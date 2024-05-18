Посмотрите, как с годами менялись 15 культовых актрис из наших любимых фильмов
Не секрет, что в Голливуде высоко ценятся молодые таланты, и стоит актерам перешагнуть определенный возрастной рубеж, как им становится все сложнее находить новые роли. Но наши героини разрушают этот стереотип, радуя поклонников своей игрой на протяжении многих лет.
Рита Морено
Джейн Фонда
Джоан Коллинз
Ким Новак
«Хочешь знать, откуда эти шрамы? Мой папаша был алкаш и изверг, и однажды он взбесился больше обычного. Мамочка схватила кухонный нож, чтобы себя защитить, но папочке это не понравилось! И вот у меня на глазах он её зарезал, хохотал как сумасшедший. Потом повернулся и говорит: «Чего ты такой серьёзный, сынок?» Он шёл на меня с ножом... «Чего ты такой серьёзный, сынок?!» Он вставил мне лезвие в рот: «Давай-ка мы тебе нарисуем улыбку!» И... «Чего ты такой серьёзный?»
Эллен Бёрстин
Салли Филд
Гленн Клоуз
Фрэнсис Фишер
Джули Эндрюс
Голди Хоун
Кэтлин Тёрнер
Деми Мур
Сальма Хайек
Мег Фостер
Ванесса Уильямс
В "Дурнушке Бетти" её помню. Шикарная. Внешность интересная. Вроде как мулатка, а вроде как ничего африканского в чертах
Кстати, далеко не всем актерам удается добиться успеха в юном возрасте. Некоторые прославленные артисты вытащили счастливый билет, когда им было уже за 50. Великолепная Джуди Денч получила роль, которая стала прорывной в ее карьере, в 61 год, а Кристоф Вальц обрел мировую известность в 53 года.
Комментарии
Как же классно, когда женщина стареет естественно. А накачанные губы в старости сразу накладывают на лицо отпечаток алкоголизма.
Дизлaйк Вам, автoр Жaнна, потoму что пишете ахинeю. Прoблемы с рoлями у возрaстных актрис в oсновном у тех, кто не принимaет свoй возраст и все хoчет играть тoлько глaвные роли, при этом никaких мам и бабушeк. Ну, и у тех, кто кроме смaзливой мoрдашки прeдложить ничего не мoг, а она oкупается только у юных. Кто в aдеквате, вoсстребован до самой стaрости. Джуди Денч, Мегги Смит, Ванeсса Рeдгрейв и еще дeсятки вoзрастных aктрис не дaдут сoврать. Ну, и бeссчисленное было-стало тоже надoело, так что и за это диз.