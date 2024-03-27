Если фото не блюрить, то гусиные лапки лучше видно. Такой лайфак
18 сногсшибательных дам, которые натолкнулись на источник вечной молодости, не иначе
Говорят, чтобы как можно дольше сохранять молодость, нужно не забывать пить воду, избегать солнца и как следует высыпаться. Но это, конечно, далеко не все рекомендации. Уж не знаем, работают они или нет, но факт остается фактом — некоторым женщинам удается выглядеть в разы моложе своих ровесниц. И героини нашей статьи этому тому доказательство.
«Мне 48 лет. Вон какие у меня гусиные лапки»
- Вы, наверное, имели в виду, что вам 28 лет? Великолепно выглядите. © hodgetiger / Reddit
«Мне 37, сейчас я выгляжу моложе, чем в 30. Просто вложила в уход за кожей время и деньги»
Может вложить деньги ещё и в лечение глаз? Судя по фото у вас нехилое такое воспаление.
«Мне 52 года. Увлажняю кожу утром и вечером и не забываю про солнцезащитный крем»
- Дикость какая-то, вы выглядите на 30 лет, но никак не на 53. © Sea_Waltz2353 / Reddit
«Вот что значит вкладываться в уход за кожей. Мне 35 лет, и на моем лице нет тоналки, только блеск для губ и подводка»
Да, на вашем лице нет тоналки, но есть искусственные ресницы и нарисованные брови. Вот волосы шикарные, тут нечего сказать.
«Мне 36 лет. Вот как выглядит мое лицо после 5 часов работы. На мне никакой косметики, кроме туши для ресниц»
- Как это тебе 36? Девушка, вы выглядите потрясающе! © EasternField / Reddit
«Мне почти 40, и последние 2 месяца я борюсь с розацеа. Я перестала даже пытаться краситься, но сейчас чувствую себя намного лучше»
- 40? Выглядишь потрясающе. © G2046H / Reddit
«Селфи с работы. Мне 45 лет»
«Мне 44,5 года. На фото я без макияжа. Ем только натуральные продукты, избегаю молочных и сахара»
«Мне сегодня исполнилось 45»
«Мне 47. Никакого ботокса и филлеров, просто ухаживаю за своей кожей»
«В этом году мне исполнилось 50. Уход за кожей — это уход за собой»
«Мне 49 лет»
- Мне 25 лет, хотела бы я иметь кожу, как у вас. © sixfigurefemme / Reddit
«Почувствовала себя красивой и сделала селфи без фильтров. Мне 45 лет»
- Мне 19, я думала, ты моя ровесница. © S***e_money / Reddit
«Мне 51. Сделала фото перед работой»
«Мне 45. На этом фото я без макияжа и прически»
«Мне 49. Никакого ботокса, филлеров и всего подобного»
«Поверите ли вы мне, если я скажу, что вчера мне исполнился 41 год?»
- Выглядишь на 20 с небольшим. © Unknown author / Reddit
«Встала в 4 утра в субботу по собственному желанию. Кажется, я старею. Мне 45 лет»
«Почувствовала себя красивой и сделала селфи без фильтров. Мне 45 лет» — это она же?
- Не верю! Тебе максимум 35. © nice2meetyou99 / Reddit
Кстати, о цифрах в паспорте. Мы тут выяснили, как в одном возрасте выглядели звездные красавицы из разных поколений, и неслабо так впечатлились.
Комментарии
Три-четыре честных фото есть, остальные — кокетство с фильтрами и самообман. Или на тапок фото.
А честным и красивым женщинам респект)