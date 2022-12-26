История о том, что в Рождество непременно случаются чудеса. Правда, не всегда так, как мы того ожидаем

Иногда так хочется поверить в волшебство, чтобы, как по мановению волшебной палочки, исполнились самые сокровенные желания. И порой мечты действительно исполняются, но совсем не так, как мы это себе представляли. Меня зовут Светлана Крискевич, и я расскажу вам историю об одном маленьком рождественском чуде.

— А на Рождество гадают? — спросила меня Юлька. — Ну вот это, помнишь? «Раз в какой-то вечерок девушки гадали: за окошко башмачок, сняв с ноги, бросали».

— Не за окошко, а за ворота, — назидательно сказала я. — И там был крещенский вечерок. На Крещение они гадали.

— Да какая разница, Мариша! — отмахнулась подруга. — Давай сапоги в окно бросать — а вдруг суженый какой залетный попадется! Мы встречали это Рождество вдвоем с Юлькой в ее новой квартире. После того как курочка-гриль и купленные в супермаркете салаты были съедены, душа запросила приключений.

Юлька бросилась в прихожую и, покопавшись в не распакованных еще коробках, выудила пару старых сапог, пробормотав при этом: «Все равно давно пора было выбросить». Один сапог был торжественно вручен мне, а со вторым подруга решительно направилась к окну гостиной. Окно открылось, хоть и не без некоторых усилий. В комнату немедленно ворвался холодный ветер, в котором кружились, искрясь, снежинки. Откуда-то сверху оторвался и шмякнулся на подоконник мягкий пушистый ком. — Через спину, не глядя! — завопила подруга. — Суженый, ряженый, приди ко мне ужинать!

— Это уже из другого гадания! — засмеялась я.

А Юлька, с силой замахнувшись, выбросила сапог в хмурую ночь. Через мгновение мы услышали возмущенный вопль, звон стекла, грохот и отчаянные ругательства.

Юлька перегнулась через подоконник и страшным шепотом произнесла:

— Черт побери! Резеда!

— Какая еще резеда?! — я тоже перегнулась через подоконник. В темном дворе стояла дородная дама в длинном пуховике. Она смотрела на наше окно, грозила кулаком и что-то кричала.

— Резеда Иннокентьевна, наша старшая по подъезду. Страшная женщина! — с ужасом пояснила подруга. — Кажется, она кричит, что сейчас поднимется к нам! Вроде бы мы что-то разбили... Через 5 минут, в течение которых мы метались по квартире, пытаясь скрыть следы пиршества и второй сапог, резко и настойчиво прозвенел дверной звонок.

— Она! — обреченно сказала Юлька. — Придется открывать. Резеда Иннокентьевна вблизи показалась еще более дородной и устрашающей, чем с высоты 3-го этажа. Она решительно шагнула в квартиру и обвела нас с Юлькой взглядом, полным презрения, разочарования в современной молодежи и сожаления о старых добрых временах. — Так! — рявкнула она. — Новая жиличка, значит! Света, кажется?

— Юля, — пискнула Юлька.

— Тем более! — отрезала Резеда. — Не успела въехать, а уже друзья, хулиганство, да? Мы украдкой оглядели квартиру: кажется, все следы празднования мы убрали.

— А вот я сейчас своего племянника Геннадия позову с вами разбираться! Что я могу, слабая женщина? А вот Геннадий придет, уж он-то заставит вас оплачивать мне капитальный ремонт моей иномарки!

— Ка... какой еще иномарки?! — прохрипела Юлька.

— Машинки моей! Почти новенькая была, ласточка! Всего-то 8 лет! Пока вы ее вдребезги не разбили, хулиганки!

— Мы разбили машину? Сапогом?! — поразилась я. И Резеда Иннокентьевна громким возмущенным голосом поведала наконец, что случилось.

Оказывается, она шла по двору с авоськой из супермаркета, в которой были напитки в стеклянных бутылках. И вот, когда она уже подходила к своему (и Юлькиному!) подъезду, возле которого была как раз припаркована «ласточка», старый Юлькин сапог приземлился точно на ее высокую замысловатую прическу, прикрытую шалью. От неожиданности Резеда потеряла равновесие, взмахнула руками и упала, а авоська взлетела вверх и упала на капот машины. Бутылки разбились, капот оказался весь усыпан битым стеклом и, как предполагала дама, изрядно поцарапан.

На этом драматичном моменте Резеда Иннокентьевна промокнула глаза варежкой и преисполнилась особенной решимости позвать Геннадия разобраться с нами. Бормоча проклятия, она выудила мобильник из своего сапога и принялась набирать номер. Рык, который раздался из телефона, заставил нас потерять остатки самообладания. От голоса Геннадия в трубке затряслись гирлянды на елке в гостиной и, кажется, слетела мишура с трюмо, украшавшая Юлькину прихожую. Поговорив с Геннадием, Резеда елейным голоском поведала нам, что ее дорогой племянник придет через 15 минут. Мы с Юлькой почувствовали острую необходимость присесть: ноги нас уже не держали. Опять же, хотелось провести в относительном комфорте последние 15 минут жизни.

— Да вы проходите, присаживайтесь, — сиплым голосом предложила нашей гостье Юлька.

В других обстоятельствах я бы почувствовала гордость за свою воспитанную подругу.

— Да уж присяду, — проворчала Резеда Иннокентьевна, тяжело опускаясь в кресло в гостиной. — До вас-то в этой квартире жил Семен Самуилович. Вот уж приличный был человек, не то что нынешняя молодежь... А потом переехал. Внучка Сарочка у него была. Вместе и укатили.

В приятной светской беседе незаметно протекли последние минуты, отпущенные нам судьбой. Звонок в прихожей прозвенел коротко и решительно. Юлька поднялась и пошла открывать. Резеда осталась в кресле и сидела, сверля меня взглядом. Щелкнул замок, и мужской голос приветливо произнес:

— Добрый вечер.

Я услышала удивленный голос Юльки:

— Геннадий?!

— Дмитрий, к вашим услугам. Геннадий не смог подойти и прислал меня. Словно подброшенные двумя пружинами, вскочили мы с Резедой со своих мест и через долю секунды уже были в прихожей.

— А где мой племянник Геннадий? — возопила она.

— К сожалению, Геннадий подавился вишневой косточкой из торта, — сказал Дмитрий. — Сейчас ему оказывают помощь самые симпа... э-э-э... квалифицированные сотрудницы нашего коллектива. Мы как раз отмечали Рождество в кафе неподалеку, — пояснил он, — с группой коллег. Позади меня послышались сдавленные рыдания. Я обернулась. Моя подруга, согнувшись пополам, рыдала от смеха:

— Геннадий?! Подавился вишневой косточкой?! Из торта?!

— Вы не волнуйтесь, я все улажу в лучшем виде. Не хуже, чем наш дорогой Геннадий, это уж точно. Ну, рассказывайте, кто тут из вас набедокурил?

В Рождество, говорят, случаются чудеса. Кто-то находит кошелек с деньгами в сугробе. Кто-то получает хорошую работу. Кто-то выздоравливает после тяжелой болезни. Кто-то встречает давно потерянного друга. А кое-кто, как, например, моя подруга Юлька, обнаруживает, что с машиной ее соседки все в полном порядке. А брошенный в окно сапог действительно попадает в суженого, правда, весьма окольными путями. Суженый улаживает все неприятности, увещевает грозную соседку, целует ей ручки, покупает много-много конфет, а напоследок просит у Юльки телефончик. И, представьте себе, потом звонит!