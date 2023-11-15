20+ котиков, которые возмужали и воспушали так, что теперь их и родная мама не узнает

Грацией взрослых кошек восхищаются многие, а вот разглядеть будущее хвостатое украшение дома в маленьком блохастом комочке могут далеко не все. А ведь это отдельный вид удовольствия: наблюдать за взрослением невзрачного питомца, который под воздействием любви и ласки превращается в настоящего красавца.

«Мама-кошка решила, что родить под машиной — хорошая идея, а потом испугалась людей и бросила этого малыша. Выкормили вручную, назвали Шуриком»

«Когда я взял домой этого котенка, он был таким тощим, что я боялся его гладить. Теперь он перерос других моих кошек и отлично с ними ладит»

«Темным промозглым осенним вечером маленький блохастый комочек бежал за нами до самого дома. И за 10 месяцев вырос в наглую рыжую полукунскую морду»

«От этого котенка люди хотели избавиться. Я не дала. Нашла ему любящего хозяина. Вот каким он вырос»

«Он выглядел слишком маленьким и больным, а теперь это здоровый и очень пушистый котяра»

«Когда Луна впервые появилась в моем гараже в 2019 году, она была блохастым котенком-гоблином. Я влюбилась мгновенно. Теперь она избалованная кошка-обнимашка»

«Нашла котенка на улице. Думала, пристрою его»

«Но оказалось, что очень сложно отдать кому-то котенка, если ты неделю выхаживала его изо всех сил».

«Мой котей в тот день, когда я привезла его домой из приюта, и 3 года спустя»

От сонного комочка до кошечки в самом расцвете сил

«Нашел котенка в гаражах. Он орал как не в себя. Сейчас это мимишное коротколапое чудо, которое напрочь лишено кошачьей грации»

«Малыша принесли на усыпление. У меня рука не поднялась. Пыталась пристроить, но не смогла. Прошло 6 лет»

«От неуклюжего пухлого котенка до моей ушастой любимой кошечки!»

«Осенью 2021 года мы с супругой нашли в кучке листьев пищащий комочек. Сердца дрогнули, мы ее удочерили»

«Выглядела кошечка на тот момент как чертенок, самолично прошедший все круги ада, поэтому внутренний голос подсказал имя „Чуча“. Было такое чучелко, а выросла пушистая принцесска».

Когда из непонятного комочка шерсти вырос настоящий красавец

Этого котенка нашли на фабрике, а теперь у него есть хозяин. Посмотрите, как малыш преобразился

«В подвале детского сада травили блох и нашли котенка. Мы с мужем подумали минутку и решили забрать его себе. Смотрите, какая Тигра выросла!»



«Сегодня ровно год, как я удочерил мою девочку. Это Манго»

«Он проехался у меня на двигателе метров 500. Забрали домой. Жрет все, как экскаватор, думаю, пару дней голодал. Наверное, наша встреча — это судьба»

«Нашел этого маленького парня в мусорном баке. Сейчас у него все хорошо»

«Два года назад она была такой страшненькой, что люди не хотели на нее смотреть. А теперь все поражены красотой этой кошечки»

От нелепого слепого комочка до роскошной кошки

Два подобрыша превратились в шикарных залюбленных котиков

«Коллега нашла у себя во дворе котенка. Она думала, что он уже не дышит, но тут малыш сказал: „Мяу!“»

«Она знала, что у меня есть опыт в спасении котят, и принесла малыша ко мне. Спустя кучу бессонных ночей, больших счетов от ветеринара и горы испорченных салфеток, он вырос в 8-килограммового зверя, который меня полностью игнорирует и обожает моего мужа».