20+ домашних животных, которые любят вкусно покушать и делают это при любом удобном случае

Любящие хозяева стараются кормить своих животных только полезной едой. Но частенько трудно отказать своему любимцу в «запрещенном» угощении. Более того, сами зверюшки зачастую без спроса готовы побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. А некоторые при этом корчат умилительную рожицу.

Мы в ADME обожаем пушистых обжор и сами готовы были бы завалить их лакомствами. Поэтому с пониманием относимся к хозяевам четвероногих героев нашей подборки. А в бонусе вас ждет кот, который не рад своей еде и не скрывает этого, а также одна очаровательная сонная компания.

«Каждый раз, когда я ем чипсы, делюсь одной штучкой с моей кошкой. Вот так она показывает мне, какую именно чипсинку ей дать»

«Пес моей подруги позволяет кошке есть из своей миски. Посмотрите на его грустную мордочку»

«Я сделала мороженое из тунца. У нее всегда такое выражение, когда перед ней это блюдо»

«Наш кот занял мамино место за столом»

«Он украл морковку»

Если, глядя на это фото, включить зловещий саундтрек, то получится, будто вы смотрите фильм про монстра

«Подруга поймала свою собаку, когда та пыталась доесть остатки овсянки»

«Взял и украл мой леденец»

«Он выпил мою воду»

«Дети оставили дверь кладовой открытой. Наш 15-летний кокер решил своровать чипсы. Ему было сложно скрыть разочарование, когда я его заметил»

«Захотели как-то вечером попить чаю. Вдруг слышим шум. Заходим на кухню. Дверь холодильника открыта, а наш Леша уже выбирает колбасу к бутербродам»

«Мой кот украл и съел рыбные консервы»

Охотник поймал свою добычу

«Моя кошка ест лист кошачьей мяты»

Называйте это как хотите, но эта кошка явно играет на флейте. © Kitasuki / Reddit

Он будто шепчет: «А можно я только лизну один раз?»

«Так ест мой ленивый кот»

Чтобы получить кусок со стола, он решил изобразить Кота в сапогах из мультика

«Он почти заплакал, когда увидел, что официант принес заказ, поэтому мне пришлось поделиться с ним»

«Прихожу вечером домой уставшая. А еще ужин готовить. Вдруг смотрю, а мой маленький Вустер уже мясо начал разделывать»

Когда еда настолько вкусная, что трудно отвести от нее взгляд

«Моя кошка всегда так очаровательно ест»

Бонус № 1: «Мой кот только что перешел на новый, диетический корм. Выражение его мордочки лучше тысячи слов»

Бонус № 2: на улице было очень жарко, поэтому продавщица разрешила котятам спать на холодильнике