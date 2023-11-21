20+ человек, которые на соревнованиях по жадности заняли бы сразу все призовые места

Ольгарина
22 часа назад
😩 это мрак, как плохо от подобного отношения, подлые люди
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Некоторые люди оправдывают свою жадность тем, что они не готовы профукивать «трудовые копеечки», мол, денежка счет любит. Вот только обычно экономят они на других, себе же, любимым, ни в чем не отказывают. А стоит кому-то ущемить их интересы, упреки и обвинения в скупости льются рекой.
Отношения невестки со свекровью зачастую по накалу страстей оставят далеко позади даже шекспировские драмы.
Проучить наглецов и сквалыг мечтают многие, жаль не всем удается это сделать легко и с юмором.
Никто не будет спорить с тем, что заглядывать в чужой кошелек — плохо. Вот только жадные люди обычно экономят в ущерб окружающим и тут уж каждый имеет право высказаться и осудить подобное поведение.