное жилье — правда, лишь комнату в коммуналке. Собственную квартиру Лазарев и Немоляева обрели, когда обоим уже стукнуло 50. Светлана как-то призналась: «Моим мужем стал нищий актер из общежития с маленькой зарплатой, но мы не думали о деньгах, просто хотели быть вместе».

Из-за работы Немоляева и Лазарев еле успевали воспитывать ребенка

Супруги долгое время не собирались заводить детей, потому что хотели построить карьеру. Знакомые даже в шутку спрашивали: дескать, так до конца жизни и проживете одни? Но спустя 7 лет после женитьбы Светлана неожиданно забеременела. Как ни странно, супруги ни капельки не переживали по этому поводу. Когда родился их единственный сын Шурик, жизнь заиграла для них новыми, еще более яркими красками. Правда, пара совмещала творчество и воспитание ребенка не без труда. Порой времени катастрофически не хватало. Сын актеров даже жаловался, что мама с папой не всегда уделяли ему должное внимание в детстве. Бывали времена, когда Немоляевой с Лазаревым ставили в расписание по несколько десятков спектаклей в месяц. Тогда они с горечью в сердце отправляли сына в детский лагерь. Актеры рассказывали, что прощания всегда были тяжелыми. Но иногда Шурика удавалось брать на работу. Он мог сутки напролет проводить за кулисами, а еще порой ездил с мамой и папой на гастроли. Театральное детство в итоге вдохновило Александра Лазарева-младшего пойти по стопам родителей и тоже стать актером.

Супруги часто выясняли отношения. И очень бурно

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Лазарев и Немоляева ссорились регулярно. Дома у них кипели итальянские страсти, со скандалами и битьем посуды. Но они прожили в любви 51 год. Все поражались. А Лазарев парировал поистине мудро. Он говорил: «Разойтись легко, а потом что? Тосковать всю жизнь?» Поэтому, поругавшись, супруги всегда шли на компромисс и примирение. Ведь любовь и семья были им дороже мелких недопониманий.

В их отношениях бывали третьи лишние

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В Александра влюблялись многие женщины. Светлана жутко ревновала. Говорила даже: «Не могла смотреть „Еще раз про любовь“ — Саша там целуется с Дорониной!» Это не помешало им прожить вместе полвека. Секрет в отношении Лазарева к жене. Он всю жизнь показывал ей свою любовь, говорил комплименты и даже не помышлял об измене. Актер говорил: «У меня и необходимости не было, так сказать, выйти на сторону. Было ощущение, что если позволю себе что-то, то оскорблю и себя, и Свету». А еще супруги все свободное время проводили вместе. Они заботились друг о друге, делились радостями и тревогами. И беседовали без устали. Казалось, они не могли наговориться. А главное, темы для разговоров никогда не заканчивались.

Супруги хватались за любую возможность провести время друг с другом

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По молодости Лазарев с Немоляевой с головой погружались в работу. Но даже тогда старались проводить вместе хотя бы вечера после спектаклей. Постепенно потребность в этом только усиливалась.

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Супруги с сыном и внучкой.

Лазарев, по его собственному признанию, любил собрать за одним столом всю семью. Ему нравилось даже просто видеть лица родных: жены, сына, невестки, внуков. Поэтому супруги часто отказывались от работы, лишь бы побыть друг с другом и с семьей.

Свои семейные ценности Немоляева и Лазарев передали сыну

Александр Лазарев-младший как-то в интервью признался: родители стали для него ориентиром в построении семьи. С самого детства они показывали ему, как важно найти и не упустить свою единственную и что настоящая любовь — одна на всю жизнь. В его жизни так и вышло. Актер встретил свою будущую жену Алину (на фото выше), когда ему было чуть больше 20-и. Он сразу понял, что хочет прожить с этой девушкой всю жизнь. Они поженились и в итоге живут вместе уже 35 лет.

После кончины мужа Немоляева долго не могла оправиться. Спасла работа

East News

Когда муж серьезно заболел, Немоляева не жалела сил и средств, чтобы помочь ему. Но не вышло: в 2011 году Лазарев ушел из жизни. Актриса поделилась, что пережить случившееся было бесконечно сложно — настолько сильная связь была у нее с супругом. Немоляева говорила: «Я плохо понимала, где я нахожусь и как жить дальше — это нельзя было назвать жизнью, да и существованием-то с трудом». Прийти в себя помогла работа. Вскоре после кончины Лазарева к Немоляевой пришел режиссер театра, в котором она работает, и попросил взяться за новую роль. Актриса тут же согласилась со словами: «Спасибо, вы сейчас возвращаете меня к жизни».

Актриса в 2023 году.

До сих пор Немоляева старается как можно больше играть в кино и театре. Ведь в ее жизни всегда было два особенно глубоких чувства: любовь к профессии и к мужу.

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Фото на превью East News