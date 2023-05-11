Бездомный котенок наткнулся на рыбака и очень настойчиво попросил его приютить. И мужчина не устоял
Однажды мужчина по имени Джейсон ловил с другом рыбу на берегу озера, когда к нему внезапно подбежал крошечный пушистый комочек, жалобно мяукая. Увидев эту мордашку, Джейсон не смог не уделить ей внимания. А в конце концов решил забрать котенка домой.
Итак, Джейсон и его друг тихо себе рыбачили, как вдруг их кое-кто потревожил. Парни очень удивились невесть откуда взявшемуся котенку. Эта малышка (котенок оказался девочкой) упорно пыталась залезть в сумку, всячески требуя внимания.
Позже мужчина со своим приятелем нашел еще одного котенка, который оказался братиком или сестричкой первого найденыша. Друзья поняли, что животных, скорее всего, выбросили, хотя котята были еще слишком маленькими, чтобы их можно было разлучать с матерью.
Серый котенок ходил за Джейсоном по пятам, словно утенок, и парень в итоге забрал его домой. А приятель взял себе другого малыша.
Дома счастливица, очевидно радуясь своему спасению, вела себя очень спокойно, даже во время купания.
«Сейчас она чувствует себя прекрасно, ест как чемпионка. Уже отлично ходит в лоток. Мы очистили ее от блох как могли, потому что она еще слишком маленькая и не существует полностью безопасных средств от блох для котят такого возраста», — сказал Джейсон.
В общем, в тот день мужчина много рыбы не наловил, но зато вернулся домой с новым членом семьи.
Кстати, не так давно произошел похожий случай. 37-летний мужчина заметил на проселочной дороге котенка. Он решил его подобрать, но в этот момент к нему выбежало еще 3 котенка. Потом еще несколько. А через пару минут у ног мужчины крутилось уже 12 пушистиков! Подробности истории про этих везучих котят читайте в этом материале.