11 фактов, о которых вам, скорее всего, не рассказывали школьные учителя

Мы, люди, — существа любознательные, у нас есть потребность узнавать новые вещи и разбираться, как и что работает. И хотя в школе мы тратим немало часов на изучение окружающего мира, всегда находятся новые удивительные факты, которые не входили в нашу школьную программу.

Мы в ADME считаем, что учиться никогда не поздно, поэтому хотим поделиться некоторыми неочевидными фактами, которые могут впечатлить даже людей с широким кругозором.

1. Осьминоги могут испытывать симпатию или антипатию к людям

Развитый интеллект позволяет осьминогам выполнять «человеческие» задачи. Например, они способны запоминать людей и даже могут заводить друзей и врагов. Они помнят клички, которые дают им люди, и могут приблизиться к человеку, если услышат свое имя. Но если вы не нравитесь осьминогу, он выпустит в вашу сторону струю воды.

2. Также они планируют наперед и используют инструменты

Об отличных умственных способностях осьминогов говорит использование ими инструментов. Например, они переносят кокосовые скорлупки и используют их в качестве дома или укрытия. Для большинства видов осьминогов это физически тяжело, в то же время это показывает, что они умеют планировать будущее. Такие импровизированные домики помогают им защититься от подводных хищников.

3. Осьминоги с легкостью справляются с головоломками и находят выход из помещения

Конечно, осьминоги не могут собрать кубик Рубика, однако им нравится с ним играть. С другой стороны, есть задачи, требующие способностей к решению проблем, и данные животные в этом преуспели. Осьминог целенаправленно бросается предметами, если чувствует угрозу со стороны своих товарищей. Также они умеют выбираться из закрытых банок и находить выход из лабиринта.

4. Они создают и хранят воспоминания, почти как люди

Ученые подозревают, что люди формируют долговременную память с помощью процесса, называемого LTP (долгосрочное потенциирование). Этот процесс включает в себя «врезание следов памяти» в мозгу, что создает условия для длительного хранения информации. То есть и мы, и осьминоги используем один и тот же метод для формирования и хранения воспоминаний. По мнению исследователей, это говорит о том, что LTP является действительно важным процессом, который мы должны исследовать, если хотим узнать больше об обучении и запоминании информации.

5. Арахисовое масло можно превратить в бриллианты

Арахисовое масло — продукт, богатый углеродом, поэтому ученые использовали его для имитации условий, в которых образуются алмазы. Сначала им нужно извлечь кислород из углекислого газа, а затем подвергнуть полученный из арахисового масла углерод воздействию очень высоких температур и давления. В результате получается алмазоподобный кристалл, который целиком сделан из арахисового масла.

6. Золотые рыбки искусны в маскировке

Согласно исследованию, золотые рыбки так хорошо распознают классическую музыку, что могут отличить Баха от Стравинского. Золотые рыбки также прекрасно маскируются, но для этого им должен быть хорошо знаком объект, за который они пытаются себя выдать. На это у них уходит несколько попыток.

7. Шансы при подбрасывании монеты не равны 50 на 50

Хотя обычно считается, что вероятность выпадения орла или решки при подбрасывании монеты составляет 50 на 50, на самом деле одна из сторон монеты всегда имеет преимущество. А именно та, которая обращена вверх до того, как монета будет подброшена. Таким образом, вероятность подбрасывания монеты на самом деле составляет 51 на 49.

8. Деревья могут общаться с другими деревьями

Деревья используют сложную подземную сеть для общения друг с другом. Благодаря живущей в почве грибнице деревья могут посылать друг другу и даже другим растениям сигналы о засухе и нашествии насекомых. Кроме того, некоторые деревья даже делятся ресурсами со своими сородичами, используя эту подземную сеть.

9. Коалы держатся за стволы деревьев, чтобы охладиться

Возможно, вас интересует, почему коалы обнимают деревья, прижимаясь к ним всем телом. Дело не только в том, что им так удобно. Исследователи, наблюдавшие за поведением коал, обнаружили, что в жару они еще крепче держатся за стволы деревьев. Им также нравится перемещаться вниз, используя нижние части дерева для охлаждения тела и регулирования температуры.

10. Бананы — это на самом деле ягоды

Внешне бананы не имеют ничего общего с клубникой или черникой, однако относятся к той же ботанической категории ягод. Это определяется частью растения, на которой развиваются плоды. Поскольку бананы развиваются из одной завязи, имеют мягкий внешний слой и мясистую среднюю часть, их можно назвать ягодами. Что еще более удивительно, чернику и клубнику нельзя считать ягодами в ботаническом смысле.

11. Коровы могут сообщать о своих чувствах

В недавнем исследовании, посвященном коровам, ученые изучали, как они общаются, используя мычание. Было обнаружено, что у каждой коровы есть «индивидуальный голос». С помощью него они выражают эмоции, такие, например, как волнение и боль. Исследователи заметили, что коровы обычно имеют очень различимые голоса и у всех особей в стаде они разные.

Какие из этих фактов впечатлили вас больше всего?