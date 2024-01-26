Как сложилась судьба Джулии Робертс, которая оставила актерство на 20 лет и срубила куш

Джулия Робертс родила в 37 лет и не жалеет о том, что повременила с материнством. Актриса уверена, что стала родителем именно в тот момент, когда оказалась морально к этому готова. Когда на свет появились близнецы, звезда отодвинула карьеру на второй план и считает это самым верным решением в жизни. Мы же решили узнать секреты ее успешного материнства.

Путь к личному счастью был тернист

Джулия Робертс и Кифер Сазерленд.

О романах Робертс ходило немало слухов. Так, у нее были отношения с актерами Джейсоном Патриком, Лиамом Нисоном, Диланом Макдермоттом, Мэттью Перри и Кифером Сазерлендом. С последним она даже была помолвлена, но молодые люди расстались за 3 дня до запланированной свадьбы. Вскоре Джулия вышла замуж за кантри-певца Лайла Ловетта, но через 2 года они разошлись. Семейное счастье Робертс обрела с оператором Дэниелом Модером, с которым познакомилась на съемках фильма «Мексиканец». Он тогда был женат, но через какое-то время подал на развод и женился на Джулии. Свадьба состоялась на ее ранчо. Пара воспитывает 3 детей: 2 близняшек — сына и дочь, а также еще одного сына.

Счастливый брак, который длится уже больше 20 лет

Джулия Робертс познакомилась со своим мужем, Дэнни Модером, на съемках фильма. Пара вместе уже 20 лет. Они влюблены друг в друга так же сильно, как и 2 десятилетия назад. В интервью с Гейл Кинг Робертс сказала, что у нее до сих пор порхают бабочки в животе всякий раз, когда она думает о своем муже.

В разговоре с Опрой Уинфри о том, как она стала такой счастливой, Робертс призналась: «В этом я по большей части благодарна своему браку. Мой муж, Дэнни, помог мне снова расправить крылья. Благодаря ему я познакомилась с разными людьми и пережила много ярких моментов, которые, быть может, и не изменили мою жизнь, но точно наполнили меня энергией».

Робертс взяла перерыв в своей карьере

В течение многих лет Робертс не появлялась на экранах. Она сосредоточилась на воспитании детей и оставалась дома, когда Дэнни не было рядом.

Актриса рассказала о воспитании детей

Invision / Invision / East News

Джулия Робертс не из тех матерей, которые позволяют своим детям все. Актриса тщательно контролирует, что именно ее дети смотрят по телевизору.

Знаменитость призналась, что у нее строгие методы воспитания, и упомянула, что запретила своим детям пользоваться соцсетями. «Я стараюсь не давать им сидеть в социальных сетях, потому что я и правда не понимаю, зачем они им сейчас нужны», — поделилась Робертс.

«Я очень горжусь тем, что могу быть дома со своей семьей», — поделилась Робертс. Как упоминал канал Fox News, Робертс — строгая мама. Она не ругается, не кричит, но считает, что важно, чтобы дети знали границы дозволенного. «Если что-то случается, я их не наказываю, просто разговариваю с ними. Я думаю, что мое серьезное лицо — и так достаточно суровое наказание», — добавила она.

Invision for the Television Academy / East News

Не привлекать внимание общественности к своим детям — один из главных приоритетов Робертс и Модера, когда дело доходит до воспитания детей. Поскольку актриса любит проводить время наедине со своими малышами, голливудская пара переехала из оживленного Лос-Анджелеса и поселилась в Сан-Франциско. «Она хотела, чтобы ее дети, которые так быстро растут, узнали и о других городах, с другим ритмом жизни и атмосферой», — рассказал приятель актрисы в июне 2020 года журналу Closer.

Не нужно быть идеальной мамой — достаточно быть любящей

Близкий к семье Джулии источник поведал, что актриса, возможно, самая чрезмерно опекающая своих детей мама во всем Голливуде. И она этим гордится — просто потому что она приняла свой тип привязанности и позволила себе раскрыться в материнстве так, как считает нужным она, а не кто-то другой. Пока ее дети были маленькими, звезда практиковала совместный сон, кормила их грудью до 3 лет, и совершенно этого не стесняется. И мы согласны: подход каждой мамы к воспитанию уникален, как уникален и каждый ребенок, и нет ничего плохого в том, чтобы растить детей «в своем стиле».

Джулия не только заботливая мама, но и хорошая тетя

PHOTOlink / Everett Collection /East News , AF Archive / Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Джулия всегда опекала свою племянницу Эмму Робертс. Когда родители девочки боролись за ее опеку друг с другом, актриса встала на сторону матери Эммы, не побоявшись пойти против своего родного брата. Можно сказать, что тетя девушки вообще сыграла немалую роль в ее судьбе. В свое время Джулия попала в Голливуд благодаря брату-актеру, и позднее она тоже помогла его дочери стать звездой. С раннего детства Эмма проводила немало времени на съемках фильмов вместе со своей тетей, и этот опыт пробудил в малышке желание последовать ее примеру.

Карьера и семья

В интервью CBS Sunday Morning Робертс поделилась своими мыслями по поводу карьеры и семьи, отметив, что актерская игра — это «мечта, которая сбылась, но ведь она не единственная». Когда актрису спросили, какие еще мечты у нее сбылись, обладательница «Оскара» упомянула свою семью: «Это жизнь, которую я построила со своим мужем, с нашими детьми. Лучшее чувство на свете — возвращаться домой к своей семье после тяжелого дня».

Тихая и размеренная семейная жизнь очень важна для Робертс. Актриса усердно работает над поддержанием баланса. Ее дети регулярно занимаются обычными домашними делами, например заправляют постель и стирают, потому что, по мнению знаменитости, это «важные жизненные навыки».

«Мои ребята считают, что я фантастически готовлю!» — одно из достижений, которым актриса гордо делится с людьми. Сегодня ее старшим детям по 19 лет, младшему — 16. Декретный отпуск давно позади, но привычка быть хозяйкой в доме и уделять своей семье много внимания у Джулии осталась. Она считает себя скорее домохозяйкой, чем актрисой. Бывают дни, говорит она, когда только заканчиваешь убирать кухню после завтрака, как нужно начинать готовить обед, а там, гляди, и ужин на горизонте. Наверное, такой сценарий знаком большинству многодетных родителей. Но, с другой стороны, делится Джулия, порой к домашним хлопотам подключается вся семья, превращая день в один большой праздник.

Pedro Andrade, PacificCoastNews / EAST NEWS

Джулия Робертс говорит, что решилась стать мамой лишь тогда, когда поняла, что встретила идеального партнера для родительства. Сегодня, спустя более 20 лет, пара доказала, что они действительно слаженная команда. И все же время от времени, как любую маму, актрису гложет вопрос: «Иногда меня охватывает страх, что я все испортила. Я иду и спрашиваю детей: «Итак, какая я сегодня мама?» И, согласитесь, здорово, когда рядом есть кто-то, кто скажет: «Ты все делаешь правильно».