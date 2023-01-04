Эти 20+ вещей лучше знать всем родителям, чтобы подросший ребенок потом не припомнил вам какой-нибудь эпизод из детства
Есть вещи, которые родители делают на автомате, не задумываясь, и уж меньше всего они ожидают лет этак через 15–20 услышать от подросшего чада: «А помнишь, когда мне было 5 лет...» Ну а дальше последует рассказ об эпизоде, который мама или папа давно забыли, а вот их ребенок запомнил навсегда. В треде люди со всего мира рассказывают истории из детства и делятся опытом, чтобы новое поколение родителей не совершало эти ошибки со своими детьми. Они говорят о том, что, по их мнению, является признаком токсичного воспитания и по каким признакам можно определить «так себе родителя».
- «Так себе родители» не верят в то, что нужно говорить своим детям «нет». Мир будет и должен время от времени говорить им «нет». Им нужно быть готовыми к этой реальности, иначе они станут опасными для окружающих. © heyitsvonage / Reddit
- Как профессиональная няня скажу вам: есть одна из самых важных вещей, которым я учу детей, которых помогаю воспитывать. Я специализируюсь на малышах от 0 до 3, и обучение согласию и личным границам начинается с рождения. Пожалуйста, научите своих детей принимать «нет» и тому, что они могут сказать «нет» вам, особенно когда дело касается их личных границ. Да, бывают моменты, когда вам нужно поднять их и унести, когда они просятся на ручки, когда вы их щекочете, но если в какой-то момент они скажут «нет», пожалуйста, уважайте это. Если мы этого не делаем, то нечего удивляться потом, что полно взрослых, не умеющих отстаивать право на неприкосновенность собственного тела.
Во многих случаях «нет» может означать «я люблю тебя». © GreenDemonClean / Reddit
- Я видел, как психотерапевт, работавший с проблемными детьми, сказал, что разница между хорошими родителями и плохими не в том, что хорошие не ошибаются, а в том, что они просто извиняются, когда ошибаются. © i_am_a_veronica / Reddit
- Не надо заставлять детей заниматься спортом. Я был свидетелем того, как родители давили на детей подобным образом. И часто было ясно, что они просто пытались заново пережить свои славные школьные годы опосредованно, через своих детей. Не надо этого. © domino2064 / Reddit
- Я делаю вывод, что родители так себе, если человек использует своего ребенка в качестве терапии, а затем расстраивается, когда у того возникают проблемы с регулированием своих эмоций. © kenlycake / Reddit
- Однажды моя мама нашла записку моему отцу от его любовницы. В тот день она забрала меня из школы, а я была в 9-м классе, несколько минут ехала по дороге в гневном молчании, потом резко остановилась и как сунет мне это письмо в лицо. Затем она несколько раз приходила в мою комнату, рыдая, чтобы рассказать мне об их проблемах и разводе. Тем временем сразу после развода отец начал использовать меня в качестве терапевта, выстраивая отношения со своей любовницей, ставшей официальной девушкой. В какой-то момент я сорвалась и закричала: «Я даже никогда не был на свидании, откуда мне знать обо всем этом?» © aett / Reddit
- После развода один из наших родителей сразу же использовал наши отношения против другого. Мне 32 года, а я до сих пор прокручиваю в голове все детали. © BugzFromZpace / Reddit
- Страшно обесценивание чувств и борьбы, подмена ее фразой «Ты не знаешь, что такое борьба на самом деле» или что-то вроде «в мое время» или «вы, дети, такие слабые». Поздравляю, вы только что лишили своего ребенка поддержки, сказали ему, что его чувства не имеют значения, и сообщили ему, что вы не тот человек, которому можно доверять. © Acetamnophen / Reddit
- Я помню, как вернулся домой после особенно тяжелого дня в школе и попытался поговорить об этом с мамой: «Жизнь жестка. Чем раньше ты это осознаешь, тем быстрее с этим справишься. Она никогда не будет справедлива». Ноль эмпатии. С одной стороны, моя мама была права: жизнь чертовски тяжела и определенно несправедлива, но отсутствие любви — это цена, которую она заплатила за эту мудрость. Позже, когда мне было уже 30, она спросила меня, почему я никогда не разговариваю с ней и не делюсь подробностями своей жизни. Но вот этот подход к воспитанию отдалил нас, и мы никогда не будем близки, не случится того «взрослого» взаимопонимания. Она извинилась, говорит, сожалеет, но по-другому ведь уже не будет. © maxfields2000 / Reddit
