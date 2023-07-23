Голодный пес пришел на чужой праздник, и люди стали его кормить. А потом кто-то заметил послание на ошейнике

Однажды Лесли Коваш — жительница штата Джорджия — была на семейной вечеринке, которая проходила во дворе частного коттеджа, как вдруг на тусовку ворвался неожиданный гость. Им оказался слегка упитанный очаровательный песик породы лабрадор-ретривер. Он был настроен поиграть, а еще наверняка рассчитывал заполучить немного вкусняшек.

«Мы сидели во дворе нашего коттеджа, и у нас был большой стол, полный вкусных блюд», — сказала Коваш в одном интервью. Лесли и члены ее семьи не стали прогонять пса — они начали поглаживать ему животик, а затем принялись угощать различными закусками с праздничного стола.

Незваный гость с радостью давал себя погладить и с удовольствием поглощал еду, пока кто-то не заметил на его ошейнике табличку с неким текстом.