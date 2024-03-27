18 сногсшибательных дам, которые натолкнулись на источник вечной молодости, не иначе

Говорят, чтобы как можно дольше сохранять молодость, нужно не забывать пить воду, избегать солнца и как следует высыпаться. Но это, конечно, далеко не все рекомендации. Уж не знаем, работают они или нет, но факт остается фактом — некоторым женщинам удается выглядеть в разы моложе своих ровесниц. И героини нашей статьи этому тому доказательство.

«Мне 48 лет. Вон какие у меня гусиные лапки»

Вы, наверное, имели в виду, что вам 28 лет? Великолепно выглядите. © hodgetiger / Reddit

«Мне 37, сейчас я выгляжу моложе, чем в 30. Просто вложила в уход за кожей время и деньги»

«Мне 52 года. Увлажняю кожу утром и вечером и не забываю про солнцезащитный крем»

Дикость какая-то, вы выглядите на 30 лет, но никак не на 53. © Sea_Waltz2353 / Reddit

«Вот что значит вкладываться в уход за кожей. Мне 35 лет, и на моем лице нет тоналки, только блеск для губ и подводка»

«Мне 36 лет. Вот как выглядит мое лицо после 5 часов работы. На мне никакой косметики, кроме туши для ресниц»

Как это тебе 36? Девушка, вы выглядите потрясающе! © EasternField / Reddit

«Мне почти 40, и последние 2 месяца я борюсь с розацеа. Я перестала даже пытаться краситься, но сейчас чувствую себя намного лучше»

«Селфи с работы. Мне 45 лет»

«Мне 44,5 года. На фото я без макияжа. Ем только натуральные продукты, избегаю молочных и сахара»

«Мне сегодня исполнилось 45»

«Мне 47. Никакого ботокса и филлеров, просто ухаживаю за своей кожей»

«В этом году мне исполнилось 50. Уход за кожей — это уход за собой»

«Мне 49 лет»

«Мне 46. Вот мое фото без фильтров»

Мне 25 лет, хотела бы я иметь кожу, как у вас. © sixfigurefemme / Reddit

«Почувствовала себя красивой и сделала селфи без фильтров. Мне 45 лет»

Мне 19, я думала, ты моя ровесница. © S***e_money / Reddit

«Мне 51. Сделала фото перед работой»

«Мне 45. На этом фото я без макияжа и прически»

«Мне 49. Никакого ботокса, филлеров и всего подобного»

«Поверите ли вы мне, если я скажу, что вчера мне исполнился 41 год?»

Выглядишь на 20 с небольшим. © Unknown author / Reddit

«Встала в 4 утра в субботу по собственному желанию. Кажется, я старею. Мне 45 лет»

Не верю! Тебе максимум 35. © nice2meetyou99 / Reddit