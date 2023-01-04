Эти 20+ вещей лучше знать всем родителям, чтобы подросший ребенок потом не припомнил вам какой-нибудь эпизод из детства

Есть вещи, которые родители делают на автомате, не задумываясь, и уж меньше всего они ожидают лет этак через 15–20 услышать от подросшего чада: «А помнишь, когда мне было 5 лет...» Ну а дальше последует рассказ об эпизоде, который мама или папа давно забыли, а вот их ребенок запомнил навсегда. В треде люди со всего мира рассказывают истории из детства и делятся опытом, чтобы новое поколение родителей не совершало эти ошибки со своими детьми. Они говорят о том, что, по их мнению, является признаком токсичного воспитания и по каким признакам можно определить «так себе родителя».