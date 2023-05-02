12 диких фактов из жизни природы, поверить в которые еще постараться надо

Природа иногда фокусничает покруче любого циркача, наделяя свои создания такими свойствами и умениями, что диву даешься. У кого-то 3 сердца, у кого-то — голубая кровь, кто-то умеет есть только вниз головой, а кто-то может жить без головы. Если хотите узнать, о ком речь, читайте статью. А в конце вас ждет бонус про животных, которые неожиданно оказались родственниками.

У ламы 3 «желудка»

А точнее, желудок лам состоит из 3 отделений. Такое строение помогает им эффективнее переваривать пищу. А еще они плюются содержимым. Самки плевком отгоняют незадачливых ухажеров, когда заигрывания им неинтересны, а самцы таким образом отпугивают агрессора.

Самки хорьков могут погибнуть, если не найдут самца для спаривания

Когда самки хорьков готовы к спариванию, у них начинает вырабатываться гормон эстроген. Если спаривания не происходит, эстрогена становится так много, что это вызывает повреждения костного мозга и клеток крови и в итоге — гибель зверька.

У сов нет глазных яблок

Глаза сов по форме — не глазные яблоки, а глазные трубки. Поэтому совы не могут вращать глазами и, чтобы увидеть что-то, им приходится поворачивать голову полностью.

Крокодилы и вправду плачут

Выражение «крокодиловы слезы», означающее притворный плач, имеет под собой реальное основание. У крокодилов действительно текут слезы, но не потому, что им грустно: так они очищают свои глаза.

Кенгуру не могут двигаться назад и передвигают ноги, только если они сложены вместе

Из-за особенностей скелета и длинного хвоста кенгуру не способны прыгать или ходить спиной вперед. Также они не могут пользоваться одной ногой независимо от другой (если находятся не в воде), и чтобы изменить направление, им нужно разворачиваться всем телом. А вот плавают они, двигая обеими ногами попеременно.

У белых медведей черная кожа

Белый мех помогает этим хищникам сливаться с окружающими их снежными просторами, но кожа под ним — черного цвета. Даже язык у них черный! Предположительно, такой цвет лучше защищает мишек от ультрафиолетового излучения и помогает согреться.

Лягушки различают цвета даже в полной темноте

В такой темноте, где человек вообще ничего не видит, лягушки способны не только видеть предметы, но и различать их цвета. Как известно, наша сетчатка содержит колбочки и палочки, отвечающие за распознавание объектов и их цвета. Лягушки имеют особенное строение палочек, поэтому их зрение во мраке превосходит человеческое.

Фламинго могут есть только вниз головой

Фламинго питаются водорослями, семенами, личинками и мелкими ракообразными, которые водятся на мелководье. Чтобы отфильтровать еду, им необходимо наклонить голову, направив клюв к ногам. После этого они набирают в него воду, а затем выливают ее через гребенчатые пластины по краям клюва, оставляя еду внутри.

Стрекозы могут летать вверх ногами и задом наперед

Стрекозы — настоящие асы пилотажа: они не только летают задом наперед и вверх ногами, но также умеют зависать в одной точке, резко разворачиваться на 360° и иногда разгоняются до 55 км/ч. Таких высот они достигают, виртуозно меняя наклон тела и положение крыльев.

У мечехвостов голубая кровь

Кровь мечехвостов имеет голубой цвет из-за того, что содержит медь. А еще она важна для фармакологии: так как она сворачивается при соприкосновении с бактериями, ее используют, чтобы проверить, нет ли в лекарствах бактериологических токсинов. Не волнуйтесь, после сбора крови мечехвостов отпускают на волю.

У осьминогов 3 сердца

Осьминог еще одно существо с голубой кровью, но самое поразительное в нем не это. У осьминога 3 сердца: центральное (оно обеспечивает циркуляцию крови) и 2 периферических. Их задача — перекачивать кровь через жабры, где она насыщается кислородом.

Тараканы могут жить без головы

Даже если таракан вдруг лишится головы, он может сносно просуществовать довольно продолжительное время. Дело в том, что нервные ткани, отвечающие за основные рефлексы, а также дыхательные органы, распределены по всему его организму, так что насекомое по-прежнему сможет двигаться.

Бонус: телятами называют не только детенышей коров, но и детенышей китов