- 4-летний ребенок, который ушиб палец на ноге, на самом деле может испытывать самую сильную боль за всю свою жизнь. То, что вы сломали бедро и перенесли бесчисленное множество других травм, которые снизили вашу реакцию на боль и способность справляться с ней, не означает, что ушибить палец ноги — пустяк. Забота состоит не в том, чтобы воспитать хороших детей, задача в том, чтобы воспитать хороших взрослых, научив детей понимать и принимать окружающий мир, понимать и принимать себя, а также понимать и принимать других. © jdquinn / Reddit
- Моя мама не планировала меня рожать, о чем мне периодически сообщала. У меня был бы старший брат, однако при родах произошла трагедия. И мама всегда выдумывала эти «жизни», которые у него были бы. Во всех ее версиях он был бы астронавтом, врачом или богатым успешным бизнесменом, при этом с ее стороны был абсолютный игнор ее 4 живых детей. А теперь она удивляется, почему мы уже 10 лет не общаемся. © improbablynotyou / Reddit
- Прекращайте давать детям дурацкие имена, потому что это «очень креативно, а мой ребенок особенный». Им потом с этим жить. И хватит называть девочек Кхалиси, потому что «Игра престолов» — это только ваше хобби, а не вашего ребенка. Ну нравится вам что-то странное — зовите его так дома, а в качестве имени это прикольно лет до 5. © TwynnCavoodle / Reddit
- Вот что я абсолютно не приемлю, так это когда взрослые рассказывают другим взрослым секреты своих детей просто так, без причины. Потом такие дети, вероятно, не чувствуют, что могут доверять своим родителям. © 50637 / Reddit
- В старшем классе школы со мной случилось кое-что очень неприятное. Я позвонила маме, рыдая, и на следующий день узнала, что она взяла и просто между делом рассказала об этом 2 своим лучшим друзьям и нескольким своим друзьям-учителям. А еще она и моя старшая сестра смеялись над этим между собой. Больше я ничего ей не говорю, если это хоть что-то важное. © Training-Ad171 / Reddit
- Нельзя относиться к своей старшей дочери как к бесплатной няне и бесплатной горничной. © Asies36 / Reddit
- Да, это про меня. Мне было 8 лет, когда я начал помогать растить новорожденного брата. Сейчас мне 37, и у меня никогда не было собственных детей. Мне кажется, что я уже прожил и испытал эту часть жизни в слишком молодом возрасте. © potato_handshake / Reddit
- Плохо, когда проявляют нулевой интерес к ребенку. Не волнует, что он делает или что с ним происходит, пока это не причиняет им, родителям, неудобств. © JustinChristoph / Reddit
- Помните: противоположность любви — это не ненависть. Это равнодушие. Если вы видите, что детьми пренебрегают, или игнорируют, или вообще не заботятся о них, — это признак того, что их родители не особо справляются. © vpsj / Reddit
- А как насчет постоянного перекладывания родительских обязанностей на других людей, группы или организации? Моя сводная сестра сказала своей 8-летней дочери: «Моя работа не в том, чтобы помогать тебе с домашним заданием, для этого существуют учителя». © Krushed_Groove / Reddit
- Не надо обнимать своего ребенка, ориентируясь только на реакцию других людей, если ребенку это не нравится. Подобные объятия больше похожи на театральное представление, чем на настоящую привязанность. Такие родители часто заявляют, что их ребенок самый лучший и самый умный, только когда речь идет об учебе. © ymaldor / Reddit
- Максимально опасно внушать детям, что им все подадут на блюдечке с голубой каемочкой. Плохие оценки в школе? Сейчас мама напишет жалобу на учителя. Конфликт с одноклассником? Давай-ка просто выгоним его из школы. Обычно в комплекте с этим идет комплекс идеального родителя. У моего ребенка не может быть проблем! Нет, он не будет художником, как хочет, он поступит в университет на факультет международной экономики! И с плебеями, которых он пока называет друзьями, тоже не станет общаться. © moranych1661 / Reddit
- А я вот против использования детей в качестве реквизита для ваших соцсетей, например для интернет-канала. © Strong-Notice-1902 / Reddit
- Полностью согласен насчет соцсетей, в старших классах нам с братом приходилось навещать нашего папу, который, казалось, больше заботился о своем имидже, чем о нас. Отец водил нас по магазинам и ресторанам только для того, чтобы сделать селфи и написать, какой он замечательный папа. А после селфи он говорил, что нам должно быть весело. И если мы не улыбались и не соглашались, он раздражался. © 77thesecretgarden77 / Reddit
- У меня есть двоюродная сестра, у которой 5 000 «друзей» в соцсети и полностью открытый профиль, потому что она солистка местной группы. Она определенно из тех, кто жаждет внимания, и, конечно же, согласно ее социальным сетям, у нее идеальная жизнь. Несколько лет назад у сестры родились близнецы, и она постит тысячи фото со всеми их выходками. Я задаюсь вопросом, как они будут себя чувствовать через несколько лет, когда каждый аспект их жизни будет задокументирован и известен незнакомцам. © emjaybe / Reddit
- Нельзя заставлять ребенка думать, что он недостаточно хорош. © Remarkable_Lie_9125 / Reddit
- Точно. Моя мама однажды сказала мне: «Ты облажался и всегда будешь лажать!» Я до сих пор думаю об этом каждый раз, когда все идет не по плану или мне плохо. © ForbiddenJello / Reddit
- Хотите облажаться? Всегда говорите что-то вроде: «Почему ты не можешь быть таким, как... (вставьте имя сына маминой подруги / студента / лучшего спортсмена / интроверта, который не задает вопросов родителям)». Нет ничего, что может заставить человека чувствовать себя более неадекватным, чем постоянное сравнение с множеством других людей, у которых дела обстоят лучше. © AgeOfWomen / Reddit
- Ничуть не лучше расти в гиперопеке. Позвольте вашим детям испытать неудачу, позвольте им ошибаться, позвольте им немного пострадать. Так они учатся. Разрешите им сделать свой собственный выбор. © SafetyMan35 / Reddit
- «Однажды мы будем жить все вместе, чтобы ты по-прежнему мог заботиться обо мне». У меня есть жизнь, которую нужно прожить, перестань сдерживать меня из-за проблем со здоровьем, которые ты сама же себе создаешь последние 20 лет, мама. © perpetualwalnut / Reddit
- Не стоит кричать на своих детей. Я полностью за то, чтобы дисциплинировать детей и исправлять плохое поведение, но крик совершенно не нужен и может причинить травму, которая аукнется, когда они вырастут. Спросите любого, на кого кричали в детстве. Я вот до сих пор страдаю от этого. К счастью, у меня с ними отношения очень даже ничего, но я все еще пугаюсь, когда слышу, как кто-то повышает голос. © LazyTension / Reddit
- Моя невестка сходит с ума из-за того, что ее дочь-подросток эгоцентрична. А на самом деле она очень добрая и вдумчивая девушка, просто иногда зацикливается на себе. Но ведь она должна отстраниться от родителей, заглянуть внутрь себя и начать понимать, кто она такая и кем она собирается стать. Я думаю, что ее мама не может понять ее должным образом. © wheatgrass_feetgrass / Reddit
- Нехорошо, когда один родитель постоянно говорит свысока о другом. Трудно расти под аккомпанемент: «Чем занимается твой отец?» или «Твой отец никогда не делает этого». Просто разводитесь, если не можете сказать ничего хорошего о своем супруге! Вашему ребенку не нужно все это слышать. © Psychological_Box397 / Reddit
- — Сделай-ка то и это.
— Почему?
— Потому что я так сказала.
Если вы не объясните своим детям, зачем что-то делать, то они вырастут либо покорными, либо бунтующими, но никогда адекватными. © Coolgames80 / Reddit
А в вашем детстве была, казалось бы, безобидная фраза или ситуация, которая обернулась позже взрослыми обидами?
Фото на превью fizkes / Shutterstock.com
AdMe/Семья/Эти 20+ вещей лучше знать всем родителям, чтобы подросший ребенок потом не припомнил вам какой-нибудь эпизод из детства
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