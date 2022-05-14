«За сына отдувается вся семья». Текст о том, что у современных детей нет шанса справиться с учебой в одиночку

Многим, как и мне, режет ухо, когда мамы говорят про себя и ребенка «мы»: «мы поели», «мы поспали», «мы пошли в садик». Но когда звучит «мы учимся в таком-то классе», я не возмущаюсь, потому что знаю, что как раз за этим «мы» стоит горькая правда.

Меня зовут Юлия, и для ADME я расскажу, почему у меня все чаще возникает ощущение, что вместе с сыном мне пришлось снова сесть за школьную парту.

На первом же родительском собрании для будущих первоклассников нам сказали, что сейчас ребенку без родительского контроля не справиться. Мол, домашних заданий пока нет, но учитель будет давать тренировочные упражнения, чтобы дети повторили, как пишутся буквы и цифры, порешали задачки. А еще будут творческие работы, связанные с развитием мелкой моторики: рисование, лепка, аппликации. Оценивать, мол, эти задания не будут, не беспокойтесь. Мы, с мужем в принципе, и не переживали. Следили за тем, чтобы ребенок не отвлекался, контролировали, чтобы он правильно сидел и держал ручку. Спокойно относились к тому, что не все у него получается с первого раза правильно.

Когда оценок еще не ставили, в тетрадях стали появляться грустные смайлики. Я пошла в школу и узнала, что мой ребенок пишет как курица лапой, надо заниматься. Возмутилась, мол, мы часами корпим над прописью. А учительница в ответ: «Значит, надо сидеть сутками. Если вы хотите, чтобы в будущем он хорошо успевал, то начинать нужно сейчас». Так мы ступили на путь постоянных исправлений и переписываний набело. Болото домашних заданий затягивало нас медленно, но неотвратимо. Когда сын научился писать более-менее красиво, пришло время оформления тетрадей. Вот эти хорошо знакомые 4 клеточки между домашней и классной работой, 2 клеточки между примерами и т. д.

Во 2-м классе дети стали учить английский. Хорошие оценки были только у тех, кто пошел на дополнительные занятия. Я решила тоже записать на них сына, но услышала от учительницы резкое: «Это не для вас. Я беру деток, готовых трудиться, а вы после школы, я видела, гуляете, не спешите домой заниматься». Затем, смягчившись, добавила: «Вот потренируетесь дома, покажете, что справляетесь, — тогда и приходите». Удивительно, в мое время в младшей школе на кружки ходили все, кто хотел, а не только те, кто и так грыз гранит науки, не отвлекаясь на такую ерунду, как игры во дворе.

В средней школе в дневнике начали появляться записи «Параграф такой-то — разобрать самостоятельно». Учителя не успевали объяснять все на уроках, а отставать от программы непозволительно. Но информация в учебнике вовсе не была рассчитана на то, что ребенок разберется в ней совсем без помощи взрослых. А еще были задания, которые не то что детям непонятны — в них и родитель разберется не сразу. Если набрать в поисковике «помогите решить задачу для 5-го класса», найдется не один десяток тем, где несколько взрослых часами бьются над задачами для школьников. В мои 40 с хвостиком приходится ломать голову над вопросами для десятилеток.

Мне казалось, что мы вместе со школой должны приучать ребенка к самостоятельности. Дети делают ошибки, и это нормально. Но выяснилось, что у хороших родителей дети не ошибаются. На собрании учительница вообще заявила: если ребенок «не тянет», а вы не в состоянии заниматься вместе с ним, то стоит подумать о переходе в другой класс, послабее. И нет, в этом классе ученикам не уделяют больше внимания, просто классы «В» и «Г» считались в нашем учебном заведении какими-то довесками к блистательным «А» и «Б». Все знали, что различные бонусы — экскурсии, новое оборудование, более компетентные предметники — им «достаются» по остаточному принципу.

Конечно, именно семья в первую очередь заинтересована в том, чтобы дитятко хорошо училось. Но школа тоже вроде имеет какое-то отношение к образованию, разве нет? Судя по тому, как учится мой сын, кажется, что учителя проверяют, насколько хорошо я занимаюсь с ним дома. Задача учителя — дать детям материал по программе, задача родителя — разжевать, объяснить, убедиться в том, что ребенок все усвоил. С каждым классом нагрузка растет, предметов становится больше, каждый из учителей уверен, что именно его предмет самый важный. Стоит упустить хоть один, решить, что, может, география — это не ваше, как в электронном дневнике появляются настойчивые призывы обратить внимание. Или пометки, что тройку можно исправить только до такого-то числа. Вы не хотите исправлять тройку? Мы возвращаемся к разговорам о тех, кто «не тянет», и к страшилке о том, что ваш ребенок завалит тесты и проверочные.

Когда я училась в школе, у нас было несколько контрольных в четверти и пара школьных конкурсов самодеятельности, в которых дети принимали участие по желанию. У сына контрольные идут одна за одной. Он то и дело должен принимать участие в олимпиадах, сдавать проекты, с которыми учитель планирует участвовать в межрайонных соревнованиях. Потянуть все это без помощи старших нереально. Если он потратит лишний час на поиск информации для доклада, то ляжет поздно и не выспится, а значит, в школе будет хуже успевать и придется исправлять полученные оценки. Замкнутый круг.



К концу учебного года не только сын, но и вся семья чувствует себя вымотанной. Домашние дела делаются тяп-ляп. Отдыхаем мы урывками, с мужем видимся только над тетрадками. А обиднее всего, что я теряю контакт с сыном. У нас нет времени обсудить прочитанную книжку, посмотреть сериал, похихикать за чашкой чая. Вместо этого идет битва за учебу. Мы пачками скупаем и изучаем пособия и дополнительные материалы, смотрим ролики, ищем репетиторов.

Я все чаще задумываюсь: а умеет ли мой ребенок-хорошист учиться? Что будет, если мы ослабим контроль и позволим ему, уже семикласснику, справляться самому? И понимаю, что нет, «не вытянет». Ведь то, что ему задают на дом, мы еле-еле успеваем разобрать и выполнить всей семьей.