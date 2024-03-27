18 сногсшибательных дам, которые натолкнулись на источник вечной молодости, не иначе

Народное творчество
1 час назад

Говорят, чтобы как можно дольше сохранять молодость, нужно не забывать пить воду, избегать солнца и как следует высыпаться. Но это, конечно, далеко не все рекомендации. Уж не знаем, работают они или нет, но факт остается фактом — некоторым женщинам удается выглядеть в разы моложе своих ровесниц. И героини нашей статьи этому тому доказательство.

«Мне 48 лет. Вон какие у меня гусиные лапки»

  • Вы, наверное, имели в виду, что вам 28 лет? Великолепно выглядите. © hodgetiger / Reddit

«Мне 37, сейчас я выгляжу моложе, чем в 30. Просто вложила в уход за кожей время и деньги»

Олена
43 минуты назад

Может вложить деньги ещё и в лечение глаз? Судя по фото у вас нехилое такое воспаление.

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«Мне 52 года. Увлажняю кожу утром и вечером и не забываю про солнцезащитный крем»

  • Дикость какая-то, вы выглядите на 30 лет, но никак не на 53. © Sea_Waltz2353 / Reddit

«Вот что значит вкладываться в уход за кожей. Мне 35 лет, и на моем лице нет тоналки, только блеск для губ и подводка»

Svetlana Svetlana
4 минуты назад

Да, на вашем лице нет тоналки, но есть искусственные ресницы и нарисованные брови. Вот волосы шикарные, тут нечего сказать.

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«Мне 36 лет. Вот как выглядит мое лицо после 5 часов работы. На мне никакой косметики, кроме туши для ресниц»

«Мне почти 40, и последние 2 месяца я борюсь с розацеа. Я перестала даже пытаться краситься, но сейчас чувствую себя намного лучше»

«Селфи с работы. Мне 45 лет»

«Мне 44,5 года. На фото я без макияжа. Ем только натуральные продукты, избегаю молочных и сахара»

«Мне сегодня исполнилось 45»

«Мне 47. Никакого ботокса и филлеров, просто ухаживаю за своей кожей»

«В этом году мне исполнилось 50. Уход за кожей — это уход за собой»

«Мне 49 лет»

«Мне 46. Вот мое фото без фильтров»

«Почувствовала себя красивой и сделала селфи без фильтров. Мне 45 лет»

«Мне 51. Сделала фото перед работой»

«Мне 45. На этом фото я без макияжа и прически»

«Мне 49. Никакого ботокса, филлеров и всего подобного»

«Поверите ли вы мне, если я скажу, что вчера мне исполнился 41 год?»

«Встала в 4 утра в субботу по собственному желанию. Кажется, я старею. Мне 45 лет»

Кстати, о цифрах в паспорте. Мы тут выяснили, как в одном возрасте выглядели звездные красавицы из разных поколений, и неслабо так впечатлились.

Фото на превью yumileefit / Reddit

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