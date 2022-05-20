20+ фотографий домашних животных, владельцы которых успели поймать идеальный момент

Домашние животные порой такое вытворяют, что их хозяевам хочется тут же запечатлеть этот момент. Ну вот, к примеру, как не сфотографировать кошку, которая лежит с таким выражением морды, будто она испытывает экзистенциальный кризис? Или лошадь, которая играет с тобой в прятки?

Мы в ADME считаем, что такие снимки хоть на выставку отправляй, настолько они удачные и, главное, сделаны вовремя.

«Ма-а-а-ам, мне мешает это бревно!»

На этой картинке спрятана лошадь

«Мой муж даже камеру не может держать ровно, в его телефоне всего 6 фоток, а сделал такой идеальный кадр! Я сама фотограф и на 100 % ему завидую»

«Фоткала свою шеффлеру, и в кадр попал мой кот»

«Мой кот и его сплющенная мордочка»

«Моя собака — эксперт по релаксу»

«Это Руперт, козленок. Он глух и слеп, также у него другие физические проблемы. Но он очень счастлив в своем мире запахов, вкусов и прикосновений»

«Ему нравится прыгать, лизать и грызть вещи, лежать перед обогревателем и прижиматься к нему».

«Мой кот здесь выглядит как трофей на стене»

«Честно, он не кенгуру! Ну, я почти уверена...»

«Вставил в дверь лаз для кота, чтобы он мог ходить есть на кухню, а песель не съедал его корм. Теперь только сядешь поесть — сразу вот это перед глазами»

Хорошая девочка учится быть огородником

«Мой муж установил елку»

«Причины, по которым моя собака прячется в ванне: грозы, громкие звуки, люди в телевизоре спорят. Сидит так и даже с места не сдвинется»

«Джек, ты можешь нарисовать меня, как одну из твоих француженок?»

«Это Белла, евразиер. Еще она собака-терапевт»

Кто-то тут упоминал о кошке, переживающей экзистенциальный кризис? Вот она. Лежала так минут 15

«Я включила свет на своем туалетном столике, затем ушла в ванную почистить зубы. Возвращаюсь и вижу это»

Для кого-то это рисоварка, а для кого-то — обогреватель для кошек

«Надеюсь, вы все наслаждаетесь пятницей так же, как мой кот»

«Я зашел в здание заправки буквально на минуту. Выхожу и вижу это»

«В моем доме живут эти 2 неразлучные куколки»

Этот кот, кажется, терпеть не может понедельники