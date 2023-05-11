Бездомный котенок наткнулся на рыбака и очень настойчиво попросил его приютить. И мужчина не устоял

Однажды мужчина по имени Джейсон ловил с другом рыбу на берегу озера, когда к нему внезапно подбежал крошечный пушистый комочек, жалобно мяукая. Увидев эту мордашку, Джейсон не смог не уделить ей внимания. А в конце концов решил забрать котенка домой.

Итак, Джейсон и его друг тихо себе рыбачили, как вдруг их кое-кто потревожил . Парни очень удивились невесть откуда взявшемуся котенку. Эта малышка (котенок оказался девочкой) упорно пыталась залезть в сумку, всячески требуя внимания.

Позже мужчина со своим приятелем нашел еще одного котенка, который оказался братиком или сестричкой первого найденыша. Друзья поняли, что животных, скорее всего, выбросили, хотя котята были еще слишком маленькими, чтобы их можно было разлучать с матерью.

Серый котенок ходил за Джейсоном по пятам, словно утенок, и парень в итоге забрал его домой. А приятель взял себе другого малыша.

Дома счастливица, очевидно радуясь своему спасению, вела себя очень спокойно, даже во время купания.