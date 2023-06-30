Пропавший кот вернулся с запиской на шее. Радость хозяина улетучилась, когда он прочитал послание

Некоторое время назад в Таиланде произошел занимательный случай . Один кот ушел от своего хозяина на 3 дня, и все посчитали, что он пропал. Но животное потом неожиданно вернулось. Владелец питомца конечно обрадовался, но потом заметил записку на шее и все стало на свои места.

Итак, по порядку. Молодой тайский парень давал своему любимому коту возможность наслаждаться свободой, разрешая ему гулять на улице. Все жители района были знакомы с этой пушистой мордой и с искренней любовью относились к нему. Парень был уверен, что его питомцу ничего не угрожает.

Как правило кот возвращался домой под вечер, поэтому его владелец крайне удивился, когда однажды тот не вернулся даже к ночи. Обеспокоенный хозяин прочесал весь район в поисках своего любимца, но нигде его не нашел. Парень расстроился, порасспрашивал соседей, но так и не выяснил, что произошло с его пушистым другом.

История разрешилась только через 3 дня, когда пушистый гуляка сам вернулся домой, как ни в чем не бывало. Он выглядел счастливым и было видно, что кот прекрасно провел время. Хозяин животного был рад возвращению своего полосатого друга, но когда он заметил записку, прицепленную к шее кота, его радость сменилась обеспокоенностью.