Голодный пес пришел на чужой праздник, и люди стали его кормить. А потом кто-то заметил послание на ошейнике
Однажды Лесли Коваш — жительница штата Джорджия — была на семейной вечеринке, которая проходила во дворе частного коттеджа, как вдруг на тусовку ворвался неожиданный гость. Им оказался слегка упитанный очаровательный песик породы лабрадор-ретривер. Он был настроен поиграть, а еще наверняка рассчитывал заполучить немного вкусняшек.
«Мы сидели во дворе нашего коттеджа, и у нас был большой стол, полный вкусных блюд», — сказала Коваш в одном интервью. Лесли и члены ее семьи не стали прогонять пса — они начали поглаживать ему животик, а затем принялись угощать различными закусками с праздничного стола.
Незваный гость с радостью давал себя погладить и с удовольствием поглощал еду, пока кто-то не заметил на его ошейнике табличку с неким текстом.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на табличке написано: «Пожалуйста, не кормите меня, я и так стал слишком большим. Отправьте меня домой».
После того как люди стали потихоньку убирать со стола еду, лабрадор, видимо, понял, что он больше ничего не получит, и убежал домой. Вполне вероятно, это не первый случай, когда этот хитрец прибегает к разным соседям на запах жареных сосисок и выпрашивает немного вкусняшек.
Кстати, ученые доказали, что собаки могут понять, насколько надежный перед ними человек. Оказывается, песики — настоящие детективы и способны предупредить нас, когда стоит быть осторожнее с другими людьми.