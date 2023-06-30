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Пропавший кот вернулся с запиской на шее. Радость хозяина улетучилась, когда он прочитал послание

Животные
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Некоторое время назад в Таиланде произошел занимательный случай. Один кот ушел от своего хозяина на 3 дня, и все посчитали, что он пропал. Но животное потом неожиданно вернулось. Владелец питомца конечно обрадовался, но потом заметил записку на шее и все стало на свои места.

Пропавший кот вернулся с запиской на шее. Радость хозяина улетучилась, когда он прочитал послание

Итак, по порядку. Молодой тайский парень давал своему любимому коту возможность наслаждаться свободой, разрешая ему гулять на улице. Все жители района были знакомы с этой пушистой мордой и с искренней любовью относились к нему. Парень был уверен, что его питомцу ничего не угрожает.

Как правило кот возвращался домой под вечер, поэтому его владелец крайне удивился, когда однажды тот не вернулся даже к ночи. Обеспокоенный хозяин прочесал весь район в поисках своего любимца, но нигде его не нашел. Парень расстроился, порасспрашивал соседей, но так и не выяснил, что произошло с его пушистым другом.

История разрешилась только через 3 дня, когда пушистый гуляка сам вернулся домой, как ни в чем не бывало. Он выглядел счастливым и было видно, что кот прекрасно провел время. Хозяин животного был рад возвращению своего полосатого друга, но когда он заметил записку, прицепленную к шее кота, его радость сменилась обеспокоенностью.

Пропавший кот вернулся с запиской на шее. Радость хозяина улетучилась, когда он прочитал послание

Оказалось, записку написала женщина по имени Мэй, которая продает на рынке рыбу. Вот что было написано на картонке: «Ваша кошка постоянно глазела на скумбрию в моем прилавке, поэтому я дала ей 3 штуки. Тетя Мэй из переулка № 2». В конце был указан номер телефона.

Пропавший кот вернулся с запиской на шее. Радость хозяина улетучилась, когда он прочитал послание

Парень, конечно же, простил своего любимца за его прогул. А еще оплатил женщине стоимость рыбы, которой она угощала кота. Его владелец поделился этой историей со своими соседями, а также с местным интернет-сообществом. Вот как подписаны фотографии с пушистиком: «Ушел на 3 дня, а вернулся с долгами. Разве это не прекрасно?».

Советуем вам почитать еще про одного смышленого кота, который каждый день приносил в магазин листик, меняя его на рыбку.

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151828
AdMe/Животные/Пропавший кот вернулся с запиской на шее. Радость хозяина улетучилась, когда он прочитал послание
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