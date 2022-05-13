10 женщин нестандартной красоты, которые смогли свести с ума весь мир

Хотя многие думают, что успеха можно добиться лишь при наличии сногсшибательных внешних данных, в реальности дело зачастую обстоит иначе. Знаменитые роковые красотки чаще всего покоряли мужские сердца и карьерные вершины при помощи харизмы, обаяния и непоколебимой веры в себя.

Мы в ADME решили узнать больше о «некрасивых красавицах», на которых до сих пор равняются многие женщины.

1. Марлен Дитрих

Из-за полных щек и вздернутого носа Марлен Дитрих так и могла бы остаться обычной девушкой из Германии. Однако ради блестящей карьеры в Голливуде она была готовы идти на любые жертвы.

Известно, что Марлен вырвала коренные зубы, чтобы создать эффект впалых щек. После всех кардинальных изменений Дитрих все-таки прославилась и даже коллекционировала многочисленные письма своих любовников.