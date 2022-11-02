20+ пронзительных доказательств того, что главное для питомцев — встретить настоящего человека

Иногда кажется, что простые люди не могут менять мир к лучшему, но это не так. Каждый спасенный котенок и подобранный на улице щенок точно знают: их хозяева сделали великое дело, от которого на нашей планете стало чуть больше доброты. Таких людей с огромным сердцем совсем не мало, и наша статья — прямое тому доказательство.

«Подобрали кошку с улицы, а через неделю она родила 5 котят. Мы подумали и решили оставить их всех себе! Нам повезло, что у нас есть время и возможность заботиться о них»

Этого пса ночью привязали к фонарному столбу и бросили. Ему повезло встретить настоящего человека, и пес просто расцвел

«2 года назад нашли в грязи на дороге котенка, который признаков жизни не подавал, глаза не открывал и, казалось, даже и не дышал. Взяли, начали лечить»

«Каждый день капельницы, лекарства, мази для глаз. Я ночью просыпалась и слушала, боялась, что перестанет дышать. Но потом лекарства сделали свое дело, и сегодня кошка не помнит, как ее спасали, и считает себя королевой всея квартиры».

Когда повезло с начальником

У нас в офисе временно поселились 2 щенка — начальник подобрал их на улице. Коллектив у нас небольшой (6 человек), места достаточно, чтобы для малышей поставить вольер. Теперь мы по своей инициативе начали приезжать в офис пораньше по графику — чтобы выгулять щенков. В наши рабочие будни добавился топот маленьких лапок и веселое тявканье. Иногда собачки могут просто прийти и попроситься на ручки — и вот ты уже работаешь за компьютером, а у тебя на коленях дремлет щенок. Они стали нашим своеобразным антистрессом. Мы точно не знали, что будем с ними делать, но вот одного уже забрала сестра моего коллеги. Я подумываю забрать к себе второго щенка — не вечно же ему в офисе сидеть! © Палата № 6 / VK

От брошенной в приюте до самой избалованной девочки

«Соседская кошка застряла где-то в перекрытиях за стеной в моей ванной. С 4-й попытки мне удалось найти и достать ее»

«Первые минуты дома, когда я только привела собаку с улицы и помыла ей лапы, и фото 3 года спустя. Это самая адекватная собака в моей жизни!»

Когда люди точно знают: кошек много не бывает

У нас с мужем есть кот, и недавно мы подобрали с улицы маленького котенка. Все в моем окружении словно с ума посходили. Новость о двух котах в однушке — красная тряпка для быка. Чего мы только не слышали: что мы бесплодные, раз завели котов, а не детей; что однажды ночью коты нас обглодают; что мы психически нездоровы, потому что коты обладают каким-то паразитом, который делает из человека раба-кошатника. Потом обижаются, что мы их не приглашаем в дом. © Подслушано / VK

«Мы удочерили Луну на прошлой неделе, а сегодня впервые отвели ее на собачью стрижку. Я не уверена, что нам вернули ту же собаку»

«Наш кот 15 сентября 2017 года — в день, когда он был подобран на улице, — и сегодня»

«Мы нашли Софи на улице, когда ей было 1,5 года. Она оказалась самой милой, спокойной и любящей собакой, которую я когда-либо встречал»

«Неделю назад я спасла котенка, который сидел на двигателе автобуса. После 7 дней заботы, любви и визитов к ветеринару он чувствует себя прекрасно!»

Когда в семье все — любимцы

Я — убежденная собачница, а муж — потомственный кошатник. После свадьбы он притащил бездомного котенка, я подобрала щенка. И теперь каждый вечер в обнимку с собакой он доказывает, что кошки — это самые чудесные существа, а я, засыпая с котярой под боком, спорю, что собаки лучше. © Подслушано / VK

«Я нашел 7-месячного котенка в моем магазине. Он был очень грязным, весь в каком-то масле. Я привез его домой, и теперь у этого парня все хорошо»

«Мы забрали собаку из приюта. Там думали, что она старая из-за ее зубов и состояния тела. Оказалось, она просто голодала и жевала камни! Сейчас она счастлива»

Хвостатые питомцы как дети

У мусорных баков подобрала новорожденного котенка. Отволокла домой, уложила в корзинку с грелкой, а сама побежала в супермаркет за смесью и бутылочкой. Стою выбираю, изучаю составы. Подходит женщина: «Девушка, советую взять вот эту смесь». Я, будучи в шоке от цены, отвечаю: «Знаете, учитывая еще утренние перспективы, и „Малюткой“ обойдется». Все, что она думает о такой матери-изверге, у дамы было написано на лице. Как еще опеку не вызвала... Кстати, с котом все окей — выросла наглая рыжая морда в 6 кило. © Подслушано / VK

«В 2016 году на даче мы нашли в дровах вот это недоразумение. Эта маленькая прелесть выросла в прекрасную кошку»

«Забежала в ветклинику за лекарством для своей собаки, а вышла с вот этим товарищем по кличке Пиксель. Парня принесли усыплять»

«Дело в том, что пес иногда рычит и кусает людей, а хозяйка беременная, и теперь ей страшно за будущего ребенка. Сложновато, конечно, было осознать, что вот эти 4 кило тоже собака. Настоящая. Но бросить такого парня я тоже не смогла».

«Пошел в булочную, нашел это чудо, шипевшее на дворовую собаку. Собака была отогнана, кот взят, помыт, накормлен, назван Мякишем»

«Сначала ел как пылесос, боялся, что отнимут. Первое фото заморыша и 2 месяца спустя».

Бывшие бездомные питомцы — очень благодарные

Какие-то нехорошие люди взяли котенка на лето поиграть. С наступлением осени уехали, бросив малышку одну в дачном поселке. Мои родители приехали завершать дачный сезон, кошечка к ним пришла и попросилась в дом. Сначала они не пускали, ведь дома, в Москве, уже есть кот. Кошка ушла, а через полчаса вернулась с мышью. Мол, смотрите, я еще и пользу приношу. Сердце родителей дрогнуло. Вернулись уже с ней, маленькой, драненькой, неказистой. Выросла невероятно благодарная и ласковая киса в роскошной шубке. © Sphingozin / Pikabu

«Пару месяцев назад подбросили коллеге в подъезд такую малышку. Я не смог не забрать. Масяня теперь в тепле и уюте, а мне не нужен будильник»

«Оскар жил на улице и был крайне худым. Через полгода любви он поправился почти в 2 раза и ведет себя как совершенно другая собака»

«Этот кот несколько лет назад пришел ко мне на крыльцо с температурой и колтунами. Вот как он выглядит сейчас